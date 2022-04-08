Абхазская неделя: беспамятство сухумского горсобрания, в СГБ – за призыв к миру, конец пандемии

Общественность Абхазии возмущена решением депутатов Сухумского городского собрания, которые на своем заседании приняли решение о переименовании двух столичных улиц – Сахарова и Шотландской. Люди подчеркивают, что сами боевые генералы, именами которых теперь названы эти две улицы, – Гиви Агрба и Владимир Аршба, – скорее всего, были бы против такого решения. Пользователи социальной сети и телеграмм-каналов пишут о том, что депутаты Собрания повели себя, «как Иваны, не помнящие родства», забывшие, что Андрей Сахаров – значимая для Абхазии личность.

«Он поддерживал нас в наших стремлениях. Он называл Грузию малой империей, за что грузины его ненавидели. Сколько еще настолько значимых людей нас поддерживало?» – спрашивает на своей странице в социальной сети депутат парламента седьмого созыва Даут Хутаба. Он же напоминает, что в Шотландии стоит памятник абхазским воинам, погибшим, защищая Абхазию от грузинской агрессии. А оппозиционер Адгур Ардзинба на своей странице в социальной сети выложил фотографию с похорон Андрея Сахарова, на которые выразить соболезнование семье и близким пришла делегация Абхазии во главе с первым президентом Владиславом Ардзинба. Юрист Саид Гезердава призывал депутатов не впадать в беспамятство и привел полный текст интервью Андрея Сахарова, в котором он выступает как защитник прав малочисленных народов и предлагает уравнять в статусе все республики, которые входят в состав Советского Союза. В полемику вмешалась и Общественная палата, которая потребовала от сухумского собрания отменить решение о переименовании улиц Сахарова и Шотландской и увековечить имена героев войны иным способом.

Но больше всего людей возмутило, что депутаты столичного собрания не согласовали свои действия с общественностью, не спросили мнения сухумцев. Люди призывают начать сбор подписей и потребовать отменить решение. Кстати, глава государства имеет возможность отменить решение муниципального собрания, которое вызвало протесты в обществе.

На этой неделе парламент шестого созыва провел последнее заседание сессии и уравновесил интересы президента и премьер-министра в судебной ветви власти. Депутаты утвердили кандидатуру сторонника премьер-министра Сафарбея Миканба на должность заместителя председателя Верховного суда. Напомню, что неделей раньше на должность председателя ВС была назначена сторонница президента Саида Бутба.

Между тем два действительно важных вопроса, которые значились в повестке дня последнего заседания, – проект закона о стратегических объектах и поправки в закон о выборах депутатов, – народные избранники «продинамили». Смысл этих законов разъяснил 8 апреля в интервью трем абхазским СМИ депутат шестого созыва парламента Алхас Джинджолия. Он отметил, что очень важной частью проекта закона было введение понятия «стратегические объекты». Эти объекты не должны подлежать приватизации и передаче в аренду. В проекте закона к ним отнесены объекты, принадлежащие силовым структурам, объекты оборонного производства, морского сообщения, энергетического комплекса, связи, аэропорты и дороги. Однако закон не набрал необходимого количества голосов и был отклонен, что вызывает серьезные опасения у депутата.

Помимо этого, парламент отклонил поправки в закон о выборах депутатов, которые предусматривали наличие опыта работы у кандидатов в депутаты, высшее образование, повышение возрастного ценза и обязательное участие кандидатов в телевизионных дебатах. «После того, как вопрос об обязательном участии кандидатов в телевизионных дебатах был заблокирован, я понял, что все остальные вопросы уже не пройдут», – говорит Алхас Джинджолия. Он отмечает, что не прошел еще один вопрос, связанный с внесением поправок в регламент, которые предусматривали отчетность всех депутатов перед общественностью. По мнению Джинджолия, парламент шестого созыва, таким образом, существенно снизил планку для кандидатов в депутаты, что будет способствовать снижению уровня законодательного органа власти.

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба 8 апреля собрал в медиацентре МИД представителей всех международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. Руководители этих организаций рассказали о проектах, которые они осуществляют в Абхазии. Глава МИД порекомендовал всем главам международных организаций, работающих в Абхазии, согласовывать свои планы с руководством республики. «Если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинских программ развития, то мы это автоматически рассматриваем как угрозу национальной безопасности, мы будем закрывать эти проекты», – сказал он.

Правительство на этой неделе временно, до 22 июля отменило ввозные налоговые пошлины на ряд товаров, чтобы остановить рост цен. Эксперты отмечают, что меры, принимаемые правительством, носят декларативный характер и не повлияют на рост цен, который уже произошел. Экономист Ахра Аристава отмечает, что правительство использует устаревшие методы, которые не дадут никакого результата. Он считает, что для социальной защиты населения нужны глубокие реформы.

Удивила на этой неделе Служба государственной безопасности, которая проводила беседы с подписантами письма, содержащего призыв к миру. Их по очереди вызывали в СГБ на беседу. Под письмом подписалось 23 человека.

Тем временем правительство Абхазии сообщает о намерении закрыть тему пандемии. На этой неделе координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции предложил отменить большую часть ограничительных мер, но сохранить ношение масок, проверки вакцинации у посетителей в местах культурного досуга, измерение температуры школьникам, дезинфекцию воздуха в классах и так далее. Надо сказать, что все, что собирается отменить и сохранить координационный штаб, не соблюдалось и не соблюдается в нашей стране и контроль за соблюдением этих мер никогда не велся.

Между тем показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией существенно снизились. По словам министра здравоохранения, «значительно снизилось количество тяжелобольных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов».

На этой неделе президент назначил первое заседание сессии парламента седьмого созыва и вернул бывшего министра иностранных дел Даура Кове в правительство, назначив его министром культуры. Первое заседание сессии пройдет 12 апреля. Его проводит старейший по возрасту депутат, оглашаются избранные депутаты, избираются спикер и вице-спикеры. На выборах в парламент, которые проходили в два тура, избрано 33 депутата из 35. В двух округах пройдут повторные выборы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия