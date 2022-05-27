Югоосетинская неделя: инаугурация избранного как долгожданные проводы действующего

Главное событие недели – инаугурация пятого президента Южной Осетии Алана Эдуардовича Гаглоева 24 мая. Инаугурация, которая, казалось, никогда не наступит. Еще никогда промежуток времени между оглашением итогов выборов и приведением к присяге избранного президента не был таким напряженным.

Анатолий Ильич напоследок чудил. Будучи уже в общем-то фигурой номинальной, он раздавал должности и генеральские звезды, как будто президентом избрали его, а не Гаглоева, даже назначил референдум о присоединении к России.

И это еще куда ни шло, но вот массовая раздача наградных стволов от товарища, пребывающего в сложном эмоциональном состоянии, скажем так, близком к ярости, заставила общественность понервничать. С чего бы это вдруг? Что он задумал?

В общем, инаугурацию ждали, как берег спасения, как некую гарантию, что ничего плохого уже не случится. В этом смысле она даже не столько триумф Гаглоева, сколько возможность для жителей республики облегченно выдохнуть. Теперь, в принципе, все можно исправить. Оружие можно собрать, назначения и референдум отметить, но вот скандал, связанный с указом о плебисците, уже случился.

Товарищ Бибилов подставил Москву – дал повод для обвинений, прежде всего, со стороны Грузии, заставил первопрестольную оправдываться, потому что после крымского референдума указ о плебисците в Южной Осетии был воспринят как подготовка к присоединению.

Грузия не присоединилась к санкциям, ее двери по-прежнему открыты для россиян, через ее территорию проходит сухопутное транспортное сообщение с Арменией. Очевидно, что ссориться с Грузией – это последнее, в чем может быть заинтересована сегодня Россия. Но, видимо, у Анатолия Ильича на это счет свое мнение.

Во вторник, 24 мая, после очередной порции упреков со стороны Грузии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова вернулся к этой теме. Он указал, что мероприятие, презентованное Анатолием Бибиловым, как плебисцит о вхождении Южной Осетии в состав России, на самом деле таковым не является, потому что вопрос референдума сформулирован следующим образом: «Вы за объединение Южной Осетии и России?» То есть он сформулирован настолько странно, что из него трудно понять, чего хочет инициатор плебисцита.

«То есть юридически это такой некий казус, потому что, если объединение – значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть юридически подумать над формулировками», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

Он также заверил, что «никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется».

Ключевое в этом заявлении пожелание «нужно думать». В общем, в такой дипломатичной манере товарищ Песков повертел пальцем у виска и тем, кто этот референдум придумал, и тем, кто из-за него подкинулся на скандал. Говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров:

«Очевидно, что Дмитрий Песков направляет руководству Южной Осетии совершенно незавуалированное послание: «Друзья мои, заканчивайте с волюнтаризмом, ни о каком референдуме сейчас и речи быть не может». Вообще, удивительная история сложилась, когда бывший президент государства Алания в угоду своим электоральным хотелкам объявляет референдум, при этом, естественно, никаких консультаций с Москвой не проводит, видимо, понимая, что и в каком тоне ему ответят из федерального центра серьезные люди в серых костюмах. А на потеху в результате выставляется суверенитет и государственность Южной Осетии. Мало того, что с подачи Российской Федерации о Южной Осетии теперь пишут в контексте ДНР и ЛНР через запятую, что в принципе, по моему мнению, является принижением государственного статуса нашей страны, поскольку, в отличие от ДНР и ЛНР, у Южной Осетии безупречное политико-правовое обоснование. А теперь еще и вот эти пляски с референдумом, которые в неприглядном свете выставляют страну, ее руководство, ее граждан и вообще всяческие попытки государства Алания обрести себя на международной арене. Поэтому господин Песков в какой-то степени доброе дело сделал для всех нас, отправив послание в официальный Цхинвал. У руководства республики есть несколько недель, чтобы принять единственно верное решение – отменить референдум».

В среду, 25 мая, президент Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства. Кабмин в полном составе переведен в статус временно исполняющих обязанности до формирования нового. Предстоящие кадровые решения – главная интрига и самая обсуждаемая тема в республике. Говорит сопредседатель движения «Союз Алания – Россия» Роланд Келехсаев:

«Есть знаковые личности, люди, которые уже скомпрометировали себя как коррупционеры или как люди некомпетентные. А если мы говорим о силовиках, то там тоже хватает людей с репутацией беззаконников. Главное, чтобы кого-то из них не назначили, это сразу вызовет разочарование в обществе. Я думаю, это не так уж сложно. Республика маленькая – 4,5 тысячи квадратных километра с постоянным населением до 40 тысяч человек. Есть постоянный гарантированный источник наполнения бюджета, есть возможности для развития. Согласитесь, на самом деле, не такой уж сложный участок для работы министра».

По закону в течение двух недель после инаугурации Алан Гаглоев должен представить парламенту кандидатуру на пост премьер-министра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия