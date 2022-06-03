Абхазская неделя: новый посол, новый затор, комендантский час для детей

Пустовавшее несколько месяцев место посла России в Абхазии наконец-то занято. Президент Владимир Путин назначил на эту должность Михаила Шургалина, он стал третьим послом России в Абхазии. До него эту должность занимал Алексей Двинянин официально освобожденный в марте нынешнего года, но покинувший Абхазию еще в декабре 2021 года. Ранее Шургалин занимал должность замдиректора четвертого департамента СНГ, в ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Южная Осетия.

Во вторник 31 мая в Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра Ираклия Тужба с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. По информации источника на встрече обсуждалось возобновление Женевских дискуссий и возможность проведения очередного 56-го раунда. Вопрос остался открытым. Напомню, что в марте 2022 года Женевские дискуссии по Закавказью были «поставлены на паузу» по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ.

Несложно было заметить, что глава МИД Инал Ардзинба уклонился от встречи с сопредседателями. Он на этой неделе был гостем Владимира Соловьева на российском ТВ. По словам главы внешнеполитического ведомства, «военная операция России – это борьба с глобальной несправедливостью». Он отметил, что эту несправедливость ощущают в Абхазии, подверг критике позицию ООН в отношении Абхазии. «Вот организация объединенных наций, которая якобы обеспечивает равенство всех народов. Но при этом нам не дают там прав выступать», – сказал он, выразив поддержку России.

Между тем, 3 июня на государственной абхазо-российской границе было отмечено скопление автомобилей. Российские пограничники не пропускали автотранспорт из Абхазии. После того, как водители стали возмущаться и потребовали соблюдать правила перехода границы и временной режим прохождения транспорта сотрудники пограничной службы сослались на очередной сбой в компьютерной программе. Однако независимые телеграмм-каналы отмечают, что с тех пор, как абхазская общественность негативно прореагировала на предложения некоторых российских политиков по ликвидации границы между Абхазией и Россией, на границе «стали все чаще возникать проблемы с ее пересечением».

На этой неделе общественности вдруг стало известно, что из-под главного надзирающего за соблюдение законности ока – прокуратуры, – полностью выпадает глава государства. Выяснилось это благодаря запросу в прокуратуру лидера Абхазского народного движения АНД. 27 мая Адгур Ардзинба обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования в связи с нарушением Конституции главой государства – президентом Асланом Бжания. Речь шла о том, что в нарушение Конституции страны Бжания третий год игнорирует свою обязанность – выступать перед парламентом с посланием. 2 июня Генпрокуратура сообщила, что ответила лидеру АНД, 3 июня оппозиционный сайт выложил ответ прокуратуры, в котором она «открещивается» от президента. В нем говорится, что должность президента не является объектом прокурорского надзора и дача правовой оценки деятельности президента не входит в ее компетенцию. Не вдаваясь в тонкости законодательства, отмечу, что до смены власти прокуратура позволяла себе давать оценку действиям президента. И добавлю, что на сей раз от прокуратуры требовалось не оценивать президента, а сказать, была ли им нарушена Конституция.

Между тем, из неофициальных источников известно, что Аслан Бжания, который 16 мая ушел в отпуск (дата окончания президентского отпуска не обозначена) и назначил исполнять обязанности главы страны вице-президента Бадру Гумба, вернулся в Абхазию из Москвы 2 июня. На работу президент не вышел, но поздравил Арбитражный суд с юбилеем создания.

Сухумский суд признал на этой неделе невиновными двух братьев Зухба и Гарри Авидзба, которые обвинялись органом предварительного расследования в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции. Это нашумевшая история произошла в ночь с 11 на 12 марта 2020 года. Скрываясь от погони, братья Зухба (Мизан, Айнар и Аслан) и Гарри Авидзба обстреляли патрульную машину милиции. После смены власти в 2020 году суд освободил от ответственности ярого сторонника президента Мизана Зухба. И вот спустя два года обвинение в совершении преступления снято со всех его участников.

Старший помощник генерального прокурора Лариса Цулукия на этой неделе сообщила СМИ, что предлагает ввести комендантский час для детей. Она уверена, что такое ограничение позволит пополнить казну государства, уменьшит преступность и будет мотивировать родителей следить за детьми. Общественность была шокирована фразой о пополнении бюджета и жестко критиковала помощника генпрокурора.

А теперь о массовой гибели дельфинов. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии только за одну неделю из прибрежных вод в акватории Сухума извлекли 5 мертвых малышей дельфинов. По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода. 10 дельфинов, также затянутых в сети, удалось спасти. По информации МЧС жители и гости столицы, часто обращаются к спасателям с просьбой спасти дельфинов, которых они видят в рыболовецких сетях. Тем временем как сотрудники МЧС занимаются механическим извлечением дельфинов из сетей, экологи не предлагают никаких мер по их спасению, и абхазские СМИ самостоятельно пытаются объяснить причину массовой гибели животных. Телеграмм-каналы приводят данные исследования проведенного в Болгарии, Турции и Украине, и опубликованные в The New York. Издание утверждает, что военные действия нанесли ущерб растительному и животному миру Черного моря. В частности, негативный вклад внесли бомбы, сбрасываемые в прибрежных районах, нефть с затонувших судов, а также речные воды, загрязненные химическими веществами, используемыми в боеприпасах. Турецкий фонд морских исследований сообщил в марте о «необычайном увеличении» числа выброшенных на берег мертвых дельфинов. Экологи считают, что причиной может быть, как загрязнение морской среды, шум судов, так и военные действия, которые наносят разрушительный ущерб морскому разнообразную.

Не покладая рук работает МЧС. Нынешний год отмечен большим количеством пожаров. Вот и 2 июня в селе Мгудзырхва Гудаутского района сгорел дотла двухэтажный дом. Предварительная версия стандартная – замыкание в электропроводке. За пять месяцев этого года по официальной информации в Абхазии сгорело около 20 домов и квартир. Самое большое количество пожаров зафиксировано в столице. Жители связывают возгорания и замыкания с частыми отключениями света. И действительно, наибольшее количество пожаров в домах и квартирах выпадает на зимние месяцы, когда действовал режим веерного отключения электричества.

1 июня в Абхазии праздновали День защиты детей, а 3 июня в школах прозвенел последний звонок. По данным министерства просвещения и языковой политики, в Абхазии более 25 тысяч учащихся школ. Из них выпускников (11 и 9 классов) около 5 тысяч.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия