Язык ультиматумов никак не доведет до Киева

«Грузинская мечта» по-прежнему колеблется с решением о поездке в Украину по приглашению руководства Верховной Рады. С одной стороны, она высказывает готовность к ней, с другой стороны, требует от руководства Украины разъяснений по ряду вопросов. Тем временем оппозиция выражает готовность без колебаний принять приглашение украинской стороны и посетить Бучу и Ирпень.

В Грузии третий день продолжаются жаркие дебаты по поводу приглашения спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, направленного на имя коллеги из Грузии Шалвы Папуашвили. Последний заявил, что не посетит украинский город, где были обнаружены следы массового уничтожения мирных жителей российскими военными. Для Папуашвили оказались неприемлемы заявления высокопоставленных представителей украинского правительства, которые, по словам грузинского политика, «требовали открыть второй фронт в Грузии». Папуашвили напомнил о «необоснованных дипломатических демаршах» и «голословных обвинениях в контрабанде». «Учитывая отсутствие разъяснений по этим вопросам, официальное приглашение не кажется уместным», – написал он на своей страничке в Facebook.

В ответ спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя парламента Грузии за отказ посетить Бучу и Ирпень.

«Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки?», – спросил Стефанчук в Facebook 10 апреля. «Это единственное, что лишает меня дара речи», – добавил он.

Сегодня градус полемики поднял исполнительный секретарь парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, который вновь выдвинул предварительные условия для визита спикера парламента:

«Парламентское большинство готово хоть сегодня, или когда угодно, когда будет согласован в виде протокола и физически решен вопрос поездки, отправить несколько человек от парламентского большинства в Украину. Что касается визита спикера, то он содержит дополнительный политический подтекст, так как несколько дней назад он опубликовал письмо, и мы до сих пор не получили ответа ни на один из вопросов или, хотите, даже просьб, которые в нем содержались. Если мы получим реальные объяснения по поводу выдвинутых оскорблений или увидим, что хотя бы одно слово взято обратно, председатель парламента Грузии готов возглавить эту делегацию».

В оппозиции выразили готовность к самостоятельному визиту, если партия власти проигнорирует приглашение. Выступая на заседании бюро парламента, один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе еще раз призвала большинство к благоразумию:

«Даже сейчас, с опозданием, очень важно, чтобы председатель парламента поехал. Нет никакого оправдания отказу, потому что не выразить соболезнования – значит, идти против наших традиций. Мы заявили, что если большинство и председатель парламента не поедут, то мы, оппозиция, готовы посетить Украину. Сейчас не до взаимных обвинений. Настало время выполнить наш государственный долг, включая наши соболезнования, и реакция нашего спикера будет очень плохой, если он откажется».

О готовности оппозиции к визиту сегодня заявил и вице-спикер парламента Леван Иоселиани. По словам депутата партии «Граждане», визит состоится независимо от решения большинства. Напомним, лидер партии Алеко Элисашвили с первого дня начала боевых действий находится в Украине.

«Никогда грузино-украинские отношения не были на таком низком уровне, как сейчас, и в этом вина, в том числе, нашего правительства. Поездка наших депутатов станет первым шагом к тому, чтобы улучшить отношения, поднять их на подобающий уровень. Мы, оппозиция, несем ответственность за то, чтобы сделать все, что в наших силах. Я, как вице-спикер от оппозиции, уже провел консультации между всеми оппозиционными партиями, у меня есть согласие всех, все готовы к визиту, на этой неделе мы доработаем детали и сообщим вам, когда поедем, мы обязательно выразим наши соболезнования украинскому народу и власти».

Эту позицию разделяют в партии «Гирчи»: по словам депутата Александра Раквиашвили, оппозиция в этом вопросе как никогда едина:

«Мы в оппозиции сходимся во мнении, что визит спикера парламента был бы очень желательным – это реальный шанс на улучшение отношений между нашими странами. Но если власти продолжат упорствовать в этом вопросе, мы совершим самостоятельный визит. Думаю, согласование технических вопросов не займет много времени».

Гораздо более радикальную позицию занимают в политическом объединении «Лело». Один из ее лидеров Бадри Джапаридзе обвинил власти в целенаправленном ухудшении отношений с братской страной.

«Позиция Папуашвили, Кобахидзе и их единомышленников противоречит интересам страны и ведет к прямой конфронтации с властями Украины. Этим заявлениям предшествовали действия исполнительной власти о неприсоединении к санкциям и т.д. «Грузинская мечта» пытается максимально испортить государственные отношения с Украиной и угодить нашему общему врагу – Российской Федерации. Заявления, которые мы слышим от лидеров большинства, не оставляют сомнений в этом», – сказал Бадри Джапаридзе.

Часть наблюдателей считает, что позиция властей Грузии идет вразрез с интересами государства. По словам республиканца и бывшего депутата «Грузинской мечты» Давида Зурабишвили, такая постановка вопроса вполне логична, учитывая поведенческую логику властей.

«В то время, когда весь цивилизованный мир выступает единым фронтом против России, восхищается мужеством и героизмом народа Украины, лидеры западного мира становятся в очередь для посещения Киева, чем заняты наши власти? На фоне геополитических сдвигов открываются новые окна возможностей, а мы только и слышим из Тбилиси: «Зеленский покрывает «Нацдвижение», «Арахамия лидер «Нацдвижения», «они не смогли избежать войны», «сначала извинись, а потом пригласи нас соответствующим образом» и т.д. Они даже не посмели упомянуть Россию в резолюции парламента, и они не нашли времени пойти на соболезнования грузинским солдатам, погибшим на войне. Все это говорит о том, что партийные интересы берут вверх над государственными – в «Грузинской мечте» панически боятся потерять власть», – подытожил политик на страничке в Facebook.

Ближе к вечеру партия власти несколько смягчила позицию. Согласно заявлению вице-спикера от большинства Арчила Талаквадзе, вопрос визита спикера Шалвы Папуашвили прорабатывается, о чем последний сам проинформирует общественность.