Мелия планирует сотрудничать с экс-министром обороны Давидом Кезерашвили

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия намерен сотрудничать с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Об этом он заявил, отвечая на вопросы, во время прямого эфира в Facebook.

Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Михаила Саакашвили. В 2012 году он уехал из Грузии. Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию «Формула». После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них суд его оправдал. Власти Грузии объявили Кезерашвили в международный розыск, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц, пишет агентство «Новости-Грузия».

По словам Мелия, в прошлом его отношение к Кезерашвили было «ошибочным», однако все изменилось после их личной встречи в Киеве весной 2021 года. Сейчас лидер ЕНД считает, что «приемлемы все те люди, которые борются с режимом Бидзины Иванишвили».

«Две недели назад я был [на встрече с Кезерашвили], всего я с ним встретился три раза. Не скрою – да, я планирую с ним сотрудничать. Лично я планирую сотрудничать с ним, пока эта мерзость в лице «Грузинской мечты» не закончится», - сказал Мелия. Здесь же политик добавил, что не собирается уходить с поста председателя «Нацдвижения», поскольку именно этого, по мнению политика, желают в правящей «Грузинской мечте».

Сейчас в грузинских СМИ часто высказывается мнение о том, что партия ЕНД, основанная третьим президентом Михаилом Саакашвили, находится на грани раскола. Лидеры «Нацдвижения» расходятся во мнениях касательно планов на будущее и действий для освобождения Саакашвили из тюрьмы. Некоторые придерживаются более радикальной позиции, предлагая начать бойкот парламента и масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов. Другие считают, что бойкот парламента – это не выход, а основной механизм для освобождения Саакашвили – активная работа с международными партнерами.