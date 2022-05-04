Киев призвал Грузию выбрать между гордостью и «Мечтой»

Конфликт между официальными Киевом и Тбилиси выходит на новый виток. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Голосу Америки» назвал Бидзину Иванишвили «очень четко выраженным пророссийским олигархом». И вновь высказал недовольство позицией грузинских властей в вопросе санкций против России. «Грузинская мечта» ответила предельно жестко.

Суть недовольства позицией грузинской власти в целом и Бидзиной Иванишвили в частности прояснил в интервью «Голосу Америки» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк:

«Грузинское правительство, которое было так или иначе связано, или косвенно связано с господином Иванишвили, который является очень четко выраженным пророссийским олигархом и, к сожалению, очень долгое время имеет влияние на сегодняшнее грузинское правительство, – безусловно, мы понимаем, что Грузия несколько странно смотрит на войну в Украине. Не занимает такую же четко выраженную позицию, как страны ЕС, США и т.д.».

Отвечая заранее на вопрос Тбилиси, по какому праву Подоляк выставляет оценки Иванишвили и всему правительству Грузии, он сказал: по праву свободного человека:

«Репутация господина Иванишвили хорошо известна, его ориентация с точки зрения политической и бизнесовой приверженности, и, безусловно, об этом можно говорить публично».

Советник главы офиса украинского президента при этом отметил, что не вправе давать советы грузинскому народу, позиция которого отличается от позиции правительства. Но, по мнению Подоляка, грузинскому народу стоит о ней задуматься:

«Принимать сторону РФ выглядит, по меньшей мере, странно, особенно учитывая, что треть территории Грузии оккупирована. Хочется, чтобы была какая-то логика: если народ Грузии выбирает правительство, готовое согласиться с тем, что часть ее территории не принадлежит Грузии, – это выбор народа. Мы не можем его ни осуждать, ни поощрять, мы просто констатируем факт: за свою свободу и территориальную целостность нужно сражаться, посмотрите на Украину. Мы платим высокую цену жизнями своих парней, но никто в Украине даже близко не думает о том, что РФ нужно позволить беспредельничать в Европе».

Подоляк высказал пожелание грузинскому народу:

«Мне грузины очень нравятся, было бы желательно, чтобы они вспомнили, что они очень гордые и сильные люди».

Между тем, судя по интервью, у Киева пока нет достоверной информации о сделке между Тбилиси и Москвой по поводу обхода санкционного режима. Украинская военная разведка лишь располагает сведениями об отдельных переговорах по этому вопросу. Из слов Подоляка можно предположить, что заявление о таком сотрудничестве Тбилиси и Москвы носит превентивный характер.

Но «Грузинская мечта» сосредоточилась в своем ответе Подоляку на другом. Партию грузинской власти больше всего задели слова Подоляка о Бидзине Иванишвили. Генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что, будучи футболистом, долго жил в Украине и «знает, о чем говорит», и, говоря о Михаиле Подоляке, отказался от всякой дипломатии:

«Такие существа, как Подоляк, – позорны. Моя просьба: посмотрите, кто он, какой жизнью жил и что из себя представлял некий Подоляк».

Впрочем, журналистов от изучения биографии украинского чиновника, бывшего журналиста и политтехнолога, отвлек депутат партии власти Ираклий Заркуа:

«Выскочил, если не ошибаюсь, Подоляк, ну, с очень странным явлением имеем дело. У тебя война, множество людей гибнут, множество вызовов у Украины. А он находит время для Грузии, вмешивается в ее внутренние дела, учит, что должен делать народ, кто должен быть у власти. Кто спрашивает Подоляка, что он представляет собой, – проходимец, прямо скажу, который случайно попал во власть, он, и еще много других».

Его однопартиец Георгий Амилахвари напомнил, что Иванишвили уже год вне политики, что «это персональные нападки на Иванишвили с целью таким образом замарать основанную им «Грузинскую мечту». Депутат Амилахвари предостерег украинские власти:

«Такие заявления представителей украинской власти разжигают антиукраинские настроения в Грузии, и это никак не будет способствовать продолжению стабильных отношений между нашими дружественными странами».

В оппозиции тем времени отнеслись к словам украинского чиновника с пониманием. Если бы грузинские власти издали документ, в котором было бы установлено, какие грузы в направлении России Грузия не пропустит, вопросов бы не было, отметили в «Стратегии Агмашенебели».

А лидер «Гирчи» Яго Хвичия напомнил, что представители украинской власти гораздо жестче высказываются в адрес других стран, но это не мешает этим странам продолжать помощь Украине. Яго Хвичия остался благодарен Подоляку:

«От нас, как от оккупированной страны, требуется гораздо большее для такой борющейся сейчас страны, как Украина. От нас ждут совсем другую позицию, нежели ту, которую занимает правительство Грузии. Думаю, нужно поблагодарить этого человека за то, что не отождествил грузинский народ с этой позицией, которая, по моему мнению, нам не подобает».

При желании Грузия могла бы оказать Украине и военную помощь, считает доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая.

Он напоминает, что страна производит штурмовики, модернизированные Су-25М , истребители третьего поколения МИГ-29, что было бы для Украины очень кстати. В ограниченном количестве Грузия могла бы предоставить и бронетехнику собственного производства, в частности, медицинско-эвакуационную бронемашину «Дидгори Medevac» и БМП «Лазика». Но, как и Молдова, Грузия воздерживается от такой помощи. По мнению Вахтанга Маисая, Киев волнует другое:

«Здесь вопрос рассматривается в другом контексте – чтобы через Грузию Россия не получала товары двойного назначения, и чтобы не было предпосылок для так называемого черного транзита, благодаря которому Россия сможет получать запчасти и военные технологии. В этом контексте Грузия очень жестко должна контролировать данную ситуацию и пресекать все подобные действия».

Вахтанг Маисая полагает, что предпринимаемые грузинскими властями шаги Украину не убеждают. Выход из ситуации он видит в тесных контактах между представителями грузинской и украинской властей, даже в создании совместной комиссии, которая работала бы в этом направлении. Тем более что разные форматы в рамках ГУАМ, ассоциированного трио и других организаций региональной безопасности, напоминает Вахтанг Маисая, дают такую возможность.

Однако пока этот вопрос ни одной из сторон не поднимается. Некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что не стоит опасаться предостережений представителей «Грузинской мечты» насчет антиукраинских настроений. По данным последнего соцопроса, проведенного по заказу NDI в марте (и обнародованном в конце апреля), 98% населения доброжелательно относятся к украинскому народу, а 87% положительно относятся к украинскому правительству. Нет такого единодушия по поводу позиции грузинского правительства по поводу неприсоединения к санкциям: 49% респондентов поддерживают это решение, 37% не поддерживают, а 14% не определились.