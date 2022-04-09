В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости привлечь к ответственности за военные преступления в Украине всех причастных к ним, включая политическое руководство России.

Как сказал Штайнмайер в интервью der Spiegel, президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров должны ответить перед Международным уголовным судом в Гааге. Он подчеркнул, что наказание должны нести все военнослужащие, совершившие преступления в Украине, те, кто отдавал им приказы, а также те, кто несет за это политическую ответственность - в том числе и Лавров с Путиным. Штайнмайер упомянул о массовых убийствах в пригороде Киева Буче, сказав, что кадры оттуда "ужасны и невыносимы".

Международный уголовный суд в Гааге уже ведёт расследование военных преступлений, совершённых, как утверждает Украина, российскими военными. Россия, однако, не сотрудничает с судом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне в интервью Sky News сказал, что исключает вариант, при котором Путин бы предстал перед международным трибуналом.

По словам Штайнмайера, он не мог себе представить, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны".

Как отмечает Deutsche Welle, в последние несколько дней на фоне критики в его адрес президент ФРГ, ранее бывший министром иностранных дел, неоднократно выступал с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России. В частности, его критиковали за поддержку "Северного потока-2" или компромиссную позицию по вопросу о Донбассе.

Ранее появились несколько инциатив относительно привлечения к Путину к суду в связи с войной в Украине. Петиция, поддержанная британскими общественными деятелями, включая экс-премьеров, набрала в Интернете около 2 миллионов подписей.

Российские власти отрицают, что российские военные совершают преступления в Украине, называя сообщения о них фейками или возлагая ответственность на Украину.