Энергетическая передышка и неутихающие дебаты о путях «энергоспасения»

В Абхазии вот уже больше месяца нет веерных отключений электричества. Но сколько продлится этот безоблачный «энергетический сезон», неизвестно. Проблемы в энергетической сфере, в частности, изношенность электросетей и чрезмерные нагрузки на них, никуда не делись.

То, что происходит сейчас в Абхазии с подачей электроэнергии потребителям, можно назвать передышкой. Увеличившийся световой день, а главное – потепление (хоть май нынче и неровный по температурному режиму, но отапливать помещения уже не надо), вполне достаточный после паводка уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС – все эти факторы способствовали тому, что вот уже больше месяца с 22 апреля в республике прекращены веерные отключения электричества. Соответственно, исчезли из фейсбучной ленты кричащие жалобы интернет-пользователей на то, что у них «вырубили свет»…

Но почему «передышка»? В прошлом году в Абхазии веерные отключения возобновились уже 28 июня – по два часа ночью и рано утром, чтобы не ломать дневной график потребителей энергии. При этом пресс-служба РУП «Черноморэнерго» отмечала тогда, что ограничения в энергоподаче осуществляются не из-за высоких нагрузок на сеть, а «в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду». Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» выступила с возмущенным заявлением, что «впервые за всю новейшую историю Абхазии введено веерное отключения электроэнергии в летнее время», и пообещала акции протеста, если веерные отключения не прекратятся, но потом все же отказалась от этого намерения.

Возможно ли и нынче введение такой «экономии»? Как говорится, время покажет, но о том, что энергетические проблемы никуда не исчезли, свидетельствует совещание на прошлой неделе, 20 мая, проведенное премьер-министром Александром Анквабом с участием руководства РУП «Черноморэнерго» и его региональных филиалов. Премьер констатировал, что нагрузка на сети вновь существенно растет, и если эта тенденция сохранится, то к сентябрю текущего года прогнозируются серьезные проблемы с энергоснабжением. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган считает необходимым принятие срочных мер по экономии электроэнергии. Проблему в отрасли усложняет низкая собираемость абонентской платы и накопленные долги за потребленную электроэнергию. Больше всего задолженность за период с 2019 г. по 1 апреля 2022 г. оставляет: по Сухуму – свыше 392 млн рублей; Гагрскому району – 331 млн рублей; Гудаутскому району – 230 млн рублей. Низкая собираемость абонентской платы не дает возможность проведения ремонтно-восстановительных работ, приобретения необходимых расходных материалов и оборудования. В ходе обсуждения проблемы несанкционированного подключения к энергосетям и установки трансформаторов большой мощности премьер-министр выразил сомнение в том, что эти многочисленные факты могли иметь место без участия самих энергетиков. Он высказался так:

«В период, когда это поощрялось, ваши коллеги активно сотрудничали с майнерами и другими пользователями электроэнергии, оказывая им свои услуги в обход существующих норм. Теперь, когда от вас требуют наведения порядка, кое-кому сложно исправить ситуацию».

И уже не первый раз Анкваб публично заявил о раздутом аппарате РУП «Черноморэнерго». Только в одном из его подразделений – «Энергосбыте» – штат работников с 64 человек в 2015 году вырос до 304 к 2020 году.

Более оптимистичным выглядел взгляд на ситуацию начальника СУЭС Тимура Джинджолия в тот же день в репортаже Абхазского телевидения. Он сообщил, что благодаря установленным приборам учета жители Сухума стали больше экономить электроэнергию:

«Люди начинают экономить электроэнергию. Поскольку понимают, что за каждый потраченный киловатт/час им надо будет заплатить. На 30-35%, а в некоторых местах и до 40% упали нагрузки. Улучшилось качество электроснабжения. И аварийность существенно уменьшилась».

До начала зимы, если позволит ситуация, добавил он, в столице будет установлено еще две-три тысячи счетчиков.

Кризисная ситуация в абхазской энергетике и пути выхода из нее продолжают оставаться в центре внимания экспертов. Примечательно, что последние широкие обсуждения и Центра стратегических исследований при президенте Абхазии во главе с Вячеславом Чирикба, и Центра социально-экономических исследований во главе с Олегом Дамения были посвящены именно этой теме. В ЦСИ в прошлом месяце состоялась беседа за круглым столом, в ходе которой большое внимание было уделено перспективам развития альтернативных источников энергии. Доминировало мнение, что любящие порассуждать на эту тему в соцсетях – это, как правило, дилетанты, имеющие смутное представление о реальных цифрах и фактах. Так, по убеждению заместителя главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саида Блабба, солнечная генерация может быть полезна в качестве альтернативного источника лишь для локального, а не промышленного использования. В качестве примера он привел возможную практику установки солнечных панелей на гостиничных объектах, которые могли бы способствовать снижению нагрузки на энергосистему. В качестве альтернативных источников можно рассматривать малые ГЭС, однако для полного покрытия энергодефицита мощностей малых гидроэлектростанций недостаточно, а затраты на их восстановление и строительство несоразмерно большие. Экс-глава «Черноморэнерго» Аслан Басария также считает, что сегодня в Абхазии серьезной альтернативы традиционным способам добычи электроэнергии не существует. Важно эффективно и бережно использовать единственный имеющийся у республики серьезный ресурс – ИнгурГЭС.

Беседа за круглым столом, проведенная на днях ЦСЭИ совместно с Конгрессом народа Абхазии, привлекла внимание общественности прежде всего тем, что в ходе ее, пожалуй, впервые в республике прозвучал публичный призыв вернуться к легализации майнинга криптовалют. Напомним, что на короткое время он был разрешен властями республики в конце 2020 года, но затем запрещен из-за чрезмерных нагрузок на энергосети. Любопытно, как менялось со временем отношение к ситуации пользователей соцсетей. Сперва это были сплошные проклятия владельцам майнинг-ферм, которые воспринимались буквально как «враги народа», и обвинения исполнительной власти, что она своим временным разрешением загубила энергосистему республики. Затем, спустя месяцы, появились уже рассуждения, что надо отличать тех, кто имеет сотни майнинг-аппаратов, и кто – по «две-три штучки», чтобы семья могла выжить. Судя по всему, это изменение происходило по мере распространения майнинг-аппаратов среди населения, когда их все больше стало появляться у родственников, друзей комментаторов. А то и у них самих. И хоть и сейчас время от времени появляются сообщения в СМИ о выявленных правоохранителями майнинг-фермах, никто не сомневается, что такие «показательные порки» – это мизер по отношению к тем, которые спокойно работают.

Сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шатипа представила тезисы доклада «Энергетическая безопасность Абхазии: риски и возможные подходы к их преодолению», подготовленного центром. Одно из предложений касается разработки и принятия закона, иных нормативных актов «о легализации майнинга как вида предпринимательской деятельности, с учетом количества и мощности объектов, места расположения, нагрузки на электрические сети и др.». Хатуна, в частности, сказала:

«Та компания, которая развернута против майнинговой деятельности, не имеет результата. Это напоминает борьбу с ветряными мельницами. Но мы прописали легализацию не потому, что мы не можем обеспечить запрет. Дело в том, что эта деятельность является предпринимательской деятельностью, и она целиком оказалась в теневом секторе экономики. По примерным нашим оценкам, за два года доля теневой экономики в ВВП увеличилась с 50% до 70%. А это уже реальная угроза нашей национальной безопасности».

Далеко не все участники встречи согласились с таким предложением ЦСЭИ. Но выступивший член исполкома Конгресса народа Абхазии, бывший начальник Управления энергетики, транспорта и связи республики Зураб Хаджимба был среди тех, кто его поддержал. При этом он оговорился, что сам не занимается майнинг-деятельностью, но убежден, что ее в Абхазии уже нереально искоренить, а потому продолжать держать ее под запретом, который не выполняется, подобно лицемерию. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ним, но наш разговор начался с другой темы, которая в Абхазии сейчас активно обсуждается, – анонсированного повышения с 1 июля тарифов на электроэнергию. Зураб Хухутович говорит:

«Вот это повышение тарифов, сегодня оно, по моему убеждению, неуместно. Я вопрос ставлю так: надо сначала увеличить собираемость за счет установки счетчиков, что у нас обсуждается столько лет, но никак этот вопрос не решат. Это один вопрос. И второй – это майнинг. Мы о нем так долго и много говорим, но мое убеждение, что майнинг для Абхазии – это не вред, на сегодняшнем этапе – это благо. Население на нем хоть какие-то копейки зарабатывает. Просто это надо узаконить, чтобы люди платили за электричество, естественно, за то, что они потребляют, и плюс налоги от доходов. Это если совместить, по моим расчетам два миллиарда ежегодно государство может получать от деятельности майнинга. И еще. Денег поступило в прошлом году в страну много больше, чем поступало раньше. И эти деньги приходят за майнинг криптовалют. Я на своем настаиваю, я считаю это правильным».

Путем запретов проблемы не решить, говорит Зураб Хаджимба. И продолжает:

«У нас открываются новые гостиницы, появляются новые направления экономики. А без электроэнергии ничего не будет развиваться. А мы говорим: «Надо сокращать, надо запрещать»».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия