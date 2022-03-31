Песков: в Кремле не принимают никаких мер после заявлений Бибилова

Зареме Мусаевой, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, продлили арест до 27 апреля, сообщает "Комитет против пыток".



Старопромысловский районный суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения в СИЗО. По информации "Комитета против пыток", Мусаева проходит освидетельствование в больничном стационаре, поэтому не принимала участие в заседании.



Десятого февраля Верховный суд Чечни отказался изменить Мусаевой меру пресечения на домашний арест, несмотря на ее состояние здоровья.

"Я никуда убегать не собираюсь, у меня нет сил, мне очень тяжело. Если можно, дайте домашний арест, пожалуйста. У меня грыжа межпозвоночная есть, одна вообще 10 миллиметров. Само состояние очень слабое, не могу ходить", − сказала Мусаева. На заседании суда она присутствовала по видеосвязи. "Если можете дать мне домашний арест, я никуда не убегу. Состояние мое очень плохое, я тихо умираю", − добавила она.

20 января в Нижнем Новгороде в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой пришли неизвестные. Они представились полицейскими и заявили, что Сайди и его жену вызывают на допрос в Чечню. Судью из-за его статуса не тронули, но Зарему Мусаеву силой увезли в Чечню, несмотря на то, что женщина болела ковидом и у нее был диабет. Полиция приехала лишь через три часа.

В прокуратуре у правозащитников заявление не приняли, а по телефону ФСБ "Новой газете" заявили, что "такого не может быть". Аналогичным образом тогда прокомментировал похищение женщины и Песков: он заявил, что это "какая-то фантастическая история", в которую в Кремле не верят.

Кадыров утверждает, что после доставления в Грозный Зарема Мусаева "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". Сразу по приезде в Чечню на Мусаеву завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК). Второго февраля женщину арестовали на два месяца.

В суде 8 февраля, где рассматривался административный протокол в ее отношении, как рассказали правозащитники, Мусаева находилась без сознания. "Зарема рассказала, что в суде по административному делу, когда судья попросил ее представиться, она назвала свое имя и фамилию и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике", − сообщили в "Комитете против пыток". Сейчас Мусаева находится под арестом уже в качестве фигурантки уголовного дела.