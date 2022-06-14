Тень Иванишвили

В Тбилиси всерьез задумались о последствиях возможного отказа в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Скептические ожидания усилились на фоне антиевропейской риторики правящей «Грузинской мечты» и информации, просачивающейся из структур Еврокомиссии. Оппоненты власти считают, что ситуацию еще можно спасти до окончательного решения, но в правящей партии все больше прибегают к языку шантажа, демонстрируя верность Бидзине Иванишвили.

Информации, которой делятся с Рикардом Йозвяком, корреспондентом Радио Свобода в Брюсселе и издания Politico в Грузии, его источники, в Грузии привыкли доверить на основе опыта пятилетней давности, когда обсуждалось предоставление Грузии визовой либерализации с ЕС. Потому его сообщение о том, что Украина и Молдова, возможно, получат статус кандидата с «условиями», а с Грузией в Еврокомиссии еще не определились, в политических кругах восприняли серьезно и с тревогой. А то и, как депутат «Грузинской мечты» Созар Субари, с ревностью:

«Я очень удивлен. Журналист говорит, что у него внутренняя информация от высокопоставленных должностных лиц Еврокомиссии. Если на самом деле будет принято такое решение, это будет не только непонятным, но и несправедливым. И тогда, возможно, грузинский народ действительно поставит вопрос: «Что нам делать, войти в СНГ, чтобы получить этот статус, как это обещают Молдове, или как та же Молдова по отношению к НАТО объявить нейтральный статус?»

Созар Субари – не единственный в правящей команде, кто вступает в конкуренцию с Киевом и Кишиневом, утверждая, что у Тбилиси гораздо больше достижений на пути к ЕС и Грузия больше заслуживает этот статус. Это утверждал накануне и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, интерпретировав ситуацию в том смысле, что если у Украины будут льготы в этом вопросе из-за войны, то Грузия не хочет войны. Такой поворот не остался незамеченным в Киеве. Опустив предысторию о том, что после российской интервенции Украина первой обратилась к ЕС с заявкой, и лишь потом последовали за ней Молдова и Грузия, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили:

«Никто не занимает очередь, чтобы добровольно умереть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор в пользу европейской демократии. Евросоюз платит высокую цену, чтобы защитить свою цивилизацию. Ценности гораздо важнее благ. Что для вас важно? Номер очереди заявки?» – написал Подоляк в Twitter.

Многим не нравится в Грузии, что власти умалчивают о роли Украины в этом процессе. Ведь окно такой возможности, как бы цинично и трагично это ни звучало, открылось для Молдовы и Грузии именно вследствие российского вторжения в Украину. И к тому же, если бы не давление грузинского общества, «Грузинская мечта» упорно не хотела заглянуть в это окно, настаивая на своих партийных планах подачи заявки в ЕС к 2024 году.

Беспокойство критиков по этому поводу, впрочем, уходит на второй план из-за той риторики, к которой прибегают представители «Грузинской мечты» по отношению к европарламентариям, особенно после принятия ими резолюции 9 июня с рекомендациями к руководству ЕС подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили. В правящей силе недвусмысленно заявили, что Иванишвили в обиду не дадут, даже если придется отказаться от европейских устремлений.

Жесткий критик власти депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе считает, что ситуацию можно еще спасти до окончательного ответа Еврокомиссии на следующей неделе и решения лидеров стран ЕС в конце июня:

«Еще не поздно грузинской власти извиниться за эти неразумные и антигосударственные действия. Смягчить риторику и нападения на наших западных друзей. Пусть забудут Бидзину Иванишвили и его деньги, пусть служат стране, а не одному человеку. Еще есть шанс на то, чтобы Грузию не отстранили от того (ассоциированного) трио (Грузия, Украина, Молдова), вместе с которым она идет к ЕС».

Но пока такой готовности в рядах правящей партии нет. Наоборот, там неустанно говорят о том, что Грузия в неоплатном долгу перед Иванишвили. Особенно сегодня на этом настаивал глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе. Он считает, что каждый грузин обязан идти до конца за Иванишвили, человеком, который построил главный кафедральный собор «Самеба» (Троица) в Тбилиси, и кроме этого:

«Немаловажно, что он (Иванишвили) смог победить фашистский режим Саакашвили. Поэтому без всяких статусов и должностей мужской долг каждого грузина во всех боях не отступать назад, и до конца, как это подобает верным солдатам нашей страны, в любом бою до конца с закрытыми глазами будем следовать за ним», – сказал Рижвадзе в эфире батумского «ТВ 25».

Такая самозабвенная преданность «Грузинской мечты» своему отцу-основателю настораживает многих. Тем более что в ожидании ответа Брюсселя представители власти чаще стали прибегать к языку шантажа и попыткам манипулировать общественным мнением, культивируя определенный евроскептицизм, отмечает политолог из Института политики Грузии Нино Самхарадзе:

«Пока не видно признаков доброй воли от власти в вопросе получения статуса кандидата с условиями, и «Грузинская мечта» скрупулезно будет следовать обозначенным Брюсселем требованиям. В том числе в осуществлении фундаментальных реформ».

Опасение, что власть может сыграть на опережение и отказаться от статуса кандидата, также у наблюдателей остается. Такое уже было в августе 2021-го. Узнав, что в ЕС решили не выделять макрофинансовый транш в 75 миллионов евро из-за отказа от реформ в судебной системе, правительство «Грузинской мечты» заявило, что само отказывается от транша из-за отсутствия необходимости в нем. В этой сложной ситуации Нино Самхарадзе надеется на то, что, несмотря на резкие заявления, «Грузинская мечта» официально не отказывается от евроинтеграции.