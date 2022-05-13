Абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода»

МИД самопровозглашенной республики Абхазия закрыл проект международной организации «Движение против голода». Речь идёт о проекте под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве утверждают, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями.

В абхазском МИДе говорят, что в анкете проекта, предоставленной в ведомство для получения сертификата, разрешающего его реализацию, «была указана неполная информация, что является нарушением правил подачи анкет на согласование проекта/программы». В Сухуми оценили это как «сокрытие достоверных данных».

В частности, абхазские власти недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.

«Такого рода инициативы носят исключительно политический характер и направлены на продвижение целей и задач, декларируемых правительством Грузии в опубликованных официальных программах в отношении Республики Абхазия», – сказано в заявлении абхазского МИДа.

По информации ведомства, в ходе встречи министра Инала Ардзинба с представителями международных организаций, прошедшей 8 апреля, глава офиса «Движение против голода» Эрвин Блау подтвердил информацию о планируемом в рамках проекта «взаимодействии представителей молодежи и общественности из Абхазии и Грузии на семинарах и тренингах в онлайн и офлайн форматах».

В абхазском МИДе заявили, что уже направили уведомительное письмо о закрытии проекта главе офиса «Движения против голода» Эрвину Блау.

«Призываем все международные неправительственные организации соблюдать принцип прозрачности при реализации проектов и не выходить за рамки гуманитарного подхода. Министерство иностранных дел Республики Абхазия будет и впредь пресекать попытки реализации проектов, нацеленных на продвижение политики правительства Грузии в отношении Республики Абхазия, отраженной в грузинских стратегических документах и программах развития», – сказано в заявлении.

Комментарий Инала Ардзинба на встрече 8 апреля: