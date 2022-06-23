Нефтепродукты и политические разборки в Абхазии

В центре внимания абхазского общества в эти дни находится обсуждение проблемы снижения цен на горюче-смазочные материалы, катализатором которого стала голодовка на сухумской площади Свободы общественного активиста Джансуха Адлейба.

Пресс-служба оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» дважды, 17 и 22 июня, выступила с комментариями. В первом из них, в частности, говорится:

«В Абхазии произошел значительный рост цен на горючее (бензин, солярку и другие виды топлива). И естественно, что такой скачок цен вызвал законное недовольство наших граждан, и без того испытывающих массу материальных затруднений. Резкое повышение цен на горючее стало серьезным поводом для публичного объявления голодовки гражданином Абхазии Джансухом Адлейба. Он заявил, что намерен разобраться в подлинных причинах повышения цен и, соответственно, добиваться правовым путем их снижения до прежнего стабильного уровня. «Форум народного единства Абхазии» не может равнодушно взирать на проблему, поднятую нашим соотечественником. Достаточно очевидно, что какие бы обстоятельства ни стали причиной повышения цен, государство должно найти ключ к их урегулированию и снятию социальной напряженности в обществе. Тем более что на фоне сдерживания цен в Российской Федерации то, что позволяет себе наше государство, заняв позицию стороннего наблюдателя и отдав вопросы ценообразования на откуп частным предпринимателям, свидетельствует об отсутствии должной государственной социальной политики».

Отметив, что рост цен на горючее повлек за собой и поднятие цен на ряд товаров первой необходимости, и что нагнетанию напряженности способствует и вопрос о повышении платы за электроэнергию с 1 июля, авторы комментария потребовали от руководства страны, парламентариев и других ответственных лиц принятия объективного и безотлагательного постановления о снижении цен на горючее и другие жизненно важные товары.

Второй комментарий был короче, но жестче:

«Наша страна впервые в новейшей истории столкнулась с агрессивным поведением крупного бизнеса в данном сегменте экономики, полностью игнорирующего интересы народа и пытающегося извлечь сверхприбыль в условиях неконтролируемого роста цен на жизненно важные товары и услуги на фоне обнищания населения. Слова руководителя госкомпании «Абхазтоп» о том, что они готовы обеспечивать потребителей топливом по более низкой цене, но не находят должной поддержки и понимания, свидетельствуют о том, что у новоявленного игрока под брендом «Подорожник» имеются высокопоставленные покровители в правительстве страны. Республиканская партия «ФНЕА» неоднократно предупреждала, что нынешняя власть ничего общего с социальными интересами народа не имеет, а является лишь инструментом лоббирования как внутреннего, так и внешнего крупного бизнеса. Очевидно, что столь вызывающее поведение компании «Апсны-Ойл» на территории РА было бы невозможно, если бы ее корпоративные интересы не защищались бы в высоких кабинетах. Мы считаем, что данные обстоятельства требуют незамедлительного реагирования со стороны парламента РА, вплоть до вынесения вотума недоверия правительству РА».

На последний комментарий незамедлительно, вчера же, своим комментарием откликнулась пресс-служба кабмина Абхазии. Он начинается так:

«В связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо в Республике Абхазия, еще раз разъясняем ситуацию. Цены на нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку в республику. С ноября 2020 года биржевые индексы повысились, это привело к значительному повышению розничных цен на нефтепродукты в Абхазии. В Российской Федерации в целях сдерживания роста цен были введены компенсационные механизмы, чего не может позволить себе правительство Абхазии, исходя из бюджетных реальностей».

Авторы комментария напомнили, что тем не менее в целях урегулирования проблемы президент Абхазии Аслан Бжания дважды – в сентябре 2021 года и в марте 2022-го – официально обращался к правительству России и ПАО НК «Роснефть» с ходатайством пересмотреть механизм ценообразования при поставках нефтепродуктов в Абхазию. С таким же ходатайством в марте 2022 года премьер-министр Александр Анкваб обратился к председателю правительства России, а Министерство экономики Абхазии – к Министерству энергетики России. Этот вопрос был приоритетным и в ходе рабочих встреч представителей правительства с уполномоченными ведомствами Российской Федерации в рамках Санкт-Петербургского экономического форума и поездки в Москву.

И далее они заявляют: «…Партия ФНЕА и ее компаньоны не должны никогда забывать, что они сами натворили с нашей страной, безраздельно и бесконтрольно управляя на протяжении почти шести лет. Прежде всего, надо помнить, что именно при них госкомпания «Абхазтоп» была разграблена на 146 млн 959 тысяч рублей, загнана в неоплатные долги. В этом же ряду стоят крупные хищения бюджетных средств и в других сферах».

В комментарии пресс-службы правительства также говорится: «За цену, по которой якобы кто-то может обеспечить республику топливом, можно приобрести только фальсификат. И это хорошо известно всем участникам нагнетания психоза. Для предметного понимания вопроса приведем конкретные цифры. В 2021 г. в Абхазию было ввезено 73 615 тонн бензина. По данным ГТК, в стоимостном выражении на 3 млрд 649 млн рублей; дизтоплива – 20 900 тонн почти на 864 млн рублей. Соотношение ввезенных в республику ГСМ между компаниями таково: «РН-Абхазия» – 51,19%; «АЗиД» – 24,29%; «Алхан» – 19,14%; «Апсны-Ойл» – 5,38 %; РУП «АГТК» (бывшая «Абхазтоп») – 0,00%. Эти объективные данные должны помочь политическим интриганам понять, что компания «Апсны-Ойл» с объемом ввоза в 5,38% по определению не может «вести себя вызывающе». Более того, «ФНЕА» и ее политические компаньоны умышленно умалчивают о том, что именно они, находясь у власти, выдали этой компании все разрешительные документы и лицензии… Что касается разговоров со ссылкой «на слова» руководителя РУП «АГТК» о готовности обеспечивать потребителей топливом «по более низкой цене». Хотелось бы вместо популистских заявлений услышать ответ на простой вопрос: если в прошедшем году в республику ввезено ГСМ на 4 млрд 513 млн рублей, то сколько понадобится госкомпании субсидий из бюджета, чтобы покрыть хотя бы четверть потребностей страны? Уверены, что никакое правительство Абхазии, даже самое безответственное, не будет расходовать большую часть собственных средств госбюджета на поддержание одной топливной компании».

Примерно те же аргументы звучали вчера из уст вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган на расширенном заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям парламента Абхазии. Кроме того, она повторила сказанное ею в этом месяце на совещании у президента:

«Топливные компании покупают ГСМ на месяц и реализуют. Но в апреле был закуплен больший объем, потому что тенденция диктовала еще большее увеличение цен. А если бы они не закупили топливо и произошло бы существенное увеличение цен, мы получили бы дефицит с одной стороны, а с другой – увеличение цен. В данном случае произошло снижение цен в России, и мы будем ожидать снижение, когда поступит новая партия топлива».

Сейчас у всех компаний республики, по ее словам, суммарно в остатке более шести тысяч тонн горючего.

Впрочем, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, который тоже участвовал в этом заседании, отметил:

«Как вы знаете, из-за разницы в ценах на топливо в Российской Федерации и в Абхазии большинство туристов приезжает сюда уже с полными баками. И объем потребления в июне прошлого года значительно меньше, чем в прошлом году. На текущий момент потребление порядка 40 тонн дизельного топлива в сутки и 150-180 тонн бензина».

В ходе заседания комитета с критикой работы министерства выступил депутат Кан Кварчия. Обращаясь к Озган, он заявил, что ведомство не справляется с возложенными на него обязательствами:

«Вы больше говорите о коммерческих фирмах. А вы первым долгом как министр экономики должны говорить о государственном секторе. В данном случае ваша подведомственная организация – это «Абхазтоп», которая еле-еле волочит свои ноги. Почему вы не помогаете им? Закупите через «Абхазтоп» дешевое топливо, дайте людям поверить в вас». Он также считает, что продавцы топлива – это коммерческие организации, и жители республики не должны брать на себя их риски».

А сегодня полемику с правительством продолжил политсовет партии «ФНЕА», опубликовав заявление. Вот пара фрагментов из него:

«Манипулирование фактами и ввод в заблуждение граждан – это апробированный стиль действующего руководства кабмина. Напоминаем и разъясняем для несведущих, что разрешительные документы ООО «Апсны-Ойл» в 2013 г. были выданы как раз таки ныне действующими руководителями правительства, а министр экономики К. Озган некоторое время возглавляла эту компанию. И поэтому нас абсолютно не удивляет то, что министр экономики приходит на встречу с депутатами Народного собрания – Парламента РА с руководством именно ООО «Апсны-Ойл», а не с подведомственной ей ГК «Абхазтоп», с руководителями которой искусственно создана конфликтная ситуация. Упомянутые злоупотребления в ГК «Абхазтоп», как известно, имели место и до нашего прихода во власть, но расследование и материалы вскрытых нарушений были переданы в прокуратуру именно в нашу бытность во власти. Однако нынешнее правительство предпочитает умалчивать об этих реальных фактах… Лоббизм крупного капитала, лукавство, манипуляция фактами, политические интриги, клевета, полная информационная закрытость, отсутствие площадок для разных партий и общественных организаций на АГТРК – это давно уже сложившийся, последовательно внедряемый стиль работы правительства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия