«Стоял на интересах Грузии и США». Кто стоит за его обвинениями в адрес Гаглоева?

В Южной Осетии обсуждают интервью российского политолога Сергея Карнаухова, который в программе Соловьев Live назвал новоизбранного югоосетинского президента Алана Гаглоева агентом иностранных спецслужб, и пообещал ему уличные беспорядки из-за отказа от проведения референдума о вхождении в состав России.

В Южной Осетии вызвало скандал вот это то ли заявление, то ли экспертное суждение российского политолога Сергея Карнаухова в эфире Соловьев Live 1 июня:

«На многое стоило бы обратить внимание. И то, как Гаглоев лоббировал открытие переходов там, и там долго работал блокпост, который пропускал, фактически была дыра, пропускал грузинскую агентуру, которая вербовала в приграничных селах Южной Осетии лидеров общественных мнений, в первую очередь, бизнес, который получал различную помощь от Грузии. Менял свое мнение и становился агрессивным по отношению к планам Южной Осетии вступить в состав России, в целом по такому россияцентричному курсу Южной Осетии. Этому Грузия активно противодействует. Гаглоев был как раз тем человеком, кто активнейшим образом стоял на интересах Грузии и США. И вот сейчас он – глава Южной Осетии. И поэтому я с опасением говорю о том, что, когда он отказался от указа предыдущего президента о вступлении в состав России, у меня сразу возник вопрос: «Что произошло?» Это важно. Не дай бог нам там, на территории Абхазии и Южной Осетии, снова получить очаг напряженности. Вот просто не дай бог! Мы должны понимать, что если не дай бог вдруг получится, что за этими манипуляциями не последуют внятные заявления, если в ближайшие два-три дня президент Южной Осетии не объяснит, что значит его отказ от присоединения к России, то это вызовет массовые беспорядки в Южной Осетии совершенно точно, потому что Южная Осетия хочет быть в составе России. Она точно не хочет быть в составе Грузии».

Товарищ Карнаухов явно не в курсе, что пункты пропуска па границе с Грузией, причем не один, а сразу несколько, были официально открыты в ноября 2010 года (до этого они работали под контролем силовиков, но в неофициальном режиме). Сделал это своим постановлением в ту пору премьер Вадим Бровцев, а не 29-летний офицер КГБ Алан Гаглоев. И открывали их исключительно из гуманитарных соображений, идя навстречу разделенным семьям. Это, к слову, об уровне компетентности товарища политолога.

Кстати, в России он менее всего известен как политолог. По информации из открытых источников, сотрудник департамента экономической безопасности МВД, его кандидатская посвящена особенностям агентурного проникновения в международные нефтяные компании. По версии журнала New Times, Карнаухова прикрепляли к не вызывающим доверия главам регионов в статусе вице-губернатора с целью мониторить ситуацию изнутри и при необходимости выполнять щепетильные просьбы.

В сети его называют одним из инициаторов «дела Кировлеса», одним из главных фигурантов которого был российский оппозиционер Алексей Навальный, а обвиняемыми проходили чиновники правительства Кировской области, особо приближенные к тогдашнему губернатору Никите Белых.

Судя по его биографии, опубликованной в Википедии, никогда никакого отношения ни к политологии, ни к Кавказу Карнаухов не имел. Лишь однажды вместе с Анной Чапман слетал в Армению.

На обвинения Сергея Карнаухова в адрес Алана Гаглоева специальным заявлением ответило КГБ республики:

«В соответствии с действующим законодательством все кандидаты в президенты проходят специальную проверку, которая исключает проникновение на высшую государственную должность человека, в биографии которого могут быть признаки противоправной и антигосударственной деятельности... Учитывая тесное взаимодействие КГБ Южной Осетии с ФСБ России по линии межведомственных межгосударственных отношений, нами по данному факту направлен официальный запрос, содержащий просьбу разъяснить обозначенную ситуацию».

Последнюю часть текста с канцелярского языка на русский можно перевести примерно так: «Будем узнавать, кто инициатор этого внезапного интереса к Южной Осетии со стороны товарища Карнаухова». И откуда такие многообещающие прогнозы, чтобы не сказать угрозы – неизбежные массовые беспорядки, если не отзовет ограничения на референдум?

В югоосетинском КГБ также напомнили о некоторых фактах биографии Гаглоева, которые плохо сочетаются с выводами Карнаухова: «Алан Гаглоев – активный участник боевых действий в августе 2008 г. по отражению грузинской агрессии, во время которой семья действующего президента понесла тяжелые потери».

Очевидно, такая нервная реакция Комитета на частное мнение в общем-то не самого авторитетного кавказоведа связана в основном с площадкой, на который оно была озвучено – все-таки один из главных рупоров российского агитпропа. «Эхо Кавказа» спросило российского политолога Николая Силаева, придает ли это особое значение сказанному:

«Тут вопрос в том, является ли это политическим посланием к Гаглоеву с самого верха? Или все-таки не с самого верха? Я бы предположил, что не с самого… Положа руку на сердце: мы понимаем, что и как попадает в эфир к Соловьеву? Мы можем объяснить каждое слово, которое туда попадает? Я, например, не могу. У него политическая трансляция идет пусть не круглосуточно, но близко к этому. Это дикая прорва контента, которая там производится. В Кремле следят за каждой минутой этого вещания и каждую минуту планируют? Площадка считается одним из главных рупоров пропаганды и поэтому очень ценна. На ней донести какую-то свою позицию – это важно, это может работать. Видишь, Карнаухов сказал, а мы с тобой обсуждаем. Так что мало ли каким путем они пришли к решению, будто нужно таким образом поговорить о новом главе Южной Осетии».

В Южной Осетии сложили два плюс два и пришли к выводу, что за информационным вбросом Карнаухова стоит Анатолий Бибилов. Только он обладает таким фанатическим даром находить экспертов столь низкого уровня компетентности, но при этом готовых работать с материалом, о котором не имеют ни малейшего представления. Достаточно вспомнить человека в неснимаемых черных очках по фамилии Веселовский с него «грузинятами и соросятами», требующими на погибель Южной Осетии расследовать дело Инала Джабиева. Или пиар-команду штаба Бибилова, которая натворила чудес во время избирательной кампании на пост президента. А теперь еще и, с позволения сказать, политолог, вроде бы, пророссийский, но почему-то не в курсе заявления российского МИД, выразившего удовлетворения по поводу отложенного референдума.

По мнению югоосетинского политолога, руководителя медиацентра «Ир» Ирины Гаглоевой, в Южной Осетии все понимают, кому и с какой целью понадобился этот информационный вброс:

«Это грязная технология со стороны тех, кто хочет взять реванш в ближайшем сегменте, возможно, политическом, в данном случае на выборах в парламент. Для этого они пытаются воспользоваться тем, что в нашем обществе наиболее неприемлемо — это прогрузинские настроения. И в рамках этой технологии попытка, причем жалкая попытка, обвинить руководство в прогрузинской ориентации. А чем еще зацепить? Руководство новое, пока ухватиться не за что, а прогрузинство – это надолго… И что особенно грустно, взять реванш пытается та самая власть, которая сдала наши территории Грузии, довела до точки экономическую, социальную и политическую ситуации».

Депутат парламента Давид Санакоев также считает, что это продолжение борьбы за власть Анатолия Бибилова и его команды. Очевидно, экс-президент с поражением не смирился, он считает победу Гаглоева недоразумением, которое необходимо и возможно исправить:

«Ничего другого ожидать не приходится, потому что Бибилов не раз заявлял, что он не оставляет политику. И здесь у него остается только эта тема – шпиономании. Затрагивать другие темы себе дороже: по части экономики, деятельности правоохранительных органов, качества судебной системы у него одни завалы. Остается только клеветать на людей, называть их врагами, шпионами и заниматься вот такой конспирологией. Я думаю, скоро все станет по своим местам. У нас начались проверки российского казначейства. Они покажут, кто чем занимался, кто в чем виноват. Аудиторы расставят все точки над «i» – кто заботился о своей родине, а кто о собственном благополучии».

К сведению российских экспертов, кто намерен заниматься Южной Осетией, Ирина Гаглоева сообщает, что отношение местных жителей к референдуму или к вхождению в состав России не является критерием пророссийских или антироссийских настроений:

«Ясно, что население пророссийские и с пониманием (большинство во всяком случае) относится к тому, что референдум сейчас невозможен. Но также огромно число тех, кто выступает за независимое развитие с углубленным интеграционным процессом и видит в России единственного гаранта безопасности и взаимодействия для развития. Поэтому мне представляется нелепой попытка перекинуть какой-то технологический мостик от отложенного референдума к прогрузинским настроениям нынешней власти».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия