Москва уличила еврейское государство в защите нацизма

«Азовсталь» вновь отбивает штурмы. После первого этапа эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината российская армия возобновила атаки с использованием артиллерии и бронетехники. Запад ищет способы обойтись без российских энергоносителей и предрекает Украине победу.

Российская армия возобновила штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на территории которого продолжают обороняться украинские военные. По словам заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламаря, бомбардировки продолжались всю ночь, а затем российские военные попытались прорваться на территорию завода в нескольких местах:

«Вражеская артиллерия всю ночь работала по территории завода «Азовсталь». Использовались тяжелые авиабомбы. В результате преступных действий погибли две женщины из числа гражданских. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящий момент идет штурм территории завода с задействованием бронетехники, танков, высадки десанта и большого количества пехоты. Мы делаем все возможное, чтобы отбить штурм. Но мы призываем немедленно обеспечить эвакуацию остающихся здесь гражданских лиц в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию».

В Минобороны России подтвердили, что в районе «Азовстали» возобновились бои. При этом в Москве утверждают, что причиной стало то, что «украинские военные воспользовались режимом тишины и вышли на огневые позиции».

В ООН тем временем сообщили, что первый этап эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» прошел успешно. На сайте Всемирной организации указано, что 127 женщин, мужчин, детей и пожилых людей добрались до Запорожья, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Психологическую поддержку Украина получила и от премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон выступил перед Верховной радой по видеосвязи. Он стал первым мировым лидером, обратившимся напрямую к украинскому парламенту с начала полномасштабного вторжения России в Украину:

«В этот момент неуверенности, постоянного страха и сомнений в будущем у меня есть для вас одно сообщение: Украина победит, Украина будет свободной. Вы отбросили их от Киева. Вы развеяли миф о непобедимости Путина и вписали одну из самых славных страниц в военную историю и жизнь своей страны. Так называемая непреодолимая сила путинской военной машины сломлена о незыблемый украинский патриотизм и любовь к Родине. Это звездный час Украины, который будут помнить и рассказывать будущим поколениям. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным».

Впрочем, Джонсон не ограничился лишь словами поддержки, объявив, что Британия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму в 300 млн фунтов.

На заседании Рады впервые с начала войны выступил и президент Украины Владимир Зеленский:

«В течение почти 10 недель мы доказывали, что перед лицом такого злобного врага не страшно, когда рядом с тобой такой хороший друг, как Британия, и такой лидер, как Борис Джонсон. Я хочу поблагодарить лидера Великобритании Бориса Джонсона и народ Великобритании за слова, которые мы слышим, за действия, которые мы видим, за поддержку, которую мы чувствуем, за помощь, которую мы реально получаем, и за победу, которой мы обязательно добьемся вместе».

В первую очередь Зеленский пытается добиться европейского единства в отношении эмбарго на российские энергоносители:

«Теперь, когда ЕС вместе обсуждает шестой пакет санкций против России, мы должны настаивать на том, чтобы в его рамках было нефтяное эмбарго, а также серьезная блокада любых схем, которые Россия использует для обмана свободного мира и игнорирования санкций. Российские банки должны быть полностью исключены из международной финансовой системы».

Европейская комиссия в течение мая обнародует план, по которому Евросоюз к концу 2022 года найдет замены двум третям ныне импортируемого российского газа. Об этом заявила еврокомиссар по энергетической политике Кадри Симсон. По ее словам, ЕС ведет переговоры о замещении «голубого топлива» со всеми основными поставщиками. Кроме того, Евросоюз намерен частично сократить потребности в газе за счет экономии энергии и возобновляемых источников. Об этом, в частности, говорил, выступая в Европарламенте, премьер-министр Италии Марио Драги:

«Мы хотим структурно пересмотреть механизм формирования цены на электроэнергию, которая зависит от стоимости производства самого дорогого источника энергии – природного газа. Проблема является системной и должна решаться структурными решениями, которые разорвут связь между ценой на газ и электроэнергией. Проблема стоимости энергии будет в центре внимания Европейского совета. Нам нужны сильные и немедленные решения на благо всех граждан Европы».

В Москве тоже, видимо, не собираются сидеть сложа руки. Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно указу, государственным органам, муниципальным властям, а также организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, будет запрещено: совершать сделки в пользу лиц и компаний, находящихся под российскими санкциями; исполнять обязательства по внешнеторговым операциям с такими лицами, если сделка еще не завершена; совершать финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, попавшие под санкции. Кроме того, запрещается экспорт продуктов и сырья, если поставка осуществляется в пользу лиц, попавших под российские санкции.

Среди «недружественных государств» рискует оказаться Израиль. Российский МИД отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг высказываний главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что у Гитлера была «еврейская кровь» и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Жесткую критику российского министра со стороны израильского руководства в Москве назвали «антиисторической» и прямо обвинили Израиль «в поддержке неонацистского режима в Киеве». В телеграм-канале российского МИДа появилось сообщение следующего содержания:

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве… При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа».

Израильские СМИ в ответ приводят комментарий Американского еврейского комитета, в котором говорится: «Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации – но не в Киеве, а в Москве». Согласно прессе, после высказывания Лаврова и последующих «разъяснений» российского МИДа Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.