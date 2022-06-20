Импортная зависимость Грузии от России растет

Экономика Грузии за первый квартал выросла на 14,9% – об этом свидетельствуют уточненные данные Национального статистического управления страны. Впрочем, даже в правительстве убеждены, что сохранить набранный темп на фоне роста эскалации напряженности в регионе не получится. Не менее очевидно и то, что, несмотря на санкции Запада, торговля с Россией остается приоритетной для Грузии.

По предварительным данным Грузстата, в первом квартале 2022 года рост реального ВВП составил 14,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Наибольшие доли в отраслевой структуре ВВП приходятся на торговлю (14,8%) и обрабатывающую промышленность (12,0%). Далее следуют операции с недвижимостью (10,1%), строительство (7,1%), транспорт и складирование (6,3%) и т.д.

Несмотря на позитивную динамику, даже в правительстве не сомневаются, что по итогам года рост экономики вряд ли превысит 6%. По словам первого замминистра финансов Георгия Какауридзе, влияние российско-украинской войны на экономику Грузии будет стоить ей 2,5% годового прироста. Об этом он заявил в своем выступлении перед комитетом регионального развития парламента. Чиновник пояснил, почему правительство до сих пор не снизило официальный прогноз шестипроцентного экономического роста:

«Учитывая официальный рост в 6%, мы прогнозируем рост экономики в первом квартале на 10%, но, как мы видим, он оказался намного выше, что позволяет нам не менять прогноз. Если отбросить военный фактор, то в этом году можно было бы достичь экономического роста в 7%, что, безусловно, хороший показатель, но за год война оказывает влияние на нашу экономику примерно на 2,5%».

По мнению экспертов, рост экономики – отчасти иллюзорный, так как основан на сравнениях с провальным 2021 годом. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, перспективу обусловленного войной серьезного спада придется компенсировать ростом на других направлениях:

«Да, у нас в цифрах неплохие показатели, но надо отталкиваться от реальности. В 2020 году по темпам экономического роста мы опустились на 140-е место в мире, и в прошлом году отставание удалось компенсировать лишь отчасти – и то в условиях пандемии. В этом году тенденция шаткая, ощущения стабильности нет, и экономические потери от войны у наших важных экономических партнеров удалось компенсировать значительным ростом грузоперевозок через Грузию на фоне закрытия России. Цифры говорят сами за себя: объем реэкспорта за май в сравнении с прошлым годом вырос на 33%, и думаю, это не предел. Разумеется, это дополнительная статья доходов в бюджет».

Экспорт остается одним из наиболее перспективных направлений экономики Грузии – по данным Грузстата, в мае 2022 года он увеличился на 48,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 504 миллиона долларов США. Такой объем экспорта из Грузии за отдельно взятый месяц наблюдается впервые. Наряду с этим в прошлом месяце резко увеличился импорт, превысив один миллиард долларов, что на 45% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Несмотря на санкции и войну, Грузия наращивает экспорт товаров в Россию. Согласно информации Грузстата, за первые пять месяцев 2022 года в РФ было вывезено товаров на сумму 210 миллионов долларов, что на 3,7% больше, чем годом ранее. В результате Россия, как и в прошлом году, остается третьим крупнейшим экспортером Грузии.

Что касается импорта из этой страны, то за январь-май он вырос почти на треть – в 2022 году страна закупила у России товаров на сумму 550 миллионов долларов. По этому показателю Россия является вторым по величине импортным поставщиком Грузии.

По мнению Иосифа Арчвадзе, несмотря на санкционное давление Запада, статистика свидетельствует об усилении зависимости Грузии от России:

«Импорт из России вырос больше чем экспорт, который остался практически на прошлогоднем уровне. Из-за продовольственного кризиса Грузия вынуждена ввозить весь объем муки из России. Далее следуют нефтепродукты и природный газ. Это означает, что, если для экспорта удалось найти новые рынки сбыта, диверсифицировать закупки муки и нефтепродуктов оказалось совсем непросто».

Немалые надежды в возрождении экономики возлагаются на туризм. По данным Национальной администрации туризма, доходы от международных визитеров за май 2022 года восстановились до 95% процентов от показателя 2019 года.

Несмотря на оптимистичные оценки правительства, Иосиф Арчвадзе предпочел не давать прогноз экономического развития в текущем году, напоминая, что все прогнозы мировых финансовых институтов в условиях политической турбулентности оказались весьма далеки от реальности. То же самое можно сказать и в отношении текущего года – многое будет зависеть от внешних вызовов, говорит эксперт.