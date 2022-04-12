Параллельный мир Владимира Путина

Возмущение мирового сообщества вызвали сегодняшние заявления российского президента Владимира Путина, который назвал фейком трагические события в Буче и пообещал, что доведет до конца начатое в Украине. Украинский президент Владимир Зеленский между тем призывает ЕС сделать шестой пакет санкций против России более жестким и отказаться от российских нефти и газа. Но не все страны ЕС к этому готовы.

Со дня вторжения в Украину Владимир Путин появляется на публике лишь в обществе Александра Лукашенко, для цивилизованного мирового сообщества он стал нерукопожатным. Но российский президент сегодня старался сохранить хорошую мину при плохой игре, говорил на совместной с белорусским лидером пресс-конференции о том, что западные санкции в основном неэффективны и что это не остановит Россию на пути к намеченной цели. По утверждению Путина, материалы, свидетельствующие о массовых убийствах в Буче и других украинских городах, – фейк.

Так называемую операцию в Украине Путин считает благородной целью. Об этом он заявил при посещении вместе с Лукашенко космодрома Восточный, при этом не забыл обвинить украинские власти в неонацизме, который «выращивали» в Украине западные страны, тем самым сделав столкновение неизбежным:

«Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой, близкой нам страны. Это очевидная вещь. Это было неизбежно, вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, с одной стороны, мы предпринимаем меры для обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. А то, что цели [спецоперации] будут достигнуты, нет никаких сомнений».

Благородной целью назвал Путин и помощь людям в Донбассе. Александр Лукашенко полностью с ним согласился, постаравшись нивелировать значение западных санкций:

«Вот вы говорите – санкции. А я говорю Дмитрию Рогозину, вот ощущение, что санкций нет. У нас все свое, что мы паримся из-за этих санкций, что мы, дома не построим? – Построим, все сделаем».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил Путину на своей странице в Twitter:

«Россия заявила, что ее цель в Украине – «защитить людей на Донбассе». Прямо сейчас российские мобильные крематории сжигают тела людей в Мариуполе, втором по величине городе области. Те, кто выжил, умирают от голода. От чего вы их «защищаете»? От жизни?»

То, что предпринятые западными странами санкции не имеют должного эффекта, жаловался несколько часами ранее украинский президент Владимир Зеленский. В видеообращении к литовскому парламенту Зеленский выразил сожаление, что Евросоюз не спешит вводить эмбарго на энергоносители из России:

«Евросоюз обсуждает уже шестой, повторяю, шестой пакет санкций против России из-за войны, и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах, даже зная о депортации людей, наблюдая за сознательным разрушением мирных городов российскими ракетами и бомбами, некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне сообщил, что единогласия по поводу эмбарго среди стран ЕС пока нет, поскольку эта мера по-разному отразится на каждой стране. Глава внешнеполитического ведомства там же отметил, что идет работа как по принятию шестого пакета санкций, так и в отношении расследования военных преступлений в Буче и других городах Международным уголовным судом:

«Мы очень обеспокоены человеческими последствиями этой войны. Мариуполь – город-мученик, и из-за того, что происходит на восточном фронте, мы готовы еще больше поддерживать Украину в этой битве. Как вы знаете, мы мобилизовали больше средств из Европейского фонда мира, и мы готовы продолжать поддерживать Украину с военной стороны».

Но, по мнению украинских властей, эта помощь идет медленно, учитывая ожидания новых наступлений на востоке Украины, где в четырех регионах – Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях идут круглосуточные бои.

Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили убежден, что виновники и зачинщики резни в Буче и других украинских городах обязательно предстанут перед Гаагским судом и трибуналом:

«В благородство и благородные цели Путина уже давно никто не верит. РФ начисто проиграла эту информационную войну. То, что российская экономика страдает от санкций, есть много показателей: беспрецедентная инфляция и розничные цены, которые подпрыгнули на 30-50% в супермаркетах, ограничение в обращении рубля – он практически перестал быть конвертируемым… Это мы пока думаем, что санкции не останавливают войну. Но они останавливают ее вместе с героическим сопротивлением украинского народа. Именно жесткие экономические санкции, направленные фактически на изолирование России от международной финансовой системы, заставили Путина и его администрацию отказаться от плана А и Б и перейти на план С, который, думаю, также не будет осуществлен в Украине».

Валерий Чечелашвили напоминает, что изначально в Москве планировали установление полного контроля над Украиной и смену ее власти, теперь же там решили сконцентрироваться на регионе Донбасс. Однако политолог надеется, что, с учетом обещанных санкций и военной помощи ЕС, США и НАТО, Москве не удастся достичь своей цели.