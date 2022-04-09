Самопогребение по первому разряду

Пропасть за друга. Главный политический итог югоосетинской недели – политическое самоубийство Эдуарда Кокойты ради спасения Анатолия Бибилова, которое, возможно, объясняет и другие животрепещущие вопросы и подозрения, циркулирующие в республике.

Главное событие недели – политические похороны Эдуарда Кокойты.

Причем никто его не убивал. Он сам за каким-то чертом недрожащей рукой начал писать собственный политический некролог. Я имею в виду назначение на должность, которое он принял из рук президента Бибилова и в одночасье перестал существовать как политик.

Чем был замечателен Кокойты до сих пор? Почему до этой недели он оставался самым популярным югоосетинским политиком?

Его правление сопровождалось репрессиями. Он выдавил из республики непозволительно много для маленького общества деятельных интеллигентных людей. Под ним люди жили в страхе перед КГБ и Госохраной. Он плохо уходил. Эдуард Кокойты несет ответственность за кризис 2011 года хотя бы потому, что это его Верховный суд отменил итоги президентских выборов без каких-либо внятных оснований.

Но уже через два года после скандальной отставки он вдруг начал набирать очки и к концу срока Леонида Тибилова стал самым популярным политиком в РЮО и оставался им до этой недели. При этом, надо отметить, велико и число его противников, наверное, больше, чем у любого другого югоосетинского политика.

Причина популярности Кокойты как раз в сравнении с теми, кто пришел ему на смену. Это не мой вывод, это общее мнение местного экспертного сообщества. Получилось, как в анекдоте про завещание Брежнева: «Похороните меня лицом вниз».

Вдруг выяснилось, что при Джабеевиче государство имело смысл – оно защищало людей, боролось за независимость, поддерживало экономику, пусть серую, контрабандистскую, но все-таки экономику. Политики несли ответственность за каждое слово, потому что оно имело последствия, они рисковали жизнью.

То, что пришло на смену, – это просто стадо, жующее бюджет. С беззлобной бессовестностью животных, не стыдясь и не прячась, они разворовывают народные деньги, передаются блуду с любовницами, обжираются и напиваются на бесконечных банкетах и пирах. Все счастье – на телефон, все напоказ в социальные сети.

Иногда, протрезвев, эти дяди и тети пытаются объяснить соотечественникам, что им тоже скоро будет хорошо. Они им повысят, расширят, построят… и жизнь наладится. Скоро. Со второго срока сразу начнется.

На фоне этого балагана Эдуард Кокойты выглядел человеком, выдержавшим испытание властью. В 2017 году он доказал свою популярность, протащив в президенты Бибилова. Но вот зачем он приехал на эти выборы, до сих пор оставалось тайной. Сначала он заявлял, будто намерен баллотироваться в президенты, но сам никого поддерживать не станет. Приехавшие с ним юристы должны были в суде доказать невозможность применения ценза оседлости, который он как будто нарушил постоянным проживанием в Москве.

Чуда не случилось, суд не пропустил, ЦИК не зарегистрировал. Тогда поползли слухи, будто Кокойты прислала одна из кремлевских башен, чтобы он сорвал выборы. Мол, если бы за ним никого не стояло, то Эдуарда Джабеевича просто не впустили бы в республику.

Как бы в подтверждение этой версии – его призывы бойкотировать избирательную кампанию, к которым присоединились недопущенные к выборам кандидаты. Но вскоре стало ясно, что четверо допущенных кроме Бибилова претендентов отступать не собираются, а значит, не получится сорвать выборы по мирному, из-за отсутствия альтернативных кандидатов. А к каким-то решительным действиям не готовы ни Кокойты, ни присоединившиеся к нему отставленные кандидаты.

Примерно с этого момента Эдуард Кокойты становится непонятным для своих преданных сторонников. Чего не было раньше – они пристают с расспросами к местным экспертам: «Вы случайно не знаете, чего он хочет?»

Но то, что случилось, превзошло все ожидания: Эдуард Джабеевич удовлетворился местом в свите президента. Он теперь специальный представитель Южной Осетии (читай Анатолия Бибилова) на время проведения спецоперации РФ.

А вот и отеческое похлопывание Бибилова по плечу его назначенца: «Уверен, что огромный опыт поможет ему в координации гуманитарной миссии нашей республики на территории ЛДНР и Украины, а также в оперативном решении задач по оказанию помощи нашим военнослужащим и их родным».

Что произошло? Кокойты выхватил из рук Бибилова донбасский кейс, который грозил утянуть президента на самое дно. Омерзительную историю с тысячей контрактников, которых он, президент Бибилов, отправил на Донбасс без единого бронежилета, без теплых вещей, без продовольственного обеспечения и даже без социальных гарантий, потому что там их переписали как добровольцев.

Вот из этой истории Эдуард Кокойты вытащил Анатолия Бибилова за четыре дня до голосования, замял скандал, который просто не оставлял шансов Бибилову, если бы вернувшиеся из Украины парни вышли на площадь и рассказали обществу про свою командировку, про роль президента в их злоключениях.

Конечно, не факт, что эту историю замяли окончательно, многие убеждены, что парни еще напомнят о себе Анатолию Ильичу, но все-таки Эдуард Кокойты отодвинул эту историю на второй план в последние дни перед голосованием.

А через день после назначения Эдуард Джабеевич уже сидел на расширенном заседании инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. А куда деваться? Чиновник обязан поддерживать инициативы своего руководства, особенно если чиновник ранга невеликого.

Так появилась третья версия участия Кокойты в этой избирательной кампании – коммерческая. Дескать, когда не получилось ни поучаствовать в выборах, ни сорвать их, он решил заработать.

Грустное завершение истории.

Формально инициатива с референдумом – это мероприятие, не имеющее отношения к избирательной кампании. Но это только формально.

Президенту больше нечего предложить, все остальные темы, которые обычно поднимают кандидаты перед избирателями, скомпрометированы за пять лет управления. Сказать избирателю больше нечего. В подвалах местного гестапо убиты и покалечены люди, масштабы воровства такие, что их засекретили. О чем говорить? Да и не с кем. Избиратель просто не желает ничего более слышать.

Идея присоединения к России, кстати, тоже скомпрометирована. Ее реанимируют сообща с понаехавшими в республику чиновниками – северокавказскими губернаторами, сенаторами, потому что все прекрасно понимают: из рук только Анатолия Ильича второй раз это блюдо жевать не станут.

Конечно, среди понаехавших нет ни одного чиновника высшего ранга, ни одного, кто влияет на российскую политику, в том числе в отношении Южной Осетии. Но тут, как говорится, чем богаты…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия