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Зурабишвили: Окончательное решение по статусу Грузии будет объявлено в конце месяца
Никто не знает, какой будет рекомендация Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила сегодня, 16 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она подчеркнула, что 17 июня станет известна только рекомендация, а «окончательное решение по вопросу статуса Грузии будет объявлено Евросоюзом только 23-24 июня».
Президент поговорила с журналистами на акции, которая сегодня по инициативе самой Зурабишвили проходит на площади Европы в историческом районе Тбилиси. Зурабишвили подтвердила, что не пойдет на акцию под названием «Домой, в Европу», которую оппозиционные гражданские активисты проведут 20 июня на проспекте Руставели, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я не хожу на политические встречи», - сказала президент и не стала отвечать на вопросы журналистов, касающиеся того, почему она отговаривала движение «Позор» проводить акцию 20 июня.
Три дня назад Зурабишвили неожиданно заявила, что приглашает жителей Грузии на акцию накануне объявления рекомендации Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к европейскому будущему. Приехавшая из Брюсселя президент подвергла критике работу правительства – по ее словам, Грузия в последнее время лишилась поддержки практически всех важных союзников в процессе евроинтеграции и ей грозит изоляция.
В правительстве на критику Зурабишвили обиделись, а в оппозиции посчитали недостаточной – так как она назвала «неточной и необоснованной» резолюцию Европарламента с требованием принять санкции против основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили. Поэтому инициатива Зурабишвили по проведению акции не была поддержана большинством политических сил – ни правящей партией, ни крупными оппозиционными силами.
В итоге акция собрала не больше пятисот человек – участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза практически смешались с толпой туристов возле парка Рике. На акции присутствовали, но отказались давать комментарии глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель, посол Франции в Грузии Диего Колас и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Саму Зурабишвили малочисленность акции нисколько не смутила. Она даже подчеркнула, что это хорошо, потому что граждан на встречу «никто не свозил на автобусах и маршрутках», как на партийные митинги. Также на акции не была предусмотрена трибуна для выступлений. Президент подчеркнула, что выбрала дату 17 июня не для того, чтобы с кем-то спорить: «Просто у нас был люфт перед решением Еврокомиссии».
Другие новости дня
Макрон в Киеве: Украине немедленно нужен статус кандидата в ЕС
Лидеры Евросоюза, посетившие Киев в четверг, 16 июня, поддержали идею немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом на пресс-конференции в украинской столице заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Помимо Макрона Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата в члены ЕС", — сказал Макрон. Он добавил, что Франция увеличит поставки оружия Украине.
Драки отметил, что Италия хочет видеть Украину частью Евросоюза. Премьер Италии на пресс-конференции также заявил, что полностью поддерживает расследование предполагаемых военных преступлений на украинской территории.
По словам канцлера Германии, Берлин будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Олаф Шольц отметил, что ФРГ приняла 800 тысяч украинских беженцев, а также оказывает финансовую и военную поддержку Украине.
В «Проекте» и ФБК вышли расследования о главе «Газпрома» Миллере
Издание "Проект" и соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией в четверг опубликовали расследования о главе "Газпрома" Алексее Миллере.
По словам главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, часть расследования была сделана совместно.
Авторы утверждают, что Миллер и его приближённые причастны к масштабным коррупционным схемам, которые позволяют главе "Газпрома" обогащаться за счёт корпорации.
"Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах "Газпрома". Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой "золотых полковников", оказывается в пользовании главы "Газпрома" Алексея Миллера", – утверждает в частности "Проект". ФБК утверждает, что президент России Владимир Путин превратил "Газпром" "в свой бездонный кошелёк".
В расследовании "Проекта" рассказывается о том, как под руководством Миллера "лакомые активы газовой монополии перекочевали во владение людей, близко связанных с Путиным". Речь идёт, в частности, о "Сибуре", "Стройтрансгазе" и "Согазе".
Также в расследовании рассказано о многочисленных объектах недвижимости, в том числе домах и земельных участках в Подмосковье и Сочи, квартирах в центре Москвы и дворцовом комплексе "Миллергоф" на Истре. Хотя они и принадлежат формально третьим лицам, утверждается, что ими пользуется лично Миллер и Марина Ентальцева, которая названа в расследовании "супругой" главы "Газпрома".
Как утверждается в расследовании ФБК, фактически Миллер и Ентальцева живут в гражданском браке, что подтверждается их совместным бытом и финансами. Ентальцева – бывший секретарь Владимира Путина, впоследствии сотрудница Кремля, где долгие годы возглавляла протокол главы государства.
Недвижимость, контролируемую компаниями бывшего разведчика Сергея Трегуба, "Проект" оценивает примерно в 1 млрд долларов. Как утверждается в расследовании, "значительную часть этих активов Трегуб держит в интересах семьи Миллера". Также рассказывается о том, что компаниям Трегуба отошла некоторая часть имущества ЮКОСа после его разгрома, и со ссылкой на источники делается вывод, что Трегуб и связанные с ним чекисты могли работать не только на Миллера, но и на руководство страны.
В расследовании ФБК подробно рассказывается о различных объектах недвижимости, в том числе дворце в Гринфилде в Подмосковье. Также рассказано и биографии Миллера, который в 1990-е годы был сотрудником возглавлявшегося Путиным комитета по внешним связям мэрии Петербурга.
Реакции самого Алексея Миллера или "Газпрома" на расследования пока нет. В день публикации он выступал на Петербургском экономическом форуме, на котором, в частности, возлагал ответственность за высокие рыночные цены на газ на страны ЕС.
Ряд стран потребовал признать российские алмазы «кровавыми»
Украина, ЕС, Австралия, Великобритания, Канада и США потребовали запретить торговлю алмазами с государственными компаниями в связи с российским вторжением в Украину, расширив определение так называемого процесса Кимберли (ПК) по "конфликтным алмазам" на алмазы, добытые в России. Об этом сообщает Reuters.
Процесс Кимберли - утверждённая ООН в 2003 году схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов — алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств.
В письме председателю ПК представитель Украины Андрей Ткаленко предложил две поправки к схеме: расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.
Проект обсуждался 20 мая, но был снят после возражений со стороны России, Беларуси, Центральноафриканской Республики, Кыргызстана и Мали.
Представитель России в ПК заявил тогда, что ситуация в Украине никак не влияет на работу организации и "абсолютно выходит за рамки" системы сертификации.
Процесс будет повторно рассмотрен на встрече 20-24 июня в Ботсване. Представитель Ботсваны заявил, что на данный момент "ситуация тупиковая".
- США и Великобритания уже ввели санкции в отношении российской компании "Алроса", крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов, на долю которой в прошлом году пришлось около 30% мировой добычи алмазов.
Сбежавшую из-под домашнего ареста российскую активистку не пускают в Грузию
Российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер (настоящее имя – Инса Огуз Солтан-Хамидовна), находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию. Она уже пятый день находится в нейтральной зоне российско-грузинской границы. Об этом сообщил директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.
Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева.
«СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным, Инса занималась расследованием коррупции в Нальчике. Она сбежала из-под домашнего ареста и в воскресенье вечером и попыталась пересечь российско-грузинскую наземную границу в Верхнем Ларсе. Грузинские пограничники не пропускают Инсу уже почти 5 дня несмотря на то, что в России ей грозит тюремный срок. Она ночует на нейтральной зоне между двумя странами. У неё нет еды и воды — их передают ей люди, которые сами проезжают границу. Когда мы и представители уполномоченного по правам человека в Грузии попытались съездить к ней лично, полиция не никого не пустила. Мы уже обращались в грузинский МИД и МВД — но они никак не повлияли на ситуацию», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фонда «Свободная Россия».
На проходящей в Тбилиси конференции: «Путинский режим: Закат или перерождение?» Егор Куроптев зачитал обращение Ландер. Она говорит, что в России её преследуют за «религию, заявления, расследования». Активистка надеется, что получит убежище в Грузии или возможность внести заявку на визу в одно из посольств в Тбилиси.
Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра, присутствующий на конференции, сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.
В офисе омбудсмена Грузии подтвердили, что представитель Народного защитника не смог встретиться с россиянкой в нейтральной зоне.
В МВД Грузии заявили, что отказали гражданке России во въезде в страну на основании закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
В ведомстве говорят, что Инса Огуз «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».
МВД со ссылкой на СМИ указывает, что россиянка «действительно обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
«Согласно законодательству Грузии, вопрос о въезде иностранного гражданина на территорию Грузии должен соответствовать соответствующим требованиям пересечения границы. В случае, если лицо не соответствует критериям, установленным законодательством Грузии, и его/ее пребывание в Грузии создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны, или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми – такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», – сказано в заявлении грузинского МВД.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
В Тбилиси ответили Арахамия: грузинские банки не используют для обхода санкций
В Грузии заявили о невозможности обхода международных финансовых санкций при помощи национальной банковской системы.
«Регулятор финансового сектора соблюдает все стандарты и международные резолюции, что исключает осуществление каких-либо санкционных операций в грузинском банковском секторе», – сказано в заявлении Национального банка Грузии.
По информации ведомства, все банки получили указание о выполнении обязательств по санкциям от Нацбанка на второй же день после начала войны в Украине.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия обвинил Грузию в оказании России помощи. В частности, по его словам, россияне «интенсивно используют грузинские банки».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Арахамия высказался на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне. Депутат и главный представитель Киева на переговорах с Москвой призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку.
«Если вы подсанкционное лицо из России, вы заходите в интернет, открываете грузинскую компанию, дистанционно открываете счет в банке и начинаете процесс», – так объяснил ситуацию Арахамия.
Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко заявил, что Арахамия «позволяет себе лишнее». Сергеенко настаивает на том, что украинская сторона должна приводить доказательства своих обвинений о нарушении санкций.
Саломе Зурабишвили провела встречу с Ильхамом Алиевым в Баку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня побывала в Азербайджане для участия в 9-м Глобальном Бакинском форуме на тему «Вызовы глобальному миропорядку».
В рамках визита состоялась и официальная встреча Саломе Зурабишвили с президентом Азербайджана Ильхама Алиева.
При этом в администрации президента Грузии заявляют, что Саломе Зурабишвили сегодня же вернется из Азербайджана и примет участие в анонсированной ею акции единства на площади Европы в Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
Бжания: стремление Грузии в НАТО несет прямую угрозу нацбезопасности Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назвал стремление Грузии в НАТО «угрозой национальной безопасности Абхазии».
«Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Северо-Атлантическим альянсом вблизи наших границ как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии», – сказал Бжания, выступая с ежегодным посланием в парламенте.
По словам абхазского лидера, «союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения оборонной безопасности Абхазии».
Бжания говорит, что Абхазия, благодаря стратегическому союзу с Россией, продолжает предпринимать усилия для решения внешнеполитических задач.
«На данном этапе Абхазия признана рядом государств-членов ООН. Наша страна надежно защищена от внешних военных угроз», – сказал он.
Бжания добавил, что «Абхазия всесторонне поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией».
Большая часть доклада абхазского президента была посвящена экономике и влиянию пандемии коронавируса. Прокомментировал он и предложения по конституционной реформе, сказав, что администрация президента «в ближайшее время направит весь наработанный и обобщенный материал в парламент».
Лидеры Франции, Германии и Италии в Украине. Они посетили Ирпень
Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в Украину – впервые с начала российского вторжения в феврале.
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев утром в четверг. Они ехали на поезде – небо над Украиной закрыто из-за войны. Ранним утром в четверг были опубликованы фотографии канцлера Германии, президента Франции и премьера Италии в вагоне. Затем появилось и видео прибытия лидеров в столицу Украины.
В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис. Он ехал отдельно от трёх лидеров.
После прибытия в Киев все четверо руководителей стран ЕС приехали в Ирпень – город по соседству со столицей Украины, в котором шли бои в феврале и марте. Многие здания были разрушены, погибли сотни мирных жителей.
Общаясь с журналистами в Ирпене, Макрон заявил о героизме украинцев, осудил действия российских войск и сказал, что с их стороны в городе, возможно, были совершены военные преступления, которые необходимо расследовать. Он также сказал, что Франция поддерживает Украину.
После поездки в Ирпень лидеры стран ЕС встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности писали СМИ. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Макрон по прибытии в Киев сказал, что главная цель визита – показать европейскую солидарность с Украиной. Канцлер Германии отметил, что речь идёт и о практических вопросах: "Помощь, которую мы организуем, – финансовая, гуманитарная, а также военная – будет продолжена. Мы будем продолжать её столько, сколько будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость", – сказал он.
При этом представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, в последнее время критиковали подход Франции и Германии к отношениям с Украиной и Россией и стремление к компромиссам, а также задержки с поставкой вооружений. Макрон накануне, выступая в Румынии, вновь сказал, что Украине "в какой-то момент" нужно будет вести переговоры с Россией.
Еврокомиссия, как ожидается, рекомендует предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако окончательное решение должны принять лидеры стран союза на саммите в конце следующей недели. Пока единства во мнениях нет.
ЮНИСЕФ: две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома
Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщила региональный директор ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан на брифинге в Нью-Йорке по итогам своей поездки по городам Украины.
Региональный директор фонда отметила, что цифры включают в себя как внутренне перемещённых лиц, так и тех, кто вынужденно уехал из Украины за границу. Хан подчеркнула, что нестабильность, вызванная войной, лишает детей будущего: "Травмы и страх могут иметь долгосрочные последствия для физического и психического здоровья детей".
Также Хан сообщила, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время войны погибли 277 детей, ещё 456 получили ранения — преимущественно из-за обстрелов городских районов.
Хан добавила, что совершено как минимум 256 нападений на медицинские учреждения, на востоке Украины повреждены или разрушены около 17% "безопасных школ", которые работали при поддержке ЮНИСЕФ. Фонд займётся ремонтом тысяч пострадавших школ, чтобы в сентябре дети могли вернуться к безопасному обучению. Хан отметила, что только в Ирпене под Киевом война поставила под угрозу обучение более 2000 ребят.
По словам Хан, при поддержке ЮНИСЕФ более 600 тысяч детей и опекунов получили психологическую и психиатрическую помощь, а более 180 тысяч детей приняли участие в различных программах обучения. Кроме того, фонд помогает семьям в убежищах, расположенных вблизи линии фронта и в труднодоступных местах.
Хан напомнила, что ЮНИСЕФ требует обеспечить безопасный доступ к детям, где бы они ни находились, и продолжает призывать к немедленному прекращению огня в Украине.
- Во вторник Афшан Хан выступила против усыновления россиянами украинских детей во время войны. Хан заявила, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия их родителей. Дети, вывезенные в другую страну без соблюдения этих условий, считаться сиротами не могут. Украинские власти обвиняют Россию в насильственной депортации жителей территорий, оказавшихся в ходе войны под российской оккупацией. Российские власти заявляют, что люди едут в РФ добровольно.
- По данным ООН, после российского вторжения в Украину число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек, из них более 14 миллионов — это украинцы.
Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список
Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви - патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов.
В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.
Кроме Кирилла, в список включены ещё 11 граждан Украины и России. Это представители назначенных на оккупированных территориях Украины администраций, сотрудничающих с российскими военными, офицеры российской армии, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В рамках шестого пакета санкций ЕС против России, введённого в конце мая, ряд стран Евросоюза добивались введения санкций против Кирилла, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны. Венгрия, однако, настояла на том, чтобы патриарха в список не включали.
Помимо прочего, патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что в Донбассе идёт "метафизическая борьба" и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.
Суд заменил пресс-секретарю Навального ограничение свободы на реальный срок
Суд в Москве заменил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш ограничения свободы на реальный срок в колонии по так называемому санитарному делу. Об этом Ярмыш написала в твиттере.
С ходатайством в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказаний.
Летом прошлого года Ярмыш покинула Россию после вынесения приговора по "санитарному делу". Суд счёл её посты в соцсетях о митингах сторонников Навального подстрекательством к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. В марте МВД России объявило Ярмыш в розыск.
Санитарное дело было возбуждено в январе 2021 года. По нему проходили десять человек. По меньшей мере, половине из них, в том числе оппозиционерам Олегу Навальному, Любови Соболь Марии Алёхиной и Люсе Штейн заменили ограничение свободы на реальный срок. Все они покинули Россию.
CША расследуют дело об американских микросхемах в военной технике РФ
Агенты ФБР вместе с министерством торговли США начали расследовать дело об американских чипах в российской военной технике, участвующей в боевых действиях в Украине. Речь идёт о западных компонентах в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках и наземном оборудовании. Об этом пишет The Washington Post.
Как утверждает в своём отчёте Conflict Armament Research (CAR), исследователи обнаружили в российской технике компоненты, произведённые 70 разными компаниями, базирующимися в США и Европе.
Многие микросхемы были изготовлены до того, как США ужесточили экспортные ограничения после аннексии Россией Крыма в 2014 году, но часть оборудования была произведена в 2020 году.
В апреле группа исследователей из британского Королевского института объединенных вооружений нашла в российской технике в Украине компьютерные микросхемы 12 американских компаний, в том числе Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi.
- С 2014 года, после аннексии Крыма, США начали контролировать продажу высокотехнологичных элементов в Россию для использования в военных целях.
- Украинский блогер Павел Кащук, занимающийся разбором трофейной российской техники, обнаружил в боевой машине десанта и в беспилотнике "Орлан" французские матрицы для тепловизоров.
В Грузии футболисты устроили драку во время матча – один госпитализирован. ВИДЕО
Футболист клуба «Хашури Иверия» был госпитализирован после потасовки на матче Второй лиги Грузии по футболу.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», инцидент произошел вечером 15 июня во время встречи «Хашури Иверия» и «Глдани» на хашурском стадионе. Игроки двух команд устроили потасовку прямо на поле. Вратарь «Глдани» попал в 17-летнего футболиста Сандро Хачидзе стеклянной бутылкой, которую бросил на поле болельщик.
Пострадавшего доставили в клинику «Гормеди» в Гори. По словам врача, его состояние стабильное.
«Пациент поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, оказана первая помощь, проведены обследования. Он помещен в стационар для дальнейшего наблюдения», — сказал врач журналистам.
Федерация футбола Грузии изучает инцидент. Не исключено, что будет поднят вопрос об ответственности команд и отдельных игроков.
Осуждённый за 4 убийства Паша Цветомузыка досрочно вышел на свободу
В Красноярске досрочно вышел на свободу Вилор Струганов (известный как Паша Цветомузыка), осуждённый за убийство четырёх человек. Об этом стало известно на суде по делу предпринимателя и политика Анатолия Быкова, на котором Струганов 15 июня давал показания. Об этом адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал NGS24.
По словам защитника, 15 июня Струганов был в судебном заседании в гражданской одежде, без наручников и конвоя. "Он либо освободился условно-досрочно, либо суд поменял неотбытую часть наказания на более мягкую", – пояснил Прохоров.
Струганов давал показания со стороны обвинения, но адвокат считает, что его показания выгодны для Быкова, пишет Сибирь.Реалии. Он не сообщил ничего о причастности Быкова к преступлениям. Зато Струганов поставил под сомнения два эпизода из показаний главного свидетеля обвинения Александра Живицы, показаниям которого суду еще предстоит давать оценку.
По версии следствия, в сентябре–октябре 2004 года Быков нанял Живицу для убийства двоих предпринимателей за 50 тысяч долларов. Живица подготовился к убийству и в ноябре 2004 года в поселке Овинном на ходу из машины выстрелил в предпринимателя, но ему удалось спастись. Второго Живица убил в январе 2005 года в центре Красноярска. Сейчас он отбывает длительный срок.
- Вилору Струганову сейчас 57 лет. Известен в криминальном мире Красноярска под прозвищем Паша Цветомузыка он стал в 1990-е годы. У него сложная история взаимоотношений с Быковым. В 2002 году Быкова осудили за организацию покушения на Струганова. Суд приговорил Быкова к условному сроку, позже судимость была снята.
- В 2015 году Красноярский суд приговорил Вилора Струганова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в организации четырёх убийств в 1990-е годы. Выйти из колонии он должен был только в 2024 году.
- Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков уже осуждён за двойное убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. Сейчас Быкова обвиняют в ещё одном заказном убийстве и в организации преступной группы. Если его признают виновным по всем пунктам, то Быкову грозит пожизненное заключение. Его адвокат считает, что это политическое дело.
Макрон скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС. Об этом, в частности, пишет издание Politico.
Говоря о заявках Украины и Молдовы, он сказал, что хочет послать «четкий и положительный сигнал», добавив при этом, что среди стран-членов ЕС необходимо достичь консенсуса по данному вопросу.
«Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы даем», – сказал Макрон.
При этом, как пишет Politico, французский лидер добавил, что «у Грузии нет такого же геополитического положения».
Ранее Politico сообщало, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз и в целом поддерживает Молдову, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата «с условиями», но по кандидатуре Грузии «есть определенные вопросы».
Набиуллина: условия для экономики РФ, возможно, изменились навсегда
В Петербургском экономическом форуме, который открылся в среду, не участвует ни один крупный западный инвестор. Об этом пишет издание "Агентство", изучившее программу форума. Из российских миллиардеров на мероприятии заявлены только шесть человек.
На прошлой неделе Госдепартамент США объявил, что американские власти ни в каком качестве не будут участвовать в форуме, и призвал присоединиться к бойкоту компании и правительства других стран. "Мы призываем направить четкий сигнал о том, что "бизнеса как обычно" не будет, пока российские силы нападают на Украину", — заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
Из более 100 российских бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов, по данным "Агентства", на форуме выступят только 6. Некоторые из них находятся под санкциями.
Одним из "ньюсмейкеров" форума стал глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин. Накануне он вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым, выстрелив из пушки, официально дал форуму старт, а в четверг российские СМИ цитируют его высказывание о том, что так называемая спецоперация в Украине может завершиться до конца года.
С утра в четверг на форуме выступили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Как заявила Набиуллина, условия для российской экономики "изменились надолго, если не навсегда", и теперь необходимо перенаправить производство на внутренний рынок, сообщает "Интерфакс".
По словам Набиуллиной, запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет, граждане сохранят свои валютные вклады, а большинство ограничений на операции с валютой будут отменены. Орешкин сказал, что возврата к экономике советского типа не будет, и импортозамещение не будет абсолютным. Он также высказал мнение, что нынешнее укрепление курса рубля временное, а оптимальным для экономики был бы курс 70-80 рублей за доллар.
В пятницу ожидается выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина.
- Форум в Петербурге в этом году проводится в 25-й раз. В прошлом в нём участвовали главы транснациональных корпораций, крупные зарубежные бизнесмены и политики, пленарные сессии с участием Путина вели звёзды западной журналистики.
Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев
Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в Украину - впервые с начала российского вторжения в феврале.
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев утром в четверг. Они ехали на поезде - небо над Украиной закрыто из-за войны. Ранним утром в четверг были опубликованы фотографии канцлера Германии, президента Франции и премьера Италии в вагоне. Затем появилось и видео прибытия лидеров в столицу Украины.
О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности писали СМИ. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Макрон по прибытии в Киев сказал, что главная цель визита - показать европейскую солидарность с Украиной.
При этом представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, в последнее время критиковали подход Франции и Германии к отношениям с Украиной и Россией и стремление к компромиссам, а также задержки с поставкой вооружений. Макрон накануне, выступая в Румынии, вновь сказал, что Украине "в какой-то момент" нужно будет вести переговоры с Россией.
Еврокомиссия, как ожидается, рекомендует предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако окончательное решение должны принять лидеры стран союза на саммите в конце следующей недели. Пока единства во мнениях нет.
Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тысячи человек
Потери Украины убитыми и ранеными в Донбассе составляют до одной тысячи человек в день. Об этом во время визита в США заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает Axios.
По словам Арахамии, за последние две недели число потерь значительно выросло и ежедневно составляет от 200 до 500 украинских солдат.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна ежедневно теряет до 100 человек убитыми в Донбассе, не менее пятисот получают ранения.
В то же время Арахамия считает, что несмотря на потери, у Украины есть силы для борьбы в Донбассе. По его словам, Украина мобилизовала один миллион человек и имеет возможность призвать ещё два миллиона. Однако их надо вооружить, заявил Арахамия.
Говоря о переговорах, Арахамия отметил, что участники украинской переговорной группы еженедельно созваниваются со своими российскими коллегами. Однако, по его словам, переговорная позиция Украины "на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", — сказал Арахамия. Украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории, добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и страны НАТО ускорить поставки в Украину вооружения, включая тяжелую артиллерию. Советник президента Украины Михаил Подоляк подсчитал, что для перелома ситуации на фронтах и уверенной победы украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов — это больше, чем, например, есть у армии Германии или Великобритании.
15 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на миллиард долларов, в который входят в том числе поставки артиллерии.
- Проверить данные о потерях сторон в условиях боевых действий невозможно. О потерях российской армии на днях сообщали ряд СМИ со ссылкой на западные источники. Так, согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих.
В Грузии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Использование масок в общественном транспорте с 20 июня в Грузии больше не будет обязательным.
Пассажиры автобусов и маршрутных такси смогут использовать маски по желанию, пояснила замглавы Минздрава Грузия Тамар Габуния. Таким образом, со следующей недели ношение маски останется обязательным только в медицинских учреждениях.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», решение по масочному режиму принято правительством страны. Минздрав и специалисты сферы дали соответствующую рекомендацию с учетом стабильной эпидемиологической ситуации в Грузии.
Гаглоев встретился с Лавровым и провел консультации по вопросу референдума
В рамках визита в Москву президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретился в главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По информации российского ведомства, были «подробно рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и внешнеполитической координации, включая расширение международных связей» Южной Осетии.
«В контексте региональной безопасности обсуждено положение дел на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье», – отметили в пресс-службе МИД РФ.
Лавров проинформировал Гаглоева о ходе войны в Украине и поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Наши отношения строятся на основе союзничества, стратегического партнерства. Это особенно важно в нынешних условиях, когда международную обстановку пытаются подорвать в интересах одной группы стран – наших западных коллег, прежде всего, Соединенных Штатов. Тенденции, развивающиеся в мире, Запад пытается обратить вспять, установить свою однополярную гегемонию. Убежден, что из этого ничего не получится. Мы привержены, как и Республика Южная Осетия, основополагающим нормам международного права, подчеркивающим необходимость уважения суверенного равенства государств – больших и малых», – сказал Лавров.
Сообщается, что стороны подтвердили «приверженность принципам равноправия и взаимоуважения».
По информации югоосетинского МИДа, Лавров также позитивно оценил временное открытие пунктов попуска на де-факто границе с Грузией.
Алан Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что внешнеполитический вектор Южной Осетии направлен исключительно в сторону России.
«У нас есть своя позиция, и мы всегда будем отстаивать наши общие интересы», – сказал югоосетинский лидер.
Накануне в Москве также состоялись консультации по вопросу проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России. Об итогах встречи пока не сообщается.
Югоосетинскую делегацию возглавлял Алан Гаглоев, в нее вошли председатель парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, руководитель администрации президента Алан Джиоев, государственный советник президента Константин Кочиев, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев, посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев.
Российскую Федерацию представляли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, посол РФ в Цхинвали Марат Кулахметов, заместитель начальника Управления президента по приграничному сотрудничеству Сергей Бовенко.
- 30 мая Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России – «до завершения консультаций с Москвой».
- Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала здравым решение Гаглоева отложить референдум.
Власти США о попавших в плен американцах: «Пока без комментариев»
Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс отказался от предметных комментариев по поводу двух американских граждан, попавших в Украине в плен к российским военным.
"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев", - сказал Прайс, которого цитирует телеканал CNN.
Ранее появилась информация о том, что в плен к российским военным попали два гражданина США, которые принимали участие в боевых действиях в Украине на стороне украинских войск. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило британское издание The Telegraph.
СМИ назвало имена пленённых: это 39-летней Александр Дрюк и 27-летней Энди Хьюн. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из подразделений армии Украины. В плен они попали на прошлой неделе во время боя под Харьковом - об этом изданию рассказали сослуживцы американских граждан.
Неделю назад власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трёх иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск и сдавшихся в плен: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооружённого вторжения в Украину российских войск. У Брагима Саадуна, по словам его отца, было украинское гражданство. Тем не менее, суд в "ДНР", который длился всего два дня, признал их виновными в наёмничестве и попытке вооружённого захвата власти. Осуждённые, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.
Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители "ДНР" и российские официальные лица, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осуждённым статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.
Родившимся в Херсонской области после 24 февраля детям дадут гражданство РФ
Все дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля автоматически получают российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации области, созданной при поддержке российских войск, Кирилл Стремоусов. Дети-сироты, проживающие в Херсонской области Украины, уже получили российское гражданство, заявил он.
Как данная процедура регулируется юридически и какие законодательные акты предусматривают подобный порядок получения российского гражданства, он не уточнил.
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который даёт право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками. Автоматического присвоения гражданства по праву рождения данный указ не предусматривает.
Херсонская область практически целиком находится под контролем российских войск с начала марта. Сотрудничающие с оккупационными властями власти региона неоднократно заявляли о стремлении присоединиться к России.
10 июня в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к Комитетам ООН по правам человека и по правам ребенка, Международному суду ООН и Верховному комиссару по делам беженцев. В нём депутаты просят защитить украинских детей, "похищенных и принудительно вывезенных" в Россию, или находящихся на оккупированных территориях,от усыновления их российскими семьями. Рада также просит международные организации помочь вернуть этих детей в Украину.
В марте ООН уже высказывала опасения относительно принудительного усыновления украинских детей в России. Речь шла о судьбе примерно 90 тысяч детей, которые жили в детских домах и школах-интернатах на востоке Украины.
ВОЗ запланировала переименовать оспу обезьян в рамках борьбы с расизмом
Оспу обезьян, новые случаи заболевания которой продолжают фиксироваться в разных частях мира, необходимо переименовать для борьбы с расизмом и стигматизацией. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
По мнению ВОЗ, название вызывает стойкие ассоциации с Африкой и может привести к дискриминации африканцев. Гебреисус пообещал в ближайшее время представить новые варианты названия болезни.
Решению главы ВОЗ предшествовала публикация на сайте Virological, в которой указывалось, что в номенклатуре заболеваний следует избегать географических отсылок. Авторы доклада подчеркивают, что в самой Африке до 2022 года болезнь передавалась преимущественно от животных к человеку, а нынешние случаи передачи вируса среди людей уже не связаны ни с Африкой, ни с обезьянами. По их мнению, название «оспа обезьян» устарело и может вводить в заблуждение.
В начале пандемии коронавируса новые штаммы сначала называли по географическим названиям городов и стран, где они были выявлены, однако затем ВОЗ перешла на маркировку их буквами греческого алфавита. Как сообщалось, это было сделано, чтобы не фокусировать внимание общества на китайском происхождении вируса.
С начала мая в полутора десятках стран мира было зафиксировано более 1800 случаев заражения оспой обезьян. Болезнь, которой люди раньше заражались преимущественно от животных, стала передаваться от человека к человеку при телесном контакте. Болезнь легко поддается лечению.
Джуаншер Бурчуладзе принял участие во встрече с контактной группой по Украине в штаб-квартире НАТО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие во встрече с контактной группой по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По приглашению Министерства обороны США, Грузия присоединилась к Контактной группе по вопросам обороны Украины, в которую на данный момент входят около 50 государств-единомышленников, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Министерство обороны Грузии.
По данным агентства, на совещании под председательством министра обороны США Ллойда Остина обсуждалась ситуация, созданная российской агрессией в Украине, и потребности страны. Контактная группа поддерживает Украину и осуждает необоснованную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины.
Это третья встреча Контактной группы по Украине, организованная Министерством обороны США.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принимает участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе и проводит встречи со своими зарубежными коллегами в рамках министериала.
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