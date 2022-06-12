Представитель Госдепа расшифровала в Тбилиси послание Вашингтона

Заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии и прав человека Кара Макдональд заявила в Тбилиси, что несет послание из Вашингтона о «глубокой обеспокоенности демократическим курсом Грузии».

Макдональд прибыла в Тбилиси для встреч представителями власти, оппозиции и гражданского общества для обсуждения текущих процессов. Она отметила на встрече с журналистами, что США продолжают свои инвестиции в поддержку демократического будущего Грузии и демократических устремлений, передает агентство «Новости-Грузия со ссылкой на портал Ассоциации ООН civil.ge.

Представитель американской администрации заявила, что во время ее встреч с грузинскими властями, оппозицией и представителями гражданского общества обсуждались вопросы демократического развития, избирательная и судебная реформа.

«В основном (мы говорили) о том, как поддержать то, чего хотят грузины, а именно интеграцию в ЕС и НАТО», - сказала Макдональд.

Она отметила, что приехала в Тбилиси в момент «уникальной возможности для Грузии». «Мое послание: не упустите эту возможность. Объединяйтесь вокруг того, чего хочет грузинский народ - что вы все выразили, то есть интеграции в ЕС и НАТО», - призвала представитель Госдепартамента США. Она подчеркнула, что на этом пути у Грузии есть много союзников, друзей и партнеров.

Через несколько дней в Тбилиси прибудет еще один представитель Госдепа - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Тбилиси 17 июня, в рамках турне по кавказскому региону. Именно в этот день ожидается заключение Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС. Темы, заявленные к обсуждению американским дипломатом в Тбилиси: агрессия России против Украины, помощь США демократическому развитию, верховенству закона и экономической диверсификации Грузии.

Менее месяца назад Грузию посещал советник главы Госдепа США по политическим вопросом Дерек Шолле.