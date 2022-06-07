«Грузинская мечта» на страже суверенной демократии

«ЕС должен немедленно предоставить Грузии статус кандидата» – говорится в открытом письме спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили на имя президента Европарламента. Параллельно в Грузии разгорелась нешуточная полемика по поводу проекта резолюции «Европейской народной партии», которая содержит рекомендации, до предела возмутившие «Грузинскую мечту».

В среду в Европарламенте запланированы дебаты по Грузии. В связи с этим событием спикер парламента Грузии направил письмо на имя президента Европейского парламента Роберты Метсолы (Roberta Metsola). В нем Шалва Папуашвили высказал убеждение, что дискуссия о свободе СМИ и безопасности журналистов всегда важна, однако более широкий контекст заявки Грузии на членство в ЕС должен сейчас быть более актуальным, чем вопросы, связанных с повседневной политикой.

«Лично я, моя партия «Грузинская мечта», которая в настоящее время правит Грузией, и каждый девятый из десяти грузин твердо верят, что ЕС – это наша историческая цель. Мы подали заявку на членство в ЕС три месяца назад, и сейчас вся страна с нетерпением ждет решения Европейского совета».

Наблюдатели сходятся во мнении, что письмо Папуашвили является прямым ответом на опубликованный накануне вечером проект резолюции Европейской народной партии, который должен быть рассмотрен Европарламентом 8 июня. В нем говорится о нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии, и кроме прочих предложений, есть рекомендация ввести адресные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, а также против некоторых представителей судейского корпуса.

В «Грузинской мечте» убеждены, что проект резолюции Европейской народной партии противоречит суверенитету Грузии. Комментируя тему, Гурам Мачарашвили раскритиковал взгляды этой партии, и в частности, прежние заявления видного представителя «Европейской народной партии» Андрюса Кубилюса.

«Знаете, печально, когда вы считаете господина Кубилюса начальником Грузии, вот это грустно. Посмотрите на это с другой точки зрения, ведь депутаты Европарламента – это представители союза свободных, суверенных стран, с которыми мы хотим дружить. Как вы думаете, почему у нас проблемы с Российской Федерацией? Именно потому, что она вмешивалась и продолжает вмешиваться в наши суверенные дела. Соответственно, если вы говорите общественности, что мы не хотим России, потому что она вмешивается в наш суверенитет, и хотим, чтобы Кубилюс был нашим начальником, это неприемлемо», – заявил парламентарий журналистам.

В оппозиции убеждены, что власть не заинтересована в евроинтеграции Грузии, отсюда и нападки на критиков власти. По мнению члена политсовета «Лело» Саломе Самадашвили, олигархический режим Иванишвили и Евросоюз – вещи несовместимые:

«Очень хорошо просматривается, как риторика нанятых Иванишвили политиков размывает европейские перспективы Грузии. Несмотря на то, что нам, возможно, предоставят статус кандидата, необходимо понимать, что условиях олигархического правления будущие перспективы Грузии туманны. Напомню, схожие протесты и реакции на заявления европейских парламентариев мы не раз видели в Госдуме России. Риторика партии власти схожа с заявлениями российских политиков, которые постоянно манипулируют от имени «суверенной демократии». Если эти люди из «Мечты» считают, что представители Евросоюза не имеют права требовать соблюдения стандартов этой организации, то зачем они внесли заявку, что они намерены делать в этом объедении?»

В ответ председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что «Европейская народная партия» является лоббистом оппозиционного «Нацдвижения», и их заявления – не указ.

«Это как дважды два. Мы знаем, что две преступные партии – «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» – входят в эту партию. Там считают, что они «плохие мальчики, но они их мальчики, их преступники». Очень плохо, что эта партия повторяет фейковые доводы от «Нацдвижения».

Политолог Гия Хухашвили считает, что последние действия «Грузинской мечты» не оставляют сомнений в том, что власть действует по принципу – чем хуже, тем лучше».

«Власть словно говорит ЕС, что да, я плохо себя веду, но вам придется принять меня таким, какой я есть, а если не примете, что поделаешь. Я сегодня больше нужен вам, чем вы мне, поэтому я не буду проводить реформы. Вот их принципы. Они старательно копируют действия руководства Венгрии, забывая при этом, что та страна является частью ЕС. По факту, принятие стандартов Евросоюза для них тождественно потери власти, поэтому они избегают проведения реформ и соблюдения в стране баланса власти. Они хотят контролировать и президента, и парламент, и судебную власть, и СМИ, и при этом ни у кого, даже у представителей Евросоюза не должно возникать вопросов», – считает эксперт.