Кризис в энергетической отрасли и пути выхода из него остаются одной из самых обсуждаемых тем в Абхазии. Об этом же говорили сегодня абхазские и российские эксперты по видеомосту «Сухум – Москва».

В Абхазии понимают, что, как сказал на днях директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, проблемы в энергетической отрасли республики с годами не решаются, а разрастаются. Поэтому данная тема остается одной из самых обсуждаемых, если не самой обсуждаемой, во властных структурах, у политиков, представителей общественности и экспертов

Сегодня о ней говорили во время видеомоста «Сухум – Москва». Участниками дискуссии были Борис Марцинкевич – эксперт по энергетике, главный редактор российского журнала «Геоэнергетика.инфо», Теймураз Миквабия – заместитель министра экономики республики, Аслан Басария – кандидат экономических наук, экс-директор РУП «Черноморэнерго».

Обмен мнениями продолжался больше часа. После того, как представители Абхазии выступили со своим видением проблем, к российскому эксперту обратились с вопросом, как они могут быть решены. Борис Леонидович, в частности, сказал:

«Я не думаю, что мировой опыт может вам что-то подсказать, потому что на самом деле ситуация, которая сложилась за эти годы в Абхазии, уникальная».

Ситуацию с Ингурской ГЭС, которая вот уже почти тридцать лет работает по «джентльменскому соглашению» абхазской и грузинской сторон, он прокомментировал так:

«Вообще, на самом деле, фантастический случай. Никаких документов, но все эти годы соглашение «шестьдесят на сорок» выполняется. Звучит фантастически. Наверное, только на Кавказе можно так – дать слово и работать: десять лет, двадцать лет».

Журналисты после видеомоста рассуждали, впрочем, между собой, что никакого особого «джентльменства» тут нет: поскольку сооружения станции строились по обе стороны реки, выход из соглашения не выгоден ни одной из сторон, так как повлек бы за собой прекращение работы ГЭС. Так что тут все достаточно прагматично и объяснимо: кто же будет рубить сук, на котором сидит? Борис Марцинкевич высказал в то же время такое опасение:

«Одной из проблем, если я правильно понимаю, с чисто технической стороны является следующее. Если в сети достаточно серьезные скачки напряжения, а вы говорите, что нужно учитывать потребленную электроэнергию… Я не думаю, что есть приборы учета, способные работать при перепадах от 110 до 250 вольт. Они просто физически будут выходить из строя».

Теймураз Миквабия ответил на это, что такие случаи единичны, а в целом приборы учета, которые используются в Абхазии, оправдали себя. Говоря о майнинге, Марцинкевич сказал, что «это не тот вид спорта», который подходит сейчас Абхазии. Согласившись с тем, что растущие потребности в электроэнергии одна ИнгурГЭС скоро уже не сможет удовлетворять, эксперт продолжил:

«Чтобы приводить в порядок энергетику Абхазии, необходима большая серьезная программа социально-экономического развития страны. Если говорить о строительстве новых электростанций, то с учетом того, как вы обеспечены горными реками, перспективы более чем значительные. Но все упирается в то, что должны появиться финансовые потоки, на основании которых можно рассчитать программу модернизации энергетики. Я не понимаю… К сожалению, в России немного информации по этому поводу… Почему было приостановлена работа «Роснефти» на шельфе Абхазии, с учетом того, что она докладывала о наличии запасов нефти в 500 миллионов тонн? Можно ли заработать такое количество денег за счет винной продукции, продукции сельского хозяйства?»

По ходу видеомоста Марцинкевич вернулся к вопросу о том, почему была остановлена работа по разведке месторождений нефти на шельфе Абхазии. Миквабия сказал, что знает только то, что это произошло после того, как в парламенте Абхазии несколько лет назад была создана комиссия по изучению данного вопроса. О результатах деятельности этой комиссии, кстати, ничего не известно…

Вернувшись к возможному строительству малых ГЭС на горных реках Абхазии, эксперт обратил внимание на новые проекты и технологии в этой области. «Росгидро» уже научилось осуществлять совместные проекты с «Росатомом» – это так называемые контейнерные ГЭС малой мощности, от 5 до 15 мегаватт, без плотин и деривационных тоннелей. Причем стоят они относительно недорого. Марцинкевич сказал:

«Первый покупатель такой продукции находится совсем недалеко – это Грузия. Она не могла покупать такое оборудование в России, учитывая тяжелые отношения между странами. Но она с удовольствием купила его у венгерского предприятия. То, что 100 процентов акций этого венгерского завода принадлежит «Росатому», это уже другой вопрос. Можно и вживую посмотреть, как работает это оборудование в Дагестане. Доставляются два контейнера. Один – это оборудование на берегу реки, а другой – оборудование в реке. Причем то, что под водой, ничему и никому не мешает, не создает препятствий, в том числе, рыбной ловле. Стоит себе и стоит».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия