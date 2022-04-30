Гарибашвили об Арестовиче: Этот человек сам является оскорблением

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича вредят отношениям страны с украинским народом. Об этом Гарибашвили заявил сегодня, 30 апреля, отвечая на вопросы журналистов во время рабочего визита в регион Имерети.

«Упомянутый вами человек сам является оскорблением. Я не хочу много говорить [о нем], не хочу делать комментариев. Печально то, что подобные абсурдные обвинения и оскорбления вредят нашим отношениям с украинским народом. Уверяю всех, что никто не сможет испортить наши отношения с нашими украинскими братьями и сестрами», - сказал премьер.

Он добавил, что власти «делают все возможное, чтобы помочь украинцам», напомнив при этом, что Грузия занимает первое место среди 190 стран, отправивших Украине гуманитарную помощь.

«Это значит, что все наши люди вовлечены в этот процесс, чтобы проявить солидарность, помочь. Что касается политиков, политики приходят и уходят. Страны, люди на местах остаются», - цитирует премьера агентство «Новости-Грузия».

28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович обратился к властям Грузии, используя слово «зайчики». Он сказал, что грузинское руководство ведет себя «как-то странно», однако грузинский народ оценит позицию и заявления властей в отношении Украины на предстоящих выборах. Здесь же он подчеркнул, что в государственную политику Грузии Украина не вмешивается «ни словами Арестовича, ни какими-либо другими путями».