Хазарадзе и Джапаридзе ответили на обвинения в продаже «Боржоми» российской компании

Лидеры оппозиционной партии «Лело», бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвинили членов правящей партии «Грузинская мечта» в фальсификации фактов из-за их заявлений по поводу компании «Боржоми».

29 апреля IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за санкции и финансовых проблем, возникших у компании в связи с ситуацией с Украиной. Комментируя этот вопрос, сразу несколько лидеров «Грузинской мечты» указали на косвенную вину лидеров «Лело», которые основали IDS Borjomi в середине 90-х на основе бренда минеральных вод «Боржоми». Согласно их заявлениям, именно Хазарадзе и его бизнес-партнер ответственны за то, что компания перешла к российской группе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Любая попытка «ботов» и «троллей» ввести наших граждан в заблуждение путем фальсификации фактов, закончатся полным провалом. Подобные попытки равносильны преступлению, а распространяемая ими информация - бессовестная ложь», - сказано в заявлении Хазарадзе и Джапаридзе, распространенном сегодня, 30 апреля.

Согласно заявлению, в 2002 году инвестиционный фонд Selfford, основанный ныне покойным миллионером Бадри Патаркацишвили и его партнерами, выкупил первоначальные инвестиций компании, а «в 2013 году Selfford, который также представлял нынешний менеджер телеканала «Имеди» Ираклий Рухадзе, продал контрольный пакет акций Borjomi Holding российской финансовой группе «Альфа-Капитал».

Хазарадзе и Джапаридзе также подчеркнули, что под их руководством удалось полностью переоборудовать и модернизировать заводы по розливу в Грузии, благодаря чему со временем компания «Боржоми» была преобразована в многонациональный холдинг, производящий минеральную воду в нескольких странах.

«Кейс развития «Боржоми» по сей день изучают в одном из лучших университетов мира – Гарвардской бизнес-школе, как успешный пример превращения советского производства в конкурентоспособное, современное предприятие», - отмечено в заявлении.

Накануне Хазарадзе предложил государству выкупить акции компании «Боржоми» у российской «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Бизнесмен считает, что от этого зависит не только будущее бренда «Боржоми», но и «экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».