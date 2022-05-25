Почему грузинского судью не пустили в США?

В Грузии активно обсуждают отказ в участии в семинаре по повышению квалификации, который получил из посольства США в Грузии судья Лаша Чхиквадзе. Накануне председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе обвинил дипломатическое представительство и оппозицию в дискриминации судей. Не дождавшись реакции посольства, лидер «Грузинской мечты» сегодня вновь подтвердил свою позицию, но после комментария диппредставительства сменил риторику.

«Молчание – знак согласия», – так с утра председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение посольства США отказаться от заявлений по поводу исключения судьи Лаши Чхиквадзе из программы по повышению квалификации в Соединенных Штатах. К тому моменту в диппредставительстве действительно хранили молчание.

В рамках семинара, организованного при финансовой поддержке правительства США, грузинские судьи лично встречаются с американскими коллегами, представителями ассоциации юристов с целью ознакомления с местными судами, прецедентным правом и этикой. 18 мая стало известно, что Лаша Чхиквадзе, приговоривший к тюремному заключению основателя оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия, получил отказ от посольства. В оппозиции поспешили назвать это санкциями, наложенными на судью, исполнившего политический заказ властей. В «Грузинской мечте» назвали это решение дискриминационным.

«Это тот случай, когда молчание означает согласие с нашими выводами. Разговоры о том, что они (посольство США) не дискриминировали никого, естественно, содержат неловкие моменты, мы и не ждали, что посольство сделает такое заявление», – заявил Кобахидзе.

Впрочем, еще вчера председатель правящей партии в довольно агрессивной форме требовал объяснений от посольства США, которое, по мнению Кобахидзе, самостоятельно не приняло бы такое решение. На представителей США оказала влияние радикальная оппозиция, был уверен политик:

«Давление, оказываемое на судей, это почерк и метод «Национального движения», к которому там активно прибегали с 2004 по 2012 год… Я глубоко убежден в том, что посольство Соединенных Штатов никогда бы не попыталось дискриминировать судей, неформально управлять судами, не вмешивалось бы в независимость суда и не действовало бы как «Национальное движение». Посольству США сейчас даже было бы неловко говорить о том, что они не совершали уголовного преступления, дискриминации. Впрочем, спекуляции продолжаются, и посольство могло бы их завершить простым заявлением. Если посольство не распространит соответствующее заявление, у общества будет право на то, чтобы считать, что разговоры о дискриминации судьи – очередная демагогия и спекуляция радикальной оппозиции».

Кобахидзе пошел дальше, заявив: если подтвердится, что решение в посольстве было принято из-за несогласия с приговором, вынесенным судьей Нике Гварамия, это будет означать, что была нарушена статья 364 УК Грузии – «Воспрепятствование осуществлению судопроизводства или расследования». При этом политик не уточнил, кого именно он обвиняет в нарушении этой статьи – посла США, все посольство или оппозицию.

В свою очередь оппоненты «Грузинской мечты» считают, что решение дипломатического представительства может способствовать отказу грузинских судей от выполнения «политических заказов властей». Такое мнение выразила депутат от «Национального движения» Хатия Деканоидзе, параллельно обвинив Кобахидзе в некомпетентности:

«Господин Ираклий, вы бы побеспокоились о своем дипломе юриста, когда делаете подобные бредовые заявления во всеуслышание. Это шокирующее и очень некомпетентное с правовой, но очень интересное с политической точки зрения заявление. Вы сейчас в панике из-за того, что можете упустить из рук судей, и кто потом будет исполнять ваши поручения?»

Тем временем в посольстве США не спешат уточнять причины исключения судьи Лаши Чхиквадзе из программы по повышению квалификации. В коротком письменном ответе диппредставительства «Эху Кавказа» сообщили:

«30 лет как США поддерживают Грузию судебными программами, направленными на независимость и усиление системы. Наша внепартийная и аполитичная поддержка осуществляется независимо от того, какая партия находится у власти. Мы уверены, что наши усилия соответствуют как грузинскому, так и американскому законодательству».

Ближе к вечеру это заявление прокомментировали представители власти, назвавшие его подтверждением того, что оппозиция все это время манипулировала фактами. По словам Ираклия Кобахидзе, она обвиняла посольство США в принятии незаконных дискриминационных решений в отношении судей, которых на самом деле представительство Соединенных Штатов не принимало. В оппозиции же подобного контекста в заявлении не разглядели и предпочли остаться при своем первоначальном мнении. Говорит член «Стратегии Агмашенебели» Теона Акубардия:

«Это заявление – еще одно указание на то, что судья, вынесший приговор Гварамия, был далек от независимого правосудия. Это еще раз говорит о том, что действительно были назначены санкции в отношении судьи, вынесшего несправедливое решение, и начался процесс введения санкций в отношении таких судей».

Схожего мнения придерживается и бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили:

«Это очень остро отразится на судьях. Не только на Чхиквадзе, если ему отказали в участии в семинаре из-за того, что он вынес приговор Гварамия. Для них, судей, это должно быть сигналом к тому, что они должны служить интересам этого государства, а не политическому правосудию».

Что касается самого судьи Лаши Чхиквадзе, на связь с журналистами он не выходит, предположительно, предоставив властям возможность защитить его интересы. В свою очередь председатель «Грузинской мечты» пообещал, что «правительство будет защищать каждого судью, который может стать объектом буллинга и давления».