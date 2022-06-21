Достучаться до ЕС и «Грузинской мечты»

В Грузии оценивают значимость акции «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции страны. Организованное накануне движением «Позор» мероприятие многих поразило своей многочисленностью и мирным характером. На нем звучали призывы к евродепутатам предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС и обращения к правящей «Грузинской мечте» выполнить все необходимые для этого рекомендации. В правящей «Грузинской мечте» были вынуждены отказаться от некоторых прежних высказываний в адрес участников манифестации.

Навешивать на всех участников вчерашней акции «Домой, в Европу» ярлык «наци», то есть представителей и сторонников «Нацдвижения», «Грузинской мечте» уже стало невыгодно. Тех, кто пришел 20 июня к восьми вечера к зданию парламента в Тбилиси, чтобы выразить свое желание идти по пути евроинтеграции, по подсчетам грузинских СМИ, было от 120 до 160 тысяч человек. Продолжать настаивать на том, что мероприятие организовано аффилированной с «Нацдвижением» организацией «Позор», для «Грузинской мечты» было равносильно признанию того, что у «Нацдвижения» очень много сторонников, а избиратели правящей силы не очень стремятся в ЕС. Тем более что мирным характером акции были восхищены многие дипломаты в Грузии, среди них и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Там были и избиратели «Грузинской мечты», – по очереди стали убеждать общественность представители правящей силы, повторяя, что в Грузии гораздо больше сторонников евроинтеграции, чем было людей на митинге. Но и расставаться до конца со старой версией о связи акции с «Нацдвижением» одному из лидеров «Грузинской мечты», вице-спикеру парламента Мамуке Мдинарадзе не хотелось:

«На организованную «нацами» акцию пришло столько «ненацев» и сторонников европейской идеи, что у организаторов вообще не получилось говорить о своем вожде – Михаиле Саакашвили».

В правящей партии не могли допустить всеобщего восхищения единодушием митингующих, ведь на нем звучали совсем нелицеприятные заявления в адрес ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппоненты считают присутствие олигарха в грузинской политике одной из главных причин того, что 17 июня Еврокомиссия не предоставила Грузии статус кандидата на членство в ЕС, как она сделала в случаях Украины и Молдовы.

В Брюсселе вместо статуса выдвинули Тбилиси условия под названием «европейские перспективы». Грузинским властям следует выполнить их до конца года, чтобы вернуться к вопросу статуса. Из 12 условий одно касается деолигархизации. Писатель и драматург Лаша Бугадзе, выступая на митинге, напомнил, что у Грузии один олигарх – Бидзина Иванишвили:

«Когда на одной стороне стоят европейское прошлое, настоящее и будущее Грузии, кто такой Бидзина Иванишвили, чтобы он убил эту нашу мечту?!»

Вместе с термином «деолигархизация» председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе не понравилось и содержание манифеста, который приняли на акции «Домой, в Европу». В нем идет речь о будущих действиях организаторов митинга. Они планируют собраться 24 июня, в день, когда станет известно окончательное решение Евросовета лидеров стран ЕС по предоставлению статуса кандидата, чтобы создать новое гражданское движение и выдвинуть требования правительству по деолигархизации и другим реформам, необходимым для получения этого статуса. Текст манифеста на митинге зачитал один из руководителей движения «Позор» Шота Дигмелашвили:

«Невыполнение наших требований повлечет за собой массовое неповиновение. Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу».

Именно этот пафос и слово «снести» Ираклий Кобахидзе расценил как доказательство существования планов радикальной оппозиции устроить в стране смуту. Кроме слова «снести», лидеру партии власти не нравится и слово «деолигархизация», об этом он заявил с парламентской трибуны:

«Я вам прямо скажу: наша страна не для того, чтобы ее снесли Саакашвили и Дигмелашвили. И очередная попытка «смыть страну» завершится безуспешно. А тему «деолигархизации» поднимают «Нацдвижение» и «Лело» – две главные радикальные оппозиционные партии. Напомню, в Украине уже принят закон «О деолигархизации». Если бы этот закон действовал в Грузии, лидеры этих партий были бы признаны олигархами. В «Лело» это Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, а в «Нацдвижении» – Саакашвили и Кезерашвили (бывший министр обороны). Так что олигархов ищите у себя и готовьтесь к деолигархизации сами, друзья мои!»

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили посоветовала правящей силе не анонсировать очередные уголовные преследования против политических оппонентов. Напомнив, что заключение экс-президента Михаила Саакашвили, гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари», прежние судебные дела против лидеров «Лело» Хазарадзе и Джапаридзе и так вызывают много вопросов у западных партнеров, она сказала:

«Никому не советую начинать здесь правовое преследование людей из оппозиции, прикрываясь деолигархизацией. Предупреждаю, всякая законодательная инициатива такого рода лишь ускорит уже начавшийся в Европарламенте процесс. В его резолюции четко сказано, кто олигарх в нашей стране, кого нужно подвергать санкциям. Любое действие «Грузинской мечты», ограничивающее свободу и демократию, лишь ускорит продолжение многочисленных акций в стране, а наши партнеры в Брюсселе и Вашингтоне от слов перейдут к действиям».

Ни власть, ни оппозиция пока не извлекли главного из посыла вчерашней акции, считает Шорена Лорткипанидзе, специалист по международным отношениям, представитель исследовательского центра «Гражданский совет по вопросам обороны и безопасности».

«Нужны фундаментальные изменения. Иначе можно принимать множество новых необходимых законов, но прогресса на европейском пути не будет. Я пока не вижу, чтобы политические силы прониклись истинным стремлением в ЕС. От нас в Европе ждут единения и согласия политических сил в этом вопросе. За шесть месяцев можно успеть многое, но, с учетом сегодняшних оценок, мне не представляется, как это будет. Я все-таки думаю, что большая ответственность лежит на «Грузинской мечте». Она должна сказать: что было, то было, и вернуться к конструктивному режиму переговоров, работы».

Шорена Лорткипанидзе считает ложными ожидания организаторов вчерашней акции, что они смогут организовать более радикальные акции протеста, если власть не выполнит рекомендации ЕС. Она сама присутствовала вчера на акции, и вокруг себя увидела много себе подобных, желавших реформ и мирного вхождения Грузии в ЕС. По словам Лорткипанидзе, «в Европе не ждут досрочных выборов или смену власти в Грузии, тем более на фоне российской агрессии в Украине.