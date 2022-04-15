С иррациональным дружественным визитом

Грузинская парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили отправилась в Украину. Это первый визит представителей грузинской власти в Киев с начала российской интервенции в стране. В целях безопасности подробности визита не разглашаются, известно, что Шалва Папуашвили встретится с украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Планируется посещение города Бучи. Накануне отъезда представители «Грузинской мечты» обвинили «Нацдвижение» в попытке сорвать визит и устроить провокации уже в Киеве.

Межпартийная парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили вылетела из тбилисского аэропорта в Украину в пять часов вечера. Отъезду предшествовало скандальное заявление вице-спикера Гии Вольского. Он напомнил не об активных боевых действиях и ночных взрывах в Киеве, а о том, что для грузинской делегации «Нацдвижение» опаснее российских обстрелов. Видимо, чтобы не быть обвиненным в конспирологии, Гия Вольский несколько раз повторил, что данную информацию он, как и спецслужбы, получил от «очень надежного источника». По версии Вольского, «Нацдвижение» отказалось войти в делегацию вместе со спикером по одной причине – чтобы устроить против него провокации на украинской земле, и об этом уже информированы украинские спецслужбы:

«Уверен, что украинские коллеги интенсивными консультациями (с грузинскими спецслужбами) и своими ресурсами смогут не допустить какую-либо провокацию в отношении делегации».

Вскоре в СГБ подтвердили, что на основе заявления вице-спикера парламента Гии Вольского начато расследование по статье 325 Уголовного кодекса (Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии). И что об этом оповестили и украинскую сторону.

Полным бредом и неуважением к украинскому государству назвал один из лидеров «Нацдвижения» депутат Леван Бежашвили заявления вице-спикера и СГБ. И выдвинул ответную версию:

«Невозможно всерьез воспринимать это заявление. Официально Украина пригласила парламентскую делегацию, и, естественно, они несут ответственность за безопасность делегации. Это заявление больше похоже на поиски поводов для отмены визита. Потому лучше пусть они закончат с этими дебатами, поедут туда, исполнят свои долг, и перейдем уже на другой этап политической жизни».

Визит состоится, успокоил Шалва Папуашвили общество, хотя ему тоже показалось очень подозрительным, что «Нацдвижение» сначала настаивало на участии в делегации представителей всех оппозиционных парламентских партий, а после согласия «Грузинской мечты» сочло неприемлемым ехать в Киев вместе с главой парламента. Бывшая партия власти аргументировала это жестким ответом Папуашвили на приглашение украинского коллеги Стефанчука:

«В целом от «Нацдвижения» я жду чего угодно, но мы едем для того, чтобы стать рядом с нашими друзьями, выразить им солидарность от имени грузинского народа. Это не однопартийный визит. Поэтому важным и интересным представляется то, что «Национальное движение» дистанцировалось от парламента в выражении солидарности Украине грузинским народом. Будет очень теплый и дружественный визит. Нас там очень ждут, очень радуются, что эта делегация приезжает и что эта делегация межпартийная».

В оппозиции, накануне осудившей решение «Нацдвижения», сегодня критиковали правящую партию за навязчивые идеи и обвинения в адрес оппозиции. Пятеро оппозиционеров, вошедших в делегацию, предпочли говорить о важности визита, о надеждах на то, что этот визит исправит испорченные за последнее время грузино-украинские отношения. Говорит депутат «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили:

«Кроме выражения солидарности и соболезнований, визит будет носить и деловой характер. Нам нужно обсудить, как мы дальше, рука об руку с Украиной и Молдовой будем идти на Запад. Думаю, очень важно, чтобы мы все понимали, что нам этот путь нужно пройти вместе, как тогда, когда мы выходили из состава Советского Союза. Очень важно, чтобы по возвращении в Грузию мы четко знали, что мы партнеры с Украиной, у нас общее дело. Мы не воюем сейчас, но на самом деле мы в той же войне, что и украинцы».

На то, что встреча спикера Шалвы Папуашвили с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком пройдет в конструктивном русле, в Грузии рассчитывают многие. Шалва Папуашвили перед отъездом говорил, что собирается на этой встрече обсудить все вопросы, которые накопились у Тбилиси к Киеву: отзыв посла Украины из Грузии, обвинения в помощи Москве обойти санкции путем контрабанды и главное – должности в украинских госструктурах, которые занимают уголовно преследуемые бывшие соратники президента Михаила Саакашвили и он сам. У Киева свои обиды на Тбилиси – грузинская власть отказывается от присоединения к санкциям и избегает четких антироссийских заявлений. Возможно, к этим спорным вопросам добавится еще один – признает ли грузинский парламент вслед за Верховной Радой действия российской армии в Украине геноцидом.

В «Грузинской мечте» накануне заявили, что дождутся итогов расследования МУС, за начало которого Грузия выступила вместе с другими странами.

По предварительной информации, грузинская делегация сначала планирует посетить Бучу, чтобы почтить память жертв резни, устроенной российскими военными. После этого состоится официальная встреча Папуашвили и Стефанчука в Киеве. В целях безопасности многие детали не уточняются, как и дата возвращения грузинской делегации обратно в Тбилиси. Предположительно, оно намечено на вечер субботы или утро воскресенья.