Глава абхазского Минобороны посещает Сирию

При вооружённой атаке на начальную школу в Ювалде, штат Техас, на юге США погибли 19 детей и два учителя. Об этом сообщил сенатор штата Роланд Гутьеррес со ссылкой на местную полицию. Нападавший был застрелен. В перестрелке были ранены двое полицейских.

Инцидент произошёл во вторник, 24 мая. Нападавший вошёл в здание с пистолетом и, предположительно, с винтовкой, и открыл стрельбу, сообщил губернатор штата Грег Эббот. В школе учатся дети от семи до 10 лет.

Стрельба в школе произошла за два дня до начала летних каникул, и поэтому вторник был необычным днем: дети сходили в зоопарк, а затем должна была состояться церемония награждения учеников. Детей попросили прийти в нарядной одежде, а не в школьной форме.

Как минимум 15 человек, пострадавших при нападении, по состоянию на ночь среды по московскому времени оставались в больницах. Двое из них, 10-летняя девочка и 66-летняя женщина, находились в критическом состоянии.

Стрелок опознан как житель Ювалде Сальвадор Рамос. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Мотивы нападения неизвестны. Перед тем как напасть на школу, он выстрелил в свою бабушку. Большинство жителей города и учеников школы имеют испанские корни, большая часть учащихся – из малообеспеченных семей, передаёт The Texas Tribune.

О случившемся был поставлен в известность президент Джо Байден. Позже в своем обращении к Конгрессу он призвал противостоять оружейному лобби в США после стрельбы в Техасе. Неспособность принять более строгие законы в этом вопросе вызывает возмущение, заявил президент США.

Число жертв в инциденте стало одним из самых высоких в истории штата. В 1966 году в результате стрельбы с башни Техасского университета в Остине погибли 16 человек. В 2018-м 10 человек были убиты при стрельбе в средней школе в Санта-Фе.