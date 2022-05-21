Центр европейских исследований: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС преждевременно

Действующий в Брюсселе Центр европейских политических исследований (CEPS) подготовил оценку заявки Грузии на получение статуса страны-кандидата в ЕС, пишет SOVA. Ранее организация уже опубликовала анализ по заявкам Украины и Молдовы. В Центре пришли к выводу, что Евросоюз должен предоставить статус и Киеву, и Кишиневу.

«Но Грузия – это парадокс. С одной стороны, реализация экономической части Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС впечатляет. В этом отношении она превзошла не только Украину и Молдову, но и некоторые страны-кандидаты на Западных Балканах. Она в значительной степени устранила коррупцию, добившись лучших результатов, чем многие государства-члены ЕС.

С другой стороны, ее политический режим в течение многих лет противоречил фундаментальным ценностям ЕС в отношении функционирования демократических институтов и верховенства права. В основе проблем лежит концентрация эффективной политической власти в руках неизбираемого, неподотчетного олигарха Бидзины Иванишвили, воплощающая парадигму захвата государства», - говорится в оценке CEPS.

Далее CEPS пишет о практике подкупа избирателей в Грузии и о политическом кризисе в стране. Еще одной тревожной особенностью режима авторы называют его вмешательство в решения судов высокого уровня в отношении оппозиционных политиков и ведущих представителей СМИ. Последний случай произошел 16 мая, когда к 3,5 годам был приговорен гендиректор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. В докладе отмечается, что это произошло всего через несколько недель после подачи заявки Грузии на членство в ЕС и примерно за три недели до ожидаемой публикации заключения Еврокомиссии.

«Можно было бы ожидать, что историческое решение подать заявку на членство в ЕС будет сопровождаться сигналами о том, что теперь Грузия решительно настроена на реформирование политической и судебной практики в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами. Вместо этого единственной заметной новостью является кейс Гварамия, который даже выглядит как акт провокации, сигнализирующий о явном стремлении правительства стать государством-траблмейкером [создающим проблемы]».

CEPS добавляет: вряд ли можно было вообразить более опасный шаг, который можно было бы предпринять на этом этапе. На этом фоне авторы приходят к заключению, что предлагать Грузии начать официальный процесс присоединения к ЕС преждевременно. «Для этого придется подождать новой и более благоприятной политической среды в Грузии, характеризующейся подлинно демократической культурой и независимой судебной системой, пользующейся уважением населения», - говорится в документе.