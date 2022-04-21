Freedom House поставил Грузию между Украиной и Арменией

Американская правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном докладе отметила снижение грузинских показателей по всем параметрам: ее общий результат 35 баллов из 100, что соответствует уровню «переходного или гибридного режима». В «Грузинской мечте» традиционно не согласились с основными положениями документа.

Согласно ежегодному докладу «Страны переходного периода. Состояние демократии от Центральной Европы до Центральной Азии», рейтинг Грузии снижается из года в год. Рейтинг демократического управления в нынешнем отчете снизился с 2,50 до 2,25 из-за «провала внутрипартийного соглашения от 19 апреля и обострения политического кризиса в стране из-за действий правящей партии и оппозиции».

Рейтинг гражданского общества снизился с 4,25 до 4,00 из-за формирования благоприятной среды для ультраправых групп, которые несут ответственность за нападение на неправительственную организацию Tbilisi Pride в июле 2021 года и многочисленных нападений на работников СМИ, освещающих запланированный «Марш достоинства».

Рейтинг судебной системы снизился с 2,75 до 2,50 – из-за «продолжающегося кризиса, который выражается в политизированном рассмотрении дел с участием представителей оппозиции и продолжающейся неспособности правительства по проведению реформ».

В целом общий рейтинг демократии в Грузии снизился с 3,18 до 3,07. Для сравнения: тот же индикатор в 2018 году составил 4,68 балла, а в 2012 году – 4,82.

Для сравнения: в Армении уровень демократии оценивают в 3,04 балла, в Азербайджане – в 1,07, в России – 1,32. Немного впереди Грузии оказалась Украина – 3,36 балла.

В оппозиции считают, что рейтинг лишь фиксирует снижение демократии. Так считает Анна Нацвлишвили, член парламентской политической группы «Лело – партнерство для Грузии»:

«То, что отражено в новом отчете, я бы назвала откатом от демократии. Это настолько большие и опасные шаги назад, что они были негативно оценены авторитетной организацией. Не менее тревожные оценки мы помним из исследования, подготовленного по заказу Европарламента».

В свою очередь, по словам Анны Бучукури, члена политсовета партии «За Грузию», ухудшение позиции Грузии главным образом связано с нарушением соглашения Мишеля от 19 апреля:

«За последний год снижение качества демократии наблюдается по всем направлениям. Снижение рейтинга демократического управления произошло по вине правящей «Грузинской мечты» после ее выхода из соглашения с оппозицией. Узкопартийные действия власти не только ухудшили уровень демократии, но, как мы видим, нанесли ущерб репутации страны».

По мнению депутата партии «Гирчи» Яго Хвичия, появление отчета, когда Грузия претендует на получение статуса кандидата на членство в ЕС, создает дополнительные трудности в этом процессе:

«То, что степень демократии ухудшается в стране с каждым годом, граждане замечают и без исследований. Власти и оппозиции необходимо более ответственно отнестись к судьбе Грузии. Процедуру заполнения опросника ЕС, необходимого для присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС, необходимо произвести более взвешенно, с учетом замечаний этого рейтинга».

Традиционно власти жестко раскритиковали оценки Freedom House. По мнению Алуды Гудушаури, эрозия демократии наблюдается во всех странах мира, и обусловлено это главным образом влиянием пандемии коронавируса.

В свою очередь, председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе на брифинге заявил, что в отчете есть определенные моменты, подлинность и объективность которых вызывают вопросы:

«Рейтинг стран в рейтинге Freedom House неоднозначен и неубедителен. Так, например, по данным опроса, Уругвай – более свободная демократия, чем Бельгия, Швейцария, Австралия и Германия. Кроме того, в отчете есть один действительно оскорбительный и унизительный для любого грузина фрагмент, в частности, Freedom House в своих рейтингах в категории «частично свободные» демократии рассматривает оккупационный режим Абхазии наряду с Венгрией, Черногорией, Северной Македонией и Грузией».

Напомним, на сегодняшний день неподконтрольные Тбилиси территории регулярно попадают в рейтинги организации. В пояснительной записке говорится, что отчеты оценивают уровень политических прав и гражданских свобод в данной географической области независимо от того, затрагиваются ли они государством, негосударственными субъектами или иностранными державами. Спорные территории иногда оцениваются отдельно, если они соответствуют определенным критериям, включая границы, которые достаточно стабильны, чтобы можно было сравнивать их по годам. В нынешнем отчете Абхазию эксперты организации отнесли к частично свободным территориям, в то время как Южную Осетию – к несвободным.