Лидеры абхазской оппозиции разочарованы посланием президента Аслана Бжания Народному Собранию Абхазии. Они считают, что в нем нет ни стратегии, ни реформ, а вместо анализа – сухие, ни о чем не говорящие цифры. Они сравнили его с отчетом правительства о проделанной работе.

«Эхо Кавказа» обратилось к лидерам абхазской оппозиции с просьбой поделиться своими впечатлениями от услышанного или прочитанного послания президента Аслана Бжания Народному Собранию. Независимо друг от друга все они оценили его одинаково и даже примерно в одних и тех же выражениях.

«Слабый отчет о работе кабинета министров»

Президент Аслан Бжания на своем посту уже третий год, Конституция обязывает его ежегодно обращаться к парламенту с посланием. Наиболее активно настаивал на исполнении этой конституционной нормы лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, он даже обращался в прокуратуру с требованием дать оценку тому факту, что президент игнорирует закон.

Сегодня Адгур Ардзинба, наконец, получил возможность ознакомиться с посланием президента и назвал его «слабым отчетом о работе кабмина»:

«Это первое послание Аслана Бжания за его более чем двухлетнее президентство, это прямое и грубое нарушение Конституции. Его объяснение, что пандемия не дала ему выступить с посланием, абсолютно не принимается, потому что за эти годы проводились встречи с общественностью, разного рода пирушки, в которых наш президент принимал активное участие. Более чем за два года уже можно было подводить промежуточные итоги. Если говорить о содержании сегодняшнего послания, то во многих частях оно больше напоминает такой слабый отчет о работе кабинета министров. В послании президент не поставил ни одной стратегической цели, не говорил о таких серьезных вопросах, как демографическая политика, здоровье нации, образование, реформа Вооруженных сил, военная доктрина…»

Адгур Ардзинба напомнил о начинаниях президента, которые не нашли отражение в его послании:

«Президент не удосужился обратить внимание на те вопросы, о которых раньше говорил. Например, он в ноябре 2020 года создал рабочую группу по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Эта рабочая группа должна была представить в парламент свои рекомендации, было даже заявлено, что с 1 января 2022 года эти изменения вступят в силу, об этом не было ни слова. Президент Бжания не сказал ни слова про рабочую группу, которую возглавляет вице-президент, по определению приоритетных направлений экономической политики Республики Абхазии. Эта рабочая группа провела одно совещание, и больше мы о ней ничего не слышали. 12 июня 2020 года премьер-министр проводил совещание, посвященное эффективности ввозного НДС. Нам обещали, что эта встреча проведена с целью формирования оперативных предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Мы ничего сегодня в этом направлении тоже не услышали, значит, эта работа тоже сведена к нулю. Ну, вот, в целом такое, знаете, ощущение пустоты».

«Какой-то салат рубленый»

Лидер общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия тоже не удовлетворен посланием президента, в котором не намечены пути развития Абхазии и не обозначены приоритеты:

«Ничего нового или попытки что-то исправить в социальном направлении, в экономическом, в политическом мы не видим. Он все в кучу свалил, я вышел и не могу понять, какое направление в приоритете? То ли это экономика, то ли социальная политика, то ли языковая политика, обо всем сказано – это понятно, но в таких случаях обычно дают направление, по какому пути идти на полгода, на год календарный. Вместо этого все было как бы просто свалено, какой-то такой салат получился рубленый. Я, честно говоря, выхожу с чувством неудовлетворения. Непонятно, по какому пути развития идти нашему государству на оставшиеся календарные полгода, или год, или два с половиной года его оставшегося президентства? Мы не услышали абсолютно никакой конкретики».

По мнению Кана Кварчия, ни о каких реформах президент ничего не сказал, а наращивать бюджет намерен за счет ужесточения налоговой политики:

«Не было сказано о наболевших вопросах энергетики, чем обусловлено поднятие цены в энергетике, не было сказано о проблеме, которая сегодня очень сильно беспокоит наших людей, – это поднятие цены на топливо. Не были подняты вопросы увеличения пенсий и зарплатного фонда. Сказано было, что надо ужесточить налоги, чтобы получить больше денег в бюджет республики. При этом он говорил, что у них везде успехи, на сто процентов выполнены все намеченные цели. Тогда непонятно, где деньги? На что они потрачены? Или про те же программы по сельскому хозяйству, по мелкому бизнесу, а где эти программы? Где прозрачность этих программ? Честно говоря, я ничего нового не услышал, это все было ожидаемо».

Попытка всех задавить цифрами

Лидер общественной организации «Ахьаца» Ахра Бжания рассказал, чего он ожидал от послания президента:

«На мой взгляд, была попытка всех задавить цифрами, но, мне кажется, она была неудовлетворительная. Я лично, как гражданин, не удовлетворен этим посланием. Человек должен выполнять свои конституционные обязательства, это законодательная норма, и я, как гражданин, имею право ежегодно услышать послание президента, выслушать его анализ, узнать, какие перспективы у нашего государства? Какие цели и задачи перед всеми нами стоят? Какими путями мы их будем добиваться? Когда я слышу, сколько средств потрачено на сельское хозяйство, на медицину, это не показатель. Мне нужны результаты, анализ проделанной работы, планы на будущее. Вот это я хочу услышать в парламенте, для меня вот это важно. Потратили 100 млн рублей, а что получилось? Я должен понимать, сколько было создано рабочих мест, какие перспективы это дает экономике, какие перспективы это дает государству, насколько это делает нашу жизнь более комфортной и современной? Я хочу услышать о планах, перспективах, целях, проектах, вот это должно быть».

Ахра Бжания отметил, что президент вместо стратегического курса сосредоточился в своем послании на цифрах, не сопроводив их анализом:

«Я не хочу в послании президента цифровую отчетность. Если бы я ждал от лидера страны вот этого, так не надо его утруждать, можно обратиться к бухгалтеру кабинета министров и спросить: сколько вы потратили на это и на это, причем я не буду знать, как потратили, эффективно или неэффективно. Просто выслушаю ее доклад, зачем мне слушать послание президента? Послание президента – это вектор развития страны и анализ проделанной работы. Это продукт мысли аналитиков, экономистов, юристов, политологов, специалистов внешней политики. Это люди, которые делают прогнозы на будущее, дают рекомендации и делятся всем этим с гражданами страны, тогда происходит синхронизация народа и власти. Вы вместе делаете одно дело. А то, что кто-то отчитался и сказал мне, сколько потрачено, а я вижу, что вокруг меня ничего не улучшается и перспектив нет, так я не знаю, насколько это можно назвать посланием?»

Он обратил внимание на высказывание президента о том, что экономика Абхазии не может самостоятельно развиваться, и ей для нормального функционирования необходима внешняя финансовая помощь:

«Я просто в шоке. Я вот прочитал и, наверное, лучше бы не читал этого, там такая фраза проскочила, вот «экономика наша абхазская не в состоянии самостоятельно решать проблемы бизнеса без иностранной финансовой помощи». Мне просто интересно, глава государства может такую фразу произносить? Потому что, если ты баллотировался на высший государственный пост, предполагая, что это какое-то определенное государственное образование не в состоянии само себя экономически обеспечивать, если оно не обладает потенциалом экономического суверенитета, тогда зачем надо было баллотироваться? Я не понимаю».

Единственный момент, который он отметил как положительный, это высказанное президентом мнение о том, что Абхазии необходима цифровизация.

«Если речь о либерализации продажи земли, – это очень серьезный вопрос»

Лидер «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц считает, что послание президента не соответствует той сути, которая заложена в Конституции, и представляет собой простой перечень проблем:

«Я, как бывший сотрудник администрации президента, имел отношение к тем посланиям, которые готовились для предыдущего главы государства. Надо отметить, что это не послание, это отчет о проделанной работе правительства, потому что сама логика и форма построения послания нацелены совершенно на другое. Суть послания – это конкретный план законодательной работы. Пару раз президент озвучил 45 вопросов о взаимоотношениях с Российской Федерацией, что-то там понятно, все остальное – это перечень проблем, о которых народ и так знает, без конкретных предложений по улучшению и изменению законодательства».

В послании президента у него вызвала озабоченность фраза, указывающая на возможность либерализации продажи земли:

«Хочу своей озабоченностью поделиться вот по какому вопросу, цитирую: «это отсутствие современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости». Вот здесь хотелось бы очень серьезно обратить внимание: что это такое и о чем идет речь? Если речь идет об изменении законодательства в сторону либерализации продажи земли, – это очень серьезный вопрос. Я хотел бы более детально понять расшифровку этого тезиса. Мне трудно давать оценку этому посланию, так называемому, потому что на самом деле не похоже оно ни на какое послание. Я не увидел ни конкретных планов реформ, ничего. Если бы они пришли во власть с конкретными планами, как нам ранее было заявлено в предвыборных обещаниях, то как раз за два года вполне можно было все эти планы осуществить, поэтому ссылка на пандемию является безосновательной».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия