Диалог с РФ, поляризация и жизнь, которая стала дороже. Итоги опроса IRI

Число граждан Грузии, выступающих против диалога с Россией в марте текущего года, увеличилось до десятилетнего максимума. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного «Международным республиканским институтом США» (IRI).

В целом исследование показывает, что граждан Грузии беспокоят экономические проблемы, политическая поляризация и угрозы, исходящие от северного соседа.

Для большинства граждан Грузии (76%) за последний год экономическое положение в большей или меньшей степени ухудшилось. Лишь 6% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев в стране экономическая ситуация улучшилась.

«Для граждан Грузии экономическое положение все так же остается главным вызовом. Исследование показывает, что необходимо делать больше действенных шагов для решения проблемы безработицы и проблем, вызванных подорожанием жизни», – заявил Стивен Никс, региональный директор IRI в Евразии.

Параллельно люди считают, что политическая поляризация в стране все больше увеличивается – такого мнения придерживается 71% опрошенных. При этом 60% хотели бы на следующих выборах увидеть новые политические партии.

Рейтинг политических и общественных фигур неизменно возглавляет патриарх Илия Второй (92%). Второе место занимает Каха Каладзе (53%). В тройке лидеров впервые оказалась президент Саломе Зурабишвили (52%).

Экс-президент Михаил Саакашвили и основатель «Мечты» Бидзина Иванишвили оказались за пределами десятки с одинаковым рейтингом (31%). 60% опрошенных сказали, что для них неприемлемы оба.

Одним из самых непопулярных политиков оказался председатель парламента Шалва Папуашвили. 14% опрошенных никогда не слышали его имени. Менее известным политиком, согласно исследованию, стала лишь республиканка Хатуна Самнидзе.

Угрозой №1 граждане Грузии все так же считают РФ. Согласно исследованию, 90% видят в северном соседе политическую угрозу, а 83% – экономическую.

При этом число граждан Грузии, выступающих против диалога с Россией в марте текущего года, увеличилось до десятилетнего максимума. Сейчас – это 36%, в марте 2012 года было 5%. Увеличился этот показатель и по сравнению с прошлым годом.

Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили полагает, что это было ожидаемым:

«На фоне Бучи, Ирпеня, на фоне того, что у России крайне обострились отношения со всем цивилизованным миром, – мы видим, как вокруг нее сомкнулся круг и она оказывается в изоляции – политической, дипломатической, экономической, финансовой. Таким образом, объяснимо, что все больше людей считают, что переговоры с Россией сегодня невозможны чисто с моральной точки зрения, если оставить все остальное».

В настоящее время практически все форматы переговоров Грузии с РФ заморожены или прекращены, говорит Валерий Чечелашвили. Единственное, в последнее время периодически российская сторона заявляет о возможной отмене запрета на авиаперелеты.

«Здесь необходимо серьезно подумать о наших будущих шагах. Если лицензированные самолеты российских компаний сядут в Тбилиси, согласно международному праву, мы будем вынуждены арестовать их и передать соответствующим международным владельцам. Это одно обстоятельство. И второе – из-за этой блокады России сложно соблюдать стандарты [технической] безопасности [самолетов]. Уже известны факты, когда российские компании отменяли рейсы и прекращали полеты. Поэтому сегодня впускать российские судна небезопасно. Во всяком случае, я могу посоветовать гражданам Грузии не брать билеты [на рейсы] российских авиакомпаний».

Исследование IRI было проведено в марте этого года. В нем приняли участие 1486 респондентов.