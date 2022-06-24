Абхазская неделя недоверия правительству

Недоверие правительству на этой неделе выражали общественные активисты, депутаты парламента, партии и общественные движения и даже сторонники действующей власти. Поводом для этого послужил топливный кризис. В то время как цены на нефтепродукты в России падают, в Абхазии они возросли с 2021 года на сумму от 20 до 30 рублей. Общественность подозревает правительство в сговоре с топливными компаниями и требует снижения цен на нефтепродукты.

Громче всех недоверие выразил на 12-й день акции протеста против повышения цен на топливо общественный активист Джансух Адлейба. На сухумскую площадь, где он проводит голодовку, по требованию общественности приехал премьер-министр Александр Анкваб в сопровождении вице-президента Бадры Гумба. Ни на один вопрос людей, собравшихся на площади, Анкваб не ответил, более того – был уличен в обмане, неисполнении обещаний и обвинен в лоббировании интересов топливной компании «Апсны-Ойл». Премьеру припомнили (и продемонстрировали видеозапись) его обещания отменить НДС, обвинили в безосновательном поднятии цен на топливо, электричество, отсутствии у правительства антикризисных мер, направленных на защиту социально уязвимых слоев населения. Трогательно прозвучало выступление сторонницы премьера: немолодая женщина призывала Анкваба повернуться лицом к народу и откликнуться на его нужды. «У нас есть семьи, которые голодают...», – отмечала она и обвиняла правительство в игнорировании интересов простых людей. Анкваб отрицал причастность к компании «Апсны-Ойл» и оправдывался тем, что в бюджете нет денег. Ключевая фраза Анкваба на акции: «Денег нет, правительство не может ничего сделать и цены на нефтепродукты снижать не будет».

К митингу присоединились представители двух оппозиционных движений «Аидгылара» и Абхазское народное движение – Кан Кварчия и Адгур Ардзинба. У премьера хватило сил выслушать только Кана Кварчия, который изложил свою позицию по топливному кризису и кризису в энергетике. Кварчия пообещал, что после того, как решение об увеличении цен на электроэнергию вступит в силу, он перестанет оплачивать услуги ГК «Черноморэнерго». Обещание было встречено гулом одобрения.

Адгура Ардзинба премьер явно выслушивать не хотел, и его предложения по выходу из топливного кризиса и снижению цены на ГСМ вызывали у него лишь раздражение. Диалог, во время которого Анкваб то предлагал пойти на телевидение для продолжения полемики, то категорически отказывался отвечать, закончился тем, что Ардзинба посоветовал главе правительства подать в отставку. К такому же выводу пришел и герой дня Джансух Адлейба. Предложение об отставке было встречено аплодисментами. Между тем итог встречи общественности с премьером нулевой: цены на горючее правительство понижать не будет, а отец шестерых детей Джансух Адлейба продолжает голодовку. В пятницу был 13-й день.

А еще на этой неделе было целых два заседания экономического комитета парламента, посвященных топливному кризису. На первое была приглашена министр экономики Кристина Озган. Она пришла в сопровождении руководителей двух частных топливных компаний – «Апсны-Ойл» и «Алхан» – и откровенно защищала интересы бизнеса. По словам Озган, компании закупили большое количество топлива по завышенной цене, и до тех пор, пока они не распродадут остатки этой неудачной сделки, цена на топливо в Абхазии не будет понижена.

Такое откровенное лоббирование интересов бизнеса и нежелание принять меры по снижению цен на топливо вызвали негативную реакцию даже у депутатов, которых никак не обвинишь в оппозиционных настроениях. После встречи с министром экономики глава профильного комитета Резо Зантария провел еще одно заседание, где снова обсуждалась ситуация с ценообразованием на топливном рынке. Комитет принял решение рекомендовать парламенту обратиться в правительство с требованием отрегулировать цены на нефтепродукты и обеспечить стабильные поставки по справедливым и обоснованным ценам, отменить постановление правительства, принятое перед повышением цен, и вернуть кабмину роль регулятора цен на топливо. В третьем пункте содержится откровенная угроза: в случае невыполнения правительством рекомендаций парламента, Народное собрание «оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством», то есть объявить недоверие правительству. Но здесь надо подчеркнуть, что данное комитетское решение должно еще пройти через утверждение на сессии парламента, и я совсем не удивлюсь, если следующее заседание будет назначено на осень – когда депутаты вернутся с летних каникул, а топливные компании распродадут «остатки».

Член «Народной партии» Юрий Квициния назвал ситуацию на топливном рынке «чистой воды аферой и бизнесом чиновников». А оппозиционная партия ФНЕА сделала два заявления, где объясняет действия компании «Апсны-Ойл» защитой ее корпоративных интересов руководством кабинета министров и призывает парламент вынести вотум недоверия правительству. Форум напоминает, что разрешительные документы ООО «Апсны-Ойл» в 2013 г. были выданы действующими руководителями правительства, а министр экономики Озган была главой этой компании. Поэтому ФНЕА не удивляет, что на заседание парламентского комитета министр экономики приходит с руководством именно ООО «Апсны-Ойл», а не с подведомственной Министерству экономики ГК «Абхазтоп», «с руководителями которой искусственно создана конфликтная ситуация».

Пока премьер-министра и министра экономики распинали за провалы в работе, глава государства в роли свадебного генерала посетил восточную часть страны и встретился с российским политиком Сергеем Бабуриным, чтобы поздравить его с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии. Никакой другой информации, свидетельствующей о деятельности главы государства, в информационном пространстве за всю неделю не появилось. Тем временем Бабурин посетил информационное агентство «Спутник Абхазия» и озвучил очередную стратегическую задачу: прекратить разговоры о евразийской интеграции и возродить единое союзное государство в составе России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Абхазии.

И немножечко о погоде. Проливные дожди, обрушившиеся на Черноморское побережье на этой неделе, нанесли урон жителям Очамчырского района, где подтоплены дома и сельхозугодья. А на оживившейся в последнее время железной дороге столкнулись два поезда. Жертв нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия