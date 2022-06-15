Президент Грузии разделила митинг единства

Президент Саломе Зурабишвили призывает оппозицию и власти Грузии отложить на время разногласия и проявить сплоченность в стремлении стать членом ЕС. С этой целью глава государства анонсировала масштабный митинг в Тбилиси накануне принятия решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата в ЕС.

Никаких выступлений, никаких лозунгов или плакатов, лишь безмолвный митинг всех желающих показать, насколько един грузинский народ в стремлении к Европе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала продемонстрировать свою позицию самим своим присутствием на акции всех – представителей политических сил, активистов, неправительственный сектор и рядовых граждан:

«Что мы должны сделать в этот решающий момент и что я вам предлагаю – это единство. Другого выхода у нас нет. Соберемся 16 июня на Рике и площади Европы… Покажем, что для нашего будущего поколения мы хотим Европу. Мы не хотим уезжать в Европу, не хотим, чтобы наши эмигранты уезжали туда, мы хотим, чтобы часть Европы была здесь, те ценности, которые мы принимаем и которые нам необходимы. Я призываю посла Евросоюза и дипломатов из стран-членов ЕС прийти на акцию вместе с нами. Призываю прийти представителей всех партий, власть, всех, чья цель – стремление в Европу, и отложить все споры».

Какими бы благими не были намерения президента, ее призыв убедил не всех. Несколько недель назад движение «Позор» анонсировало схожую акцию «Домой, в Европу». Пройти она должна 20 июня, на третью годовщину «ночи Гаврилова». Глава государства же призвала активистов перенести митинг, заявив, что «сейчас не время для политических амбиций и разделения общества». Однако именно этим и занимается президент, считает активист Гига Макарашвили:

«Грузинская мечта» точно знает, что 20 июня на это очень важное мероприятие планируют прийти очень много людей, и использует все рычаги: Службу госбезопасности, нам угрожал премьер, а теперь вот используют и президента. Она говорит об объединении, но при этом прямо раскалывает общество, перенося на 16-е акцию, запланированную на 20-е июня. Но после этого количество желающих прийти (на акцию 20-го) удвоилось. Этот очередной трюк у них не удался».

В партии власти тем временем попытались заверить общество, что не имеют никакого отношения к заявлениям президента. На завтрашнюю акцию представители «Грузинской мечты» идти не собираются, дал понять Ираклий Кобахидзе:

«В контексте этой акции президент Грузии призвала нас к единству с «партией войны», как она сама назвала их, с радикальной оппозицией, которую сама же обвинила в ведении антигосударственной кампании, что, мягко говоря, несерьезно. Все прекрасно знают, в том числе и в Европе, что евроинтеграцию поддерживают 85% населения Грузии, и завтрашняя неподготовленная акция лишь ослабит это обстоятельство. В ЕС должны принять справедливое решение, основанное на оценке достижений Грузии, Украины и Молдовы. По справедливости альтернативы предоставлению Грузии статуса кандидата нет. Подождем решения Евросоюза. Мы верим, что восторжествуют правда и справедливость».

Тем временем и главные оппоненты властей отказались от присутствия на анонсированном президентом митинге. Саломе Зурабишвили неоднократно могла повысить шансы Грузии на получение статуса кандидата более эффективными методами, объяснил это решение один из лидеров «Национального движения» Акакий Минашвили:

«У госпожи Зурабишвили есть конкретные механизмы для того, чтобы способствовать получению Грузией статуса кандидата. Есть определенная группа людей, которым не нравятся Саакашвили и Гварамия, но все – гражданское общество, оппозиция, американские и европейские партнеры, представители Еврокомиссии, европарламентарии – называют одной из главнейших проблем на пути евроинтеграции политическое правосудие. Они говорят о двух вещах: Саакашвили должен быть освобожден для лечения и Гварамия должен выйти из тюрьмы. Все говорят, что это сдерживающие факторы на пути вхождения в демократический мир».

Остальная часть оппозиции заявление президента тоже восприняла неоднозначно. Некоторые оппоненты властей еще не определились с тем, идти на акцию или нет. Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, к примеру, считает, что «было бы лучше, если бы все прошло в один день», однако «ругать тех, кто придет туда 16-го», тоже неправильно. Представители партии «Гирчи» и вовсе заявили, что проведут митинг 18 июня. А члены партий «Граждане» и «Лело» призывают всех прийти на завтрашнюю акцию. Один из лидеров «Лело» Саба Буадзе в интервью журналистам заявил:

«Все наши силы сейчас направлены на то, чтобы на акцию 20 июня пришло как можно больше людей, чтобы еще раз сказать европейской семье то, что мы хотим сказать. В этот день мы должны донести до наших европейских партнеров наш голос. Но мы не должны никому дать возможности расколоть наше общество, потому мы считаем важным принять участие и в акции 16-го».

Политолог Гия Хухашвили не видит ничего ужасного в проведении двух митингов, впрочем, мотивы, побудившие президента назначить альтернативную акцию, эксперту все же непонятны:

«Я ничего плохого в этом не вижу. Европа должна увидеть, что, несмотря на все проблемы, которые создались в отношениях, грузинский народ непоколебим в своем европейском выборе. Что касается самого заявления, я считаю, что она проявила низкий уровень государственности, поскольку это практически единственный случай, когда оппозиция вышла не на протест, а с повесткой дня – подтвердить европейский выбор. Почему нельзя было сделать не днем противостояния, но единства? Президент могла хорошо сыграть на этом, но, к сожалению, она, как всегда, проявила очень низкий политический интеллект».

Что касается непосредственно акции, она запланирована завтра на 19:00, продлится митинг час, а во избежание столкновений будут приняты необходимые меры безопасности, пообещала президент.