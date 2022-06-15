Возвращение резидента

Секретарем Совета безопасности Южной Осетии назначен Анатолий Плиев – 69-летний ветеран советских и российских спецслужб. Указ о его назначении был опубликован накануне на официальном сайте президента. «Эхо Кавказа» навело справки о новом чиновнике, а заодно расспросило представителей экспертного сообщества, зачем маленькой республике Совбез.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в понедельник своим указом назначил Анатолия Плиева на должность секретаря Совета безопасности республики.

Уроженец Южной Осетии. Шестьдесят девять лет. По окончании школы жил в России. В 2012 году из Москвы в Цхинвал его пригласил Леонид Тибилов на должность секретаря Совета безопасности. Как тогда шептались в окружении президента, по просьбе или рекомендации из аппарата Совбеза России.

Плиев – выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1976 по 1977 год, будучи еще студентом института, работал в посольстве СССР в Тегеране (Иран). По окончании высшего учебного заведения, с 1979 по 1981 год, служил в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане референтом советника начальника Генерального штаба ВС Афганистана, референтом главного военного советника. За участие в боевых действиях награжден орденом Красной звезды. В 1988-м защитил диссертацию, имеет степень кандидата философских наук.

С 1992 года и до назначения в Южную Осетию работал в коммерческих структурах, и такое впечатление – структурах непростых, из которых потом можно получить назначение в Южную Осетию как раз под пенсию – в 59 лет.

После победы на выборах в 2017 году Анатолий Бибилов от Анатолия Плиева отказался в пользу Валерия Валиева – министра внутренних дел Южной Осетии, генерал-лейтенанта милиции.

Теперь Алан Гаглоев возвращает Плиева. Интересно, хлопотали за его кандидатуру в Совбезе России на этот раз?

Политолог Вячеслав Гобозов называет Анатолия Плиева автором концепции национальной безопасности республики, которую 26 сентября 2013 года своим указом утвердил Леонид Тибилов:

«Это не был документ, переписанный из соответствующего российского аналога, как часто у нас, к сожалению, бывает. Эта концепция выгодно отличается тем, что она создана в Южной Осетии исходя из ее специфики. Увы, дальше президентского указа дело не пошло. Концепция осталась нереализованной.

– Всякий раз при упоминании о национальной безопасности на ум приходит только очередное закручивание гаек, принятие очередных абсурдных запретительных законов.

– Нет-нет. Она не является доктриной государства-держиморды, она тем и интересна, что исходит из становления Южной Осетии как независимого демократического государства. Я надеюсь теперь, после назначения Анатолия Гавриловича, эта концепция начнет реализовываться».

Самое непонятное в этой истории – зачем Южной Осетии Совбез? Руководители силовых ведомств, сидящие вокруг президента как будто для придания ему дополнительной значимости, таинственности… Чем занимался Совбез, например, последние пять лет, исходя из того, что попадало в прессу?

В ноябре 2017 года ведомство поддержало предложение президента Бибилова о передаче представителям Абхазии некоего гражданина Грузии Георгия Гиунашвили, отбывавшего наказание в республике. Передали для последующего обмена на гражданина Абхазии, находящегося в заключении в Грузии. Здесь одобрение Совбеза больше похоже на подстраховку для Бибилова в предприятии, вызывающем сомнения у президента.

В 2019 году Совбез проспал Цнелис, несмотря на предупреждения депутатов и приграничных жителей примерно за год до захвата территории. Зато потом, когда в ответ на Цнелис Бибилов закрыл «Раздахан» и запретил ленингорцам выезд в Грузию, работы у товарищей прибавилось. Совбез Южной Осетии решал, кому можно выезжать на лечение в Тбилиси через госграницу, а кому судьба отбросить коньки по месту изоляции. Тоже похоже на распределение ответственности, только на этот раз за умерщвление больных стариков.

Еще Совбез зачем-то пытался обсуждать ситуацию в Украине, закрывал пункты пропуска на карантин и открывал их же на религиозные праздники, утверждал перечни ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса. Хотя главный санитарный врач Марина Кочиева могла бы сделать это все и без Совбеза (конечно, кроме обсуждения ситуации в Украине).

«Эхо Кавказа» спросило Вячеслава Гобозова, нужен ли республике Совбез или это формальная структура:

«Все зависит от президента. Если к Совбезу относятся серьезно, его и делают, как серьезный орган, наполняют реальным содержанием, тогда он становится нужным на самом деле. Совет безопасности, если брать его конституционно-правовой статус, его полномочия, теоретически – это очень влиятельный орган. Но практически мне даже трудно сказать, при ком из президентов Совбез действительно играл ту роль, которую он по идее должен играть в вопросах безопасности, оборонной политики и внутренней стабильности, особенно в нынешней ситуации. Изменения в мире происходят с большой скоростью, и здесь очень важен именно анализ военно-политической ситуации вокруг республики. Вплоть до того, что, если некоторые политические решения идут вразрез с национальной безопасностью, Совбез должен ставить вопросы перед президентом».

Наверное, такой реальный Совбез мог бы стать подспорьем и в отношениях с Москвой, когда она настаивает на принятии решений, невыгодных Цхинвалу. Чтобы президент в случае чего мог сказать: «Извините, я все понимаю, но у меня Совбез против». Иными словами, если отбросить неизбежную патетику, когда южные осетины начинают говорить о силовых структурах и государственных органах, то в принципе речь идет о том, что никакое российской покровительство не отменяет необходимости думать своей головой и самим по мере возможности заботиться о своей безопасности. Тем более, как выяснятся, старший брат частенько ошибается с прогнозами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия