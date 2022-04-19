И пусть ЕС подождет

Грузинские власти медлят с заполнением присланного Евросоюзом опросника, что необходимо для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Как выяснилось, они только приступают к работе, в то время как украинские власти, тогда же получившие аналогичный опросник, уже заполнили его и еще накануне передали Брюсселю. Но не только этот вопрос стал очередной темой политической полемики.

Парламентское большинство не спешит приглашать профильных министров с отчетами о ходе заполнения опросника ЕС, необходимого для присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Полемика между властью и ее оппонентами обострилась со вчерашнего дня, после того как стало известно, что украинские власти аналогичный опросник заполнили за восемь дней и уже передали Брюсселю. А грузинские власти пока ограничились созданием в правительстве специальной рабочей группы, которая и займется заполнением анкеты. Оппозиционный депутат, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе недоумевает по этому поводу:

«Находящаяся в состоянии войны Украина уже заполнила и отправила опросник, а пребывающие в мире грузинские власти его только обнародовали, и это указывает на приоритет «Грузинской мечты». Как это возможно, чтобы страна, которая находится на военном положении, может опередить в таком вопросе? Нужно срочно заполнять анкету, чтобы Грузия не упустила эту большую возможность».

15 апреля грузинские власти под натиском оппозиции и гражданского сектора были вынуждены обнародовать опросник, который был передан Брюсселем Тбилиси еще 11 апреля. В опроснике 369 вопросов. Документ состоит из политической и экономической частей. Еще в минувшие выходные премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз.

Теперь предоставить правительству спокойно работать в этом направлении и не истерить просит оппозицию спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что речь идет о бюрократической рутине, в которой нет необходимости участвовать широкой общественности, поскольку это прерогатива правительства «Грузинской мечты» – власти должны ответить на вопросы по выполненным ею обязательствам по Договору об ассоциации. Шалва Папуашвили там же напомнил, почему правящая сила предпочитала внести заявку в 2024 году:

«Выполнено 40% требований Договора об ассоциации Грузии с ЕС. Нам предстоит осуществить оставшиеся 60%. Вы знаете, что план, который по этому вопросу есть у правительства, подразумевает выполнение договора на 60-65% в 2024-м. А срок общего исполнения – до 2027-го».

В «Грузинской мечте» так придерживаются своей повестки дня, что еще в начале марта не спешили вслед за Киевом вносить заявку в ЕС об ускорении процесса вхождения Грузии в ЕС. Украинские же власти такое решение приняли после интервенции России в Украину. В Брюсселе эту инициативу президента Владимира Зеленского поддержали, тогда же была создана специальная группа по поддержке в этом Киева, поясняет Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия». Благодаря этой группе в Киеве за считанные дни справились с заполнением самооценочной анкеты. Для ускорения аналогичного процесса грузинским властям с 12 апреля предлагают свои услуги более 20 профильных НПО, но на их предложение власти никак не реагируют, говорит Вано Чхиквадзе:

«В опроснике отдельная глава посвящена принципам работы с гражданским сектором, тому, как идут консультации между гражданским сектором и властью, насколько власть учитывает мнение НПО. Думаю, хотя бы по этой главе должна была состояться встреча представителей правительства и НПО. Посмотрим, может еще позовут. У власти есть месяц на заполнение опросника».

Если бы «Грузинская мечта» следовала этим рекомендациям или соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля прошлого года по выводу страны из политического кризиса, дела бы обстояли гораздо лучше, убежден правозащитник, специалист по вопросам евроинтеграции Вано Чхиквадзе:

«Упоминание о соглашении Шарля Мишеля выводит власти из себя. Они уверяют, что и без этого соглашения выполнят все реформы. Но сроки осуществления этих реформ очень туманны, все растянуто во времени. А если мы хотим получить статус кандидата, то без этих реформ не обойтись. Когда начнутся переговоры с Брюсселем, эти вопросы обязательно будут затронуты. С таким судом нам нечего делать в ЕС».

Обратят внимание в ЕС и на крайнюю поляризацию в стране. Представители политических сил сегодня в очередной раз продемонстрировали, что стоят на тех же позициях, что и ровно год назад. «Нацдвижение» сегодня анонсировало широкомасштабные акции протеста с требованием досрочных парламентских выборов, а в правящей «Грузинской мечте» не замедлили назвать крупнейшую оппозиционную партию в стране партией войны, которой нет места в грузинской политике.