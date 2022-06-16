Зурабишвили: Окончательное решение по статусу Грузии будет объявлено в конце месяца 

Никто не знает, какой будет рекомендация Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила сегодня, 16 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она подчеркнула, что 17 июня станет известна только рекомендация, а «окончательное решение по вопросу статуса Грузии будет объявлено Евросоюзом только 23-24 июня».

Президент поговорила с журналистами на акции, которая сегодня по инициативе самой Зурабишвили проходит на площади Европы в историческом районе Тбилиси. Зурабишвили подтвердила, что не пойдет на акцию под названием «Домой, в Европу», которую оппозиционные гражданские активисты проведут 20 июня на проспекте Руставели, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я не хожу на политические встречи», - сказала президент и не стала отвечать на вопросы журналистов, касающиеся того, почему она отговаривала движение «Позор» проводить акцию 20 июня.

Три дня назад Зурабишвили неожиданно заявила, что приглашает жителей Грузии на акцию накануне объявления рекомендации Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к европейскому будущему. Приехавшая из Брюсселя президент подвергла критике работу правительства – по ее словам, Грузия в последнее время лишилась поддержки практически всех важных союзников в процессе евроинтеграции и ей грозит изоляция.

В правительстве на критику Зурабишвили обиделись, а в оппозиции посчитали недостаточной – так как она назвала «неточной и необоснованной» резолюцию Европарламента с требованием принять санкции против основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили. Поэтому инициатива Зурабишвили по проведению акции не была поддержана большинством политических сил – ни правящей партией, ни крупными оппозиционными силами.

В итоге акция собрала не больше пятисот человек – участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза практически смешались с толпой туристов возле парка Рике. На акции присутствовали, но отказались давать комментарии глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель, посол Франции в Грузии Диего Колас и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

Саму Зурабишвили малочисленность акции нисколько не смутила. Она даже подчеркнула, что это хорошо, потому что граждан на встречу «никто не свозил на автобусах и маршрутках», как на партийные митинги. Также на акции не была предусмотрена трибуна для выступлений. Президент подчеркнула, что выбрала дату 17 июня не для того, чтобы с кем-то спорить: «Просто у нас был люфт перед решением Еврокомиссии».