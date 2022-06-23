Джансух Адлейба: Акция голодовки будет продолжена

«Акция голодовки будет продолжена», - сказал абхазский активист Джансух Адлейба, требующий снижения цен на топливо.

Беседа с премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Александром Анквабом, который пришел на Площадь Свободы, где проходит акция протеста, длилась более полутора часов. Премьер не мог назвать точной даты, когда цены на топливо будут снижены. Он рассказал о том, что делают власти, чтобы решить проблему. В ходе беседы поднимались и другие вопросы, касающиеся социального положения граждан, и в первую очередь ветеранов, роста цен на продукты питания, повышения цен на электроэнергию, маленького размера пенсий и социальных пособий.

Просьбы вице-президента Бадры Гунба и премьер-министра прекратить голодовку хотя бы на время не возымели действия, сообщает информагентство «Апсныпресс».

«Давайте сделаем перерыв. Возобновить акцию протеста никогда не поздно. Можно встретиться в конце следующей недели, и мы проинформируем вас о том, какие действия предпринимают власти для решения волнующей вас проблемы», - сказал Анкваб.

«Разговор с премьер-министром меня не убедил в том, что проблема, волнующая нас, будет решена. Я продолжаю голодовку», - заявил Адлейба.

Под требованием к правительству о снижении цен на топливо собрано уже 8400 подписей. Сам Адлейба голодает уже 12-е сутки.