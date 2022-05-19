«Грузинская мечта» закрывает Америку

В ходе своего визита в Тбилиси главный советник госсекретаря США Дерек Шолле встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, но даже эта встреча прошла на фоне акции протеста оппозиции. В разговоре с Шолле ее представители рассказали ему об антизападной кампании «Грузинской мечты», политизированности грузинского правосудия и притеснении оппозиционных СМИ.

Символом того, как власть «Грузинской мечты» душит критически настроенные СМИ, стала лента, туго завязанная на шее журналиста ТВ «Мтавари» Натии Гогсадзе. У других ее коллег из телекомпаний ТВ «Пирвели», «Формула», «Кавкасия», собравшихся у входа гостинцы «Кортиярд Мариотт» в Тбилиси, также были повязки – у одних на глазах и руках, у других был завязан рот.

«Мы хотим передать письмо Дереку Шолле (главному советнику госсекретаря США по вопросам политики), чтобы оно попало к госсекретарю Блинкену. В нем мы рассказываем, как власть душит свободу слова в этой стране».

Подтверждением этого для собравшихся стал недавний обвинительный приговор гендиректору ТВ «Мтавари» Нике Гварамия, который на 3,5 года был отправлен в тюрьму. Именно его дело стало основной темой обсуждения на встрече представителей НПО с Дереком Шолле, с которой он начал свой день. На примере этого дела правозащитники показали суть механизма политизированного правосудия в стране, говорит глава грузинского филиал Transparency International Эка Гигаури:

«Дело Ники Гварамия – не отдельно взятый случай, все это напрямую связано с деятельностью СМИ, правосудием, с тем, как власть борется с другим мнением. Потому что Ника Гварамия необоснованно находится в тюрьме, власть использовала против него все имеющиеся у нее ресурсы».

После представителей НПО на встречу к Дереку Шолле направились оппозиционеры. Они обсуждали дело Ники Гварамия, а также неформальное правление страной Бидзины Иванишвили. Лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе рассказал американскому гостю, как рьяно «Грузинская мечта» начала защищать финансовые интересы Иванишвили в тяжбе со швейцарским банком и как в возникших у основателя партии власти проблемах они увидели «руку американцев»:

«Этот человек все равно обвиняет американцев с помощью нанятых им экспертов и мальчиков на побегушках, что Америка ему мешает в каких-то транзакциях в швейцарском банке, в приобретении вертолета и вывоза картин, и я прямо спросил его: Why don't you really do that? – Почему бы вам действительно не сделать это?»

Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия сообщил, что он тоже поднимал вопрос западных санкций против Бидзины Иванишвили из-за мягкой позиции по отношению к Москве. Оппозиционер отметил, что противоречивые заявления грузинских властей вызывают у западных партнеров сомнения в приверженности грузинского народа евроатлантическому выбору:

«Очень жаль, что до сих пор темой дискуссий остается вопрос, в чем состоит воля грузинского народа – быть полноценным членом европейской или российской семьи».

Оппоненты власти были возмущены тем, что в «Грузинской мечте» накануне визита советника госсекретаря в штыки восприняли критику со стороны посольств США и ЕС по делу Ники Гварамия. Один из спикеров партии власти, депутат Гурам Мачарашвили напомнил всем западным партнерам:

«Все должны смириться с тем, что Грузия суверенная страна. Многие страны, в том числе ЕС, прошли через реформу правосудия, но никому в голову не приходило в это время заменить правосудие страны соображениями представителей других стран, или же мнением местных НПО, или же решением Народного защитника».

Еще жестче была в своих оценках министр культуры Тея Цулукиани. Накануне в эфире ТВ «Имеди» она раскритиковала европарламентария из Германии Виолу фон Крамон, бывшего посла США в Грузии Яна Келли и всех тех западных политиков, которые критикуют грузинские власти. При этом Цулукиани использовала по отношению к оппонентам известное уничижительное название «Нацдвижения»:

«Мы все это вместе должны предотвратить. Здесь независимая Грузия, а эта маленькая, самая активная группа иностранцев, зарубежные «наци», и в самом «Нацдвижении» считают, что если фон Крамон или Келли нам что-то говорят, то их устами глаголет Запад. Это не так, я помню как, будучи послом, Ян Келли не любил Грузию. У этих людей лишь узкопартийный интерес вместе с «националами» – свергнуть это правительство».

У оппонентов власти и многих наблюдателей складывается впечатление, что антизападная риторика и действия властей носят оркестрированный характер, который усилился после заполнения опросника об ускоренном членстве Грузии в ЕС. Есть опасения, что вся ситуация может негативно повлиять на ответ Брюсселя на заявку Грузии.

В какой тональности шла встреча и какие вопросы обсуждались во время встречи советника госсекретаря США Дерека Шолле с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, по пресс-релизу администрации правительства судить сложно. Общих заявлений и пресс-конференции не было. В тексте отмечено, что стороны подчеркнули важность и значимость стратегического партнерства двух стран, а также помощи Вашингтона Тбилиси в развитии демократии и обеспечения безопасности. Более ясных посланий в Грузии ждут после возвращения Дерека Шолле в США. По дороге домой он из Тбилиси направился в Лондон.