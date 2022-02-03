Проведение соцопросов – прерогатива государства?

Не все в абхазском обществе с одобрением восприняли обращение сотен граждан в поддержку неправительственных организаций. Некоторые убеждены, что НПО – «пятая колонна», что бы они ни делали. Свое недовольство проявляли не только пользователи социальных сетей, в таком ключе высказалась и политическая партия.

Опубликованное во вторник, 1 февраля, заявление партии «Амцахара» было воспринято в абхазском обществе как критическая реакция на обращение граждан против принятия в Абхазии закона об НКО – иностранных агентах, которое запланировано в рамках программы гармонизации законодательств Абхазии и России.

Напомним, что обращение, адресованное президенту Абхазии Аслану Бжания, спикеру парламента Валерию Кварчия и премьер-министру Александру Анквабу подписали более 350 человек. В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, 27 января, на сайте Государственного информационного агентства «Апсныпресс», говорится, что введение ограничений на деятельность неправительственных организаций (НПО) посредством закона об НКО - иностранных агентах неизбежно приведет к негативным последствиям как для гражданского общества, так и для международного имиджа Абхазии.

Критика в заявлении партии была, впрочем, довольно сдержанной, с признанием заслуг НПО. Его авторы отметили важность деятельности международных организаций и НПО в реализации проектов, нацеленных на решение гуманитарных, социальных и экономических вопросов. «Мы знаем, какую роль после окончания Отечественной войны в Абхазии сыграли неправительственные организации в прорыве информационной блокады, в народной дипломатии, в физической и психологической реабилитации ветеранов и их семей», – говорится в документе.

Вместе с тем в заявлении отмечается: «Сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие анализом электоральных настроений через проведение соцопросов – это прерогатива государства… Международные и неправительственные организации (НПО) не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Абхазией и Грузией на любом уровне, все контакты с Грузией – дело компетентных органов государственной власти… Грузия – государство, совершившее военную агрессию против нашей страны, нарушившее при этом все базовые нормы международного права. Следовательно, все контакты с Грузией – это дело компетентных органов государственной власти нашей страны… Грузия должна признать государственный суверенитет Абхазии, и это будет оптимальным шагом для начала диалога между странами».

О том, что в Министерстве юстиции Абхазии разрабатывается законопроект об НКО – иностранных агентах, представители гражданского общества республики узнали и стали проявлять обеспокоенность в связи с этим уже довольно давно. Ситуация обострилась после того, как назначенный министром иностранных дел Абхазии в ноябре прошлого года Инал Ардзинба в ходе встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии, назвал некоторые их проекты «недопустимыми». В частности, он упомянул социологический опрос, который провела абхазская неправительственная организация «Центр социально-экономических исследований». Министр, сославшись на закон «О статистической деятельности», заявил, что только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ведущий сотрудник центра, экономист Хатуна Шат-ипа 26 января в интервью «Эху Кавказа» рассказала об этом проекте и о том, когда и с кем он согласовывался, на каком основании и для чего ЦСЭИ проводит такие соцопросы.

После заявления провластной партии «Амцахара» «Эхо Кавказа» вновь обратилось к ней и руководителю ЦСЭИ Олегу Дамения за комментарием. Хатуна Шат-ипа сказала:

«Действительно, это был социологический опрос, который мы проводили по контракту (с ПРООН). Будут отчетные данные составлены, и мы обязательно ознакомим вас и всю общественность, государственные структуры, научное сообщество с теми результатами, которые мы получили».

Когда-то, до ноября 2019-го, коллектив ЦСЭИ работал в Центре стратегических исследований при президенте Абхазии. Но он в полном составе написал заявления об уходе после того, как Рауль Хаджимба 12 ноября освободил от должности директора ЦСИ Олега Дамения, занимавшего этот пост с 2006 года. Бывшие руководитель и сотрудники ЦСИ республики провели пресс-конференцию в Сухуме 27 ноября. По их словам, директор был уволен за научную деятельность коллектива под его руководством. Последней каплей для властей стала аналитическая работа о неутешительном состоянии экономики Абхазии с 2014 по 2018 годы, опубликованная на сайте центра, руководство же страны требовало, чтобы эти данные не оглашались. Примечательно, что, когда в 2020 году к власти пришла другая политическая команда, некоторые наблюдатели предполагали, что коллектив, который создал независимую научную организацию – ЦСЭИ, вернется на работу в ЦСИ при президенте Абхазии, но этого не произошло. Возможно, одной из причин этого стало то, о чем далее говорит Хатуна Шат-ипа:

«Знаете, у нас политическая практика так сложилась, что небезызвестные две силы формируют эту власть. Они сменяют друг друга с очень похожими схемами. Работают одинаково неэффективно, под копирку. Я имею в виду систему управления неэффективную. И власть, и оппозиция – это в нашем понимании, по нашим данным, по результатам их деятельности – это братья-близнецы, просто иногда они называются власть, иногда – оппозиция».

Олег Дамения отметил:

«Это не просто по своему желанию, хотению, капризам, амбициям и так далее мы проводим эти опросы. А посмотрите вообще, далеко ходить не надо. В России как много опросов проводят. Президенту России еженедельно докладывают, как процент доверия ему колеблется. Причем изучают это разные организации. Есть пропрезидентские, такие как ВЦИОМ, а есть и другие, причем прозападные… И почему мы согласились на этот проект, который ПРООН нам предложила? Во-первых, там нет ничего антиабхазского и прогрузинского – нет там таких вопросов. Помимо того, что это ПРООН. Но если ПРООН официально работает здесь у нас в Абхазии … Они что, по своему желанию пришли и работают? Это, во-первых. А во-вторых… Что нас заинтересовало в этом проекте, так это то, что он перекликается с вопросами, которые мы выносили на обсуждение Конгресса народа Абхазии. Ведь мнение народа надо знать, настроения народа надо знать. Какие проблемы, что волнует, как живут люди. У нас сельское население составляет более пятидесяти процентов. Мы побывали в селе в Гальском районе, где не знают, кто сегодня президент Абхазии. Потому что представители власти, к великому сожалению, не то что республиканской, но и районной там не бывает. Или приехал он из райцентра в середине дня и в середине же дня уезжает. Это наши реалии, наша действительность».

Напомним, что Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – глобальная сеть ООН, выступающая за позитивные изменения в жизни людей.

Итак, соцопросы – прерогатива органов государственной власти? Но вот какое дело. Начали мы вспоминать опросы, проводившиеся властью за последние десятилетия, и не смогли вспомнить ни одного. Кто знает, может, что-то и было, но достоянием общественности это однозначно не становилось. Помнится, в начале нулевых годов привлек всеобщее внимание опрос, проведенный ОПД «Айтайра» – о том, кого видят граждане в роли будущего президента Абхазии. Результаты его были опубликованы в газете этого общественно-политического движения и живо обсуждались в обществе. Кто-то мог сомневаться в объективности, репрезентативности того исследования, но никому не пришло в голову объявлять его незаконным. В последние годы некоторые активисты «Фейсбука» не раз затевали подобные интернет-опросы в преддверии президентских выборов. И что, такое тоже начнем запрещать?

Возвращаясь к заявлению партии «Амцахара», которая была в свое время создана на основе ОПД ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, хочется привести пост в «Фейсбуке» директора Детского фонда Абхазии Асиды Ломия:

«Удивляет, что наши ветераны сочли нужным выступить против деятельности НПО именно в тот момент, когда Абхазии навязывается закон об иноагентах. Именно ЦГП нашли возможность отправить десятки наших людей, раненных во время войны, на лечение в Армению. Сюда привезли блестящего хирурга из Армении, который сделал сотню операций и спас наших ветеранов. Именно международные организации помогали семьям погибших и пропавших без вести. Сколько пропавших без вести идентифицировали! Многое можно перечислить еще. А все эти годы власти всех мастей отправляют наших людей лечиться в Грузию. Сколько ветеранов там лечились? Или родственников своих туда посылаете? Уж вы-то, ветераны, знаете нас всех еще с военных и довоенных времен, знаете тех, кто поддержал это обращение, там и ветераны есть, и матери, сестры погибших, в отличие от юнцов, которые просто делают свою карьеру, топчась на наших именах. Завтра и вас затопчут, не сомневайтесь!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия