Премьер предложил НАТО дождаться целостности Грузии

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме исключил перспективу вступления Грузии в НАТО до восстановления территориальной целостности Грузии.

Сегодня в рамках своего визита в Катар премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе экономического форума высокого уровня выступил на одной из панельных дискуссий.

В формате ответов на вопросы премьер затронул несколько тем. Примечательным было то, что с момента начала войны в Украине премьер открыто назвал Россию агрессором. Вместе с тем Гарибашвили повторил свой тезис о том, что преждевременно говорить о присоединении к санкциям против России, так как мир не в состоянии защитить страну от российских танков, которые стоят в оккупированных регионах Грузии.

Отдельной темой дискуссии стал вопрос вступления Грузии в НАТО. И здесь, по мнению главы кабмина Грузии, вопрос восстановления территориальной целостности является приоритетом для страны:

«У нас есть мотивация для того, чтобы стать членом НАТО. Однако мы также понимаем, что недостаточно одного нашего желания вступить в альянс, должен быть достигнут консенсус между всеми государствами НАТО. Мы понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы, мы должны сначала решить этот вопрос, а затем стать членом альянса, – таково мнение наших европейских друзей и стран-членов НАТО».

По мнению политолога Торнике Шарашенидзе, тема членства НАТО – настолько сенситивный вопрос, что премьеру, возможно, и не следовало фиксировать свою позицию в рамках сугубо экономического мероприятия:

«Официально ни одно правительство Грузии никогда не выражало свою позицию по этому вопросу, так как это настолько сложный и многогранный вопрос, что все избегали фиксировать свою позицию. С одной стороны, да, факт, что территориальные проблемы являются препятствием в этом направлении, но выдвигались и альтернативные предложения, и четкого консенсуса в грузинском политическом поле не было достигнуто. Премьер поступил неосторожно, высказав свое соображение, и, думаю, на этом этапе правительство должно дистанцироваться от открытого высказывания своей позиции».

В свою очередь, политолог Сандро Твалчрелидзе считает, что сегодняшние откровения премьера являлись неприкрытой демонстрацией покорности перед Россией:

«Что касается НАТО, я не помню, что у нас была единая позиция по этому вопросу, так что, думаю, этот сигнал адресован напрямую Москве: мол, не беспокойтесь, мы никуда не спешим – ни в НАТО, ни в ЕС. Но, как продемонстрировала вчерашняя масштабная акция в центре Тбилиси, у населения диаметрально иная позиция по этому вопросу, так что, думаю, в повестке дня должен появиться вопрос формирования коалиционного правительства народного доверия, что снимет проблему назначения досрочных выборов в стране».

В политической повестке не раз вставал вопрос вступления Грузии в НАТО без получения Плана действий по членству (ПДЧ). Директор Центра международных исследований американского фонда Heritage Foundation Люк Коффи предлагал вступить в НАТО путем внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора от 1949 года и временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5-й статьи. Эта временная мера должна была действовать до тех пор, пока признанная на международном уровне территория Грузии не будет восстановлена мирными и дипломатическими средствами в своих границах. По замыслу автора, эти меры лишили бы Москву рычага воздействия на страны, желающие присоединиться к альянсу, но имеющие территории, оккупированные Россией. Тогда предложения эксперта вызвали широкую дискуссию в Грузии, но консенсуса достичь не удалось.

К концу дня стало известно, что премьер-министр Грузии приглашен Генеральным секретарем НАТО на саммит стран-членов в Мадрид. Как сказано в письме-приглашении Йенса Столтенберга, дискуссии в ходе саммита будут сосредоточены на глобальных проблемах планеты.