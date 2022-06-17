Абхазские власти планируют усилить контроль на де-факто границе по реке Ингури

В интервью журналисту Юрию Дудю политик Илья Яшин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров представляет угрозу для безопасности России, а его режим назвал "бомбой замедленного действия, которая в перспективе может взорвать не только весь Кавказ, но и всю нашу страну".

По мнению Яшина, уступки со стороны федеральной власти и особое положение Кадырова, который действует вне российского правового поля и может себе позволить то, чего не может позволить ни один другой глава региона, лишь замораживают, но не решают "проблему Кавказа", и с этим ничего не могут сделать "ни полиция, ни ФСБ, ни сам Путин". При этом власть и легитимность Кадырова в Чечне, считает Яшин, держатся на страхе и запугивании, а реальный уровень его поддержки не очень высок.

Яшин также отметил, что президент России Владимир Путин, "понимая проблему, которую сам же создал, не готов ее решать". Он полагает, что Путин, опираясь в своей политике на язык силы и тактику постоянного повышения ставок, пасует, сталкиваясь с контрагентом, действующим таким же способом.

Вместе с тем Яшин не думает, что у Рамзана Кадырова есть президентские амбиции, так как тот понимает, что это "не тот кусок, который он может проглотить". Скорее, по мнению Яшина, Кадыров, ожидая политической дестабилизации в России, готовится создать на Северном Кавказе "большой халифат", исламское государство с центром в Чечне.

Для решения "проблемы Кадырова", полагает Яшин, нужна "спецоперация по его задержанию", привлечение его к уголовной ответственности и формирование в Чечне институтов местного самоуправления и правительства народного доверия путем честных выборов.