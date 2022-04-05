Бибилов: «На сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что после его заявления о проведении референдума по вхождению в состав РФ «Грузия может устроить провокации». При этом он добавил, что «на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим».

«В любом случае на любые провокации бывает абсолютно адекватный ответ – будь это дипломатические шаги или какие-то другие действия, которые, конечно, мы будем предпринимать в случае провокаций со стороны республики Грузия. Об этом умалчивать или как-то говорить с намеком не приходится. Будут приняты адекватные меры, пропорциональные, которые будут обеспечивать безопасность республики Южная Осетия, безопасность народа республики Южная Осетия. Но еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим, те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путем, путем постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. То есть пока идет в любом случае диалог», – отметил Бибилов.

В интерью РИА Новости он также сказал, что вхождение Южной Осетии в состав РФ «не отразится на транзите в Грузию».

«На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет», – сказал он.

Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.

В МИД Грузии заявили, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы.