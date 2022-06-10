Заявка на вступление в ЕС: Зурабишвили обвинила правительство в бездействии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может спасти заявку Грузии на вступление в ЕС от последствий «бездействия правительства».

Зурабишвили раскритиковала правительство Грузии из Брюсселя. Заявление президента транслировала телекомпания «Имеди».

По словам президента, она прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии, при этом правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину.

«Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС), но вновь получила отказ», – сказала она.

Зурабишвили говорит, что утвержденная Европарламентом резолюция, а также комментарии правящей партии, последовавшие за принятием документа, не дают ей возможности эффективно защищать интересы страны. При этом в правительстве, по словам грузинского президента, заявили, что уже достаточно сделали для поддержки кандидатуры Грузии.

В марте Саломе Зурабишвили заявила, что была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве из-за позиции правительства.

Ранее президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.

Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ве­дет пе­ре­го­воры с иностранными го­су­да­рствами и международными организациями с согласия правительства.​