Война и окно возможностей

Говорят, что любой кризис – это еще и окно возможностей, которое дает как отдельным частным лицам, так и целым странам шанс сделать то, до чего раньше руки не дотягивались. Как правило, в реальной жизни ничего такого не происходит: если вы что-то не смогли сделать в ситуации, когда все было более или менее хорошо, нечего и думать, что вы справитесь с этими задачами, когда все вокруг горит синим пламенем.

Классикой жанра явилось «импортозамещение» в период санкций, которое с великой радостью было объявлено Россией еще в 2014 году. Россияне, как дети малые, радовались: ну вот, все, теперь расправим плечи и начнем все производить сами.

По прошествии восьми лет можно сделать вывод, что никакого реального импортозамещения не произошло, ну разве что в отдельных направлениях сельского хозяйства, которые погоду не делают. Все остальное производство всего на свете – от кефира до электротурбин – критически зависит от поставок технологий, сырья и комплектующих из враждебных америк-европ.

Если говорить про Грузию, то небольшой шанс на прорыв появился во время пандемии, когда вся экономика обнулилась, импорт ужасно подорожал, и вроде у местных производителей была возможность увеличить свою долю на рынке. Но сделать это было непросто, а нынешнее правительство Грузии не любит сложных решений и пытается найти дырочку там, где попроще – иначе говоря, дождаться ослабления пандемии и снова делать акцент на российских туристах и экспорте в России. Это просто, удобно, дешево и не требует излишнего напряжения извилин. В общем, самое то как для власти, так и для владельцев бизнеса с психологией деревенских мелких торгашей.

Но иногда шанс действительно есть, и при этом окно возможностей – кратковременное, если у правительства страны и бизнеса мозги более или менее на месте, то, может быть, и проскочит.

Российская агрессия против Украины создала огромные экономические проблемы для Грузии. За девять лет власти «Грузинской мечты» страна не продвинулась вперед ни на миллиметр ни на одном направлении. Экономическая система, сформировавшаяся еще при Саакашвили, в условиях нынешней власти не изменилась: не появилось ин одного нового сектора экономики, ни одного нового экспортного продукта, ни одного нового товара, производство которого началось в период «Грузинской мечты». К экономике периода Саакашвили добавили лишь один недостающий элемент – Россию, и все надежды на экономический рост были связаны именно с ней.

«Экспорт вина достиг рекордных показателей», с радостными лицами провозглашают «мечтуны», и кажется им совсем нет дела до того, что рекорды связаны с ростом продаж в Россию – на всех остальных направлениях рост незначительный.

«Наш аграрный экспорт достиг ранее невиданных показателей», хвалится «Мечта», но вы, наверное, уже поняли, куда именно идет этот экспорт.

«Туристический бизнес растет невиданными темпами», радуются «мечтуны», но и тут – снова Россия, туристический поток из которой можно остановить легким движением руки Путина.

В общем, «Мечта» за девять лет своего правления верна себе и идет по пути минимального сопротивления: уберите из экономической системы Грузии Россию – и мы вернемся в 2012 год.

Война поставила на этой модели экономического развития большой, жирный крест – Россия не закупает никчемные грузинские товары потому, что они сейчас там никому не нужны, покупательная способность россиян резко падает, логистика затруднена, как и чем платить за поставки – непонятно.

Власти и часть бизнеса никак не могут смириться с этой реальностью, которая, судя по всему, надолго – они снова ищут дырочку, которая позволит вернуться на российский рынок. Снова по кругу, никакой фантазии, никакого стремления вылезти из своего колхоза. А между тем сейчас на наших глазах Грузия получает окно для резкого рывка вперед, и его использование полностью зависит от эффективности государства и правительства.

Первое – это десятки тысяч российских и белорусских айтишников, которые принесли с собой в Грузию свой бизнес, преимущественно удаленный, свои банковские счета, свои зарплаты, по местным меркам выдающиеся. Интересная картина наблюдается на сайтах по трудоустройству – рост спроса на программистов. Некоторым из прибывших айтишников нужны сотрудники, и ищут они их на местном рынке.

Для формирования класса успешных программистов различным странам мирам потребовались десятки лет, многомиллионные инвестиции, реформа образования, налоговые льготы и многое другое. На сегодняшний день Грузии для возникновения целой успешной отрасли экономики требуется только одно – не напугать приехавших в страну иностранных «ботанов».

Пора заканчивать эти глупые разговоры о том, что приезжают диверсанты, которые дадут Путину возможность оккупировать Грузию. Путину с 24 февраля никакие поводы не нужны, а вот Грузия может просто так, не пошевелив даже пальцем, получить новый сектор экономики.

Второе окно – это транзит и логистика. Многие десятилетия китайские товары преимущественно шли в Европу через Россию, но, судя по всему, китайцы – нелюбители класть все яйца в одну корзину – ищут другие маршруты. И один из самых очевидных проходит по Грузии.

Вот оно, везение в чистом, незамутненном виде: наше правительство из кожи лезло вон, чтобы привлечь грузоперевозчиков, но получалось это довольно средне – к примеру, с помпой открытый железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс загружен на самом минимальном уровне.

Так бы оно и продолжалось многие годы, если бы Путин не влез в Украину. Сегодня у Грузии есть шанс получить свою долю от транзита из Азии в Европу. Загруженность грузинских портов выросла на 15-20%, на границах – многокилометровые очереди грузовиков, и это только начало.

Это поистине уникальный шанс, и второго такого не будет. Тбилиси, Баку и Анкара должны разбиться в лепешку, но предложить потенциальным клиентам более дешевые и выгодные услуги. Рынок перевозок очень консервативен, и бизнес предпочитает пользоваться одними и теми же маршрутами. Если вы один раз застолбили за собой участок и работаете на нем стабильно, то ваше будущее безоблачно и оптимистично.

Грузии сама история предоставляет уникальный шанс избавиться от опасной и унизительной зависимости от России и найти свое новое место на карте мира. Не сможем пролезть в это окно сейчас – второго шанса больше не будет. Так и останемся мелкой деревенской нацией отныне и присно, и во веки веков.

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