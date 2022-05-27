Абхазская неделя: неуд для президента, энергокризис и кто ответит российским депутатам

Большую часть абхазских новостей на этой неделе, как и на всех предыдущих, занимали официальные сообщения о визитах наших чиновников и депутатов в Москву. Начну с того, что президент Аслан Бжания проводит в Москве свой отпуск. Здесь же встречались со своими российскими коллегами министр иностранных дел, министр здравоохранения, депутаты парламента. А вот министр обороны генерал Владимир Ануа «сбился» с маршрута и нанес официальный визит в Сирию, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества.

Пока министры и депутаты наносят официальные визиты, проблемы в стране остаются прежними. На этой неделе много времени уделялось энергетическому кризису – его обсуждала общественность с подачи премьер-министра Александра Анкваб, у которого был отмечен очередной всплеск активности. Напомню, что премьер устроил выволочку энергетикам и обвинил «Черноморэнерго» в неэффективной работе и раздутых штатах. «Где КПД от этой армии работников?» – задал премьер-министр вопрос руководству «Черноморэнерго». Спустя несколько дней энергетики все же решились ответить премьер-министру. В своем заявлении они объясняют Александру Анкваб, что на самом деле никакого увеличения штатного расписания не было: в 2015 году в состав «ЧЭ» были введены районные подразделения, за счет чего возросла численность ГК «Черноморэнерго». К тому же, сообщают они, более половины штатов составляют контролеры, у которых оплата труда сдельная. Энергетики отмечают, что для повышения уровня собираемости за электричество численность контролеров должна быть увеличена. И как здесь не вспомнить, что в 2021 году, несмотря на сопротивление правительства, парламент страны заложил в бюджет деньги на установку дистанционных счетчиков, но деньги были потрачены не по назначению. О странном поведении правительства, которое планомерно создает проблемы в энергетической отрасли, говорилось и на круглом столе, который прошел в Сухуме. Здесь специалисты, депутаты парламента в очередной раз пошагово перечислили меры, направленные на вывод энергетики из кризиса, о которых не желает слышать правительство. Депутат парламента шестого созыва Алхас Джинджолия еще раз отметил, что руководство страны продавливает инвестиции в энергетику. Он считает, что энергетику страны можно поднять и без инвестиций. А предлагаемый правительством вариант дает чиновнику возможность «залезть в долю к потенциальному инвестору». Джинджолия призвал общественность не позволить себя обмануть и встать на защиту государственных интересов.

Кстати, на обвинения премьера в адрес энергетиков общественность отреагировала неожиданно. Похоже, премьер опять промахнулся и вместо бурных оваций собрал богатый урожай негативных комментариев. Пользователи в соцсетях спрашивали наперебой о том, какой КПД у правительства во главе с Александром Анкваб, на сколько сокращен чиновничий аппарат за два года? Премьеру напомнили о его ответственности за энергетический кризис и прошлись по остальным «достижениям» – повышение цен за электричество, ГСМ, товары и продукты первой необходимости, медикаменты и так далее. Диагноз общественности – недоговороспособная и недееспособная власть.

Между тем 26 мая из-за аварии остались без света жители Гудаутского района. Отключали от электричества и жителей Гагрского района, но по причине плановых ремонтных работ.

Но «гвоздем» абхазской недели стал депутат российской Думы. На заседании комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором обсуждались вопросы, связанные с упрощением режима на российско-абхазской государственной границе, председателя комитета Леонида Калашникова понесло. Он выразил недовольство обязательным требованием абхазского законодательства к чиновникам и депутатам – знанию государственного абхазского языка, что, по мнению российского депутата, является дискриминацией русского языка; заявил, что Москва рассчитывает на принятие в Абхазии закона об иностранных агентах, и сообщил, что считает, что пункт пропуска на границе России и Абхазии должен быть ликвидирован.

На «инициативы» Калашникова прореагировали в Абхазии. Депутаты парламента Инар Гицба и Даут Хутаба сделали заявления, в которых отметили, что российский депутат плохо разбирается в вопросах, которые взялся обсуждать, и посоветовали не спекулировать на чувствительных для абхазского общества темах, «которые могут дестабилизировать и без того сложную ситуацию».

Оппозиционная партия «ФНЕА» отметила, что на сегодняшний день в Абхазии существует угроза утраты абхазского, а не русского языка. Глава другого оппозиционного движения Адгур Ардзинба выразил удивление, что на встрече, посвященной упрощению перехода границы, обсуждаются вопросы продажи недвижимости, государственного языка. Он отметил, что его претензии не к Калашникову, который «не владеет ситуацией», а к абхазским депутатам и чиновникам, которые присутствовали на заседании комитета в российской ГД, но промолчали. Он посоветовал представителям Абхазии быть принципиальными и защищать интересы своей страны.

У провластных партий и общественных движений выпады российского депутата не вызвали никаких эмоций.

Слова Калашникова о государственной границе пришлось разъяснять и чиновникам – председателю СГБ Роберту Киут и министру иностранных дел Иналу Ардзинба. «Мы говорили о максимальном упрощении режима перехода для граждан, а также таможенного оформления», – сказал Киут. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заверил общественность, что все, что сказал Калашников, это «просто мнение», и не стоит столь резко реагировать на его слова.

26 мая в Сухуме прошла встреча представителей различных политических и общественных организаций, которые обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и подвели итоги двухлетней деятельности президента Аслана Бжания. Оценка – «неуд».

И напоследок о еще одной странности этой недели. Председатель абхазского оппозиционного движения Адгур Ардзинба принял участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева и поздравил его. Официальные власти Абхазии ограничились виртуальными поздравлениями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия