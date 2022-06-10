Украинская война предположений

США и Европа не полностью владеют информацией о ситуации на украинском фронте. Американская и европейская пресса со ссылкой на представителей спецслужб поднимает вопрос о том, почему Киев не спешит делиться данными о своих успехах и потерях с западными партнерами.

В Вашингтоне не обладают полнотой информации о реальном положении дел на фронте в Украине. Американское издание The New York Times, со ссылкой на свои источники в американской разведке, утверждает, что власти США не знают ни о планах украинской армии, ни о ее реальных потерях. В этом отношении американские спецслужбы лучше владеют информацией о ситуации по ту сторону фронта – в России. Это признала и глава национальной разведки США Эврил Хэйнс на майских слушаниях в Конгрессе:

«Мы считаем, что Москва продолжает использовать ядерную риторику, чтобы удержать Соединенные Штаты и Запад от увеличения летальной помощи Украине, а также в ответ на публичные комментарии США и союзников по НАТО, которые предполагают расширение западных целей в конфликте. При этом нам очень сложно судить, какой объем помощи Украина может принять. На самом деле у нас, вероятно, есть больше данных о российской стороне, чем об украинской».

Эксперты указывают на то, что на самом деле в том, что касается хода боевых действий, Запад вынужден полагаться в основном на заявления Киева. А что на самом деле происходит на фронте ни США, ни Европе доподлинно неизвестно. Даже если судить по регулярным отчетам британской разведки, все цифры, которые приводят аналитики спецслужб Ее Величества, идут с пометкой «предположительно».

К слову, согласно последней подобной публикации, российские потери в живой силе за три с половиной месяца боевых действий могут достигать 20 тысяч человек. Но потери украинской стороны в отчетах не приводятся. Остается лишь скудная информация от властей Украины. The New York Times пишет, что Киев делится с Вашингтоном только своими общими стратегическими задачами, но не конкретными планами действий на поле боя. В результате американской разведке приходится получать информацию от других стран, которые работают в Украине, собирать сведения во время обучения украинских военных, а также изучать публичные заявления президента Владимира Зеленского:

«В целом ситуация на Донбассе остается крайне сложной. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою».

При этом, несмотря на то, что, по данным западных спецслужб, у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб, что, в свою очередь, означает еще большие потери для Украины. Причем, среди мирного населения.

На этом фоне на Западе все чаще начинают проявляться пессимистические настроения. Особенно это видно по европейским публикациям. В прессе начали появляться заявления представителе спецслужб разных стран Старого континента о том, что Украине будет трудно, или даже невозможно вернуть контроль над территориями, занятыми российскими войсками. И в Киеве это тоже видят. Президент Зеленский в последние дни, хоть и скупо, старается говорить об успехах украинской армии на разных направлениях:

«У нас есть положительные новости в Запорожской области, где можем сорвать планы оккупантов. Мы постепенно наступаем на Харьковщине, освобождая свою землю. Мы держим оборону на николаевском направлении».

В своем обращении Зеленский не уточнил, о каких именно успехах идет речь. Американские аналитики считают, что украинское правительство не хочет делиться информацией, которая может создать впечатление недостижимости военной победы. Напротив, в Киеве как можно настойчивее говорят о неизбежной победе:

«На сегодняшний день я считаю, что реален выход на границы, которые мы полностью контролировали 24 февраля, – это будет очень серьезной, временной победой. Это временная победа, потому что должна быть полная деоккупация наших территорий».

Это может быть обусловлено тем, что чиновники в Киеве не хотят давать информацию, которая может подтолкнуть США и их западных партнеров к замедлению поставок вооружения. А нехватка оружия и боеприпасов у той или другой стороны, по всей видимости, сыграет решающую роль в противостоянии.

Британская газета Independent утверждает также, ссылаясь на доклад разведки, что российские войска в Донбассе в десятки раз превосходят украинские в количестве артиллерии и боеприпасов, и в разы – в дальнобойности своих вооружений. У ВСУ, как отмечается в публикации, на исходе ракеты к установкам «Смерч» и «Ураган», которые могли сдерживать наступление российских войск на большом расстоянии. Сейчас основной артиллерийский парк Украины составляют «Грады» и гаубицы, которые бьют максимум на 20-30 км, что позволяет российской армии наносить удары по украинским позициям, самой оставаясь недосягаемой.

Россияне же прекрасно знают, что количество тяжелого дальнобойного оружия, которое начали поставлять западные страны, пока довольно невелико, и до фронта эти системы доходят медленно. Поэтому Москва старается использовать преимущество, пока оно есть.

При этом поставки вооружений Украине не ускоряются. Даже наоборот. Агентство France Press со ссылкой на военные источники в США сообщает, что запасы оружия и боеприпасов советского и российского производства в Европе попросту истощились, так что теперь Киев может полагаться исключительно на поставки вооружений западного образца. А их использование требует дополнительного и довольно длительного обучения украинских военных. США на прошлой неделе объявили о передаче Украине четырех систем залпового огня HIMARS, но, как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, для того, чтобы они встали на вооружение ВСУ, сначала необходимо обучить расчетам:

«У Соединенных Штатов сейчас нет инструкторов в Украине. И некоторые вещи, которые могли появиться в СМИ, это лишь планирование, которое ведется на относительно низком уровне. В конце концов, любое появление американских военных в Украине потребует указа президента. Поэтому мы еще далеки от чего-либо подобного. Пока мы разрабатываем план действий».

Первые четыре установки, утверждают анонимные источники в Вашингтоне, – это своего рода пробный шар. Пентагон должен убедиться, что украинцы освоили новую технику и приняли меры к тому, чтобы она не попала в руки противника. При этом в Германии уже подготовлены дополнительные установки HIMARS, которые можно будет незамедлительно передать Украине, если первый опыт окажется положительным.