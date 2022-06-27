Грузинские таможенники отказались пропустить партию российской нефти

В правительстве Грузии подтвердили, что в порт Батуми зашло судно с подсанкционной российской нефтью, однако утверждают, что таможня не будет его принимать.

Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили провел сегодня брифинг и заявил, что факта обхода санкций через Грузию «никогда не было и не будет в будущем».

Он подтвердил сообщения СМИ, согласно которым, в батумский порт зашел танкер с подсанкционной российской нефтью, однако опроверг слухи о том, что груз был переоформлен, чтобы обойти санкции.

Давиташвили считает, что «вопрос, касающийся санкций, часто становится предметом неверной интерпретации», пишет агентство «Новости-Грузия».

Министр признал факт, что «в порт Батуми прибыло судно с грузом, с контрактом, подписанным с подсанкционной компанией и, соответственно, полученным от нее грузом».

По его словам, таможенные органы изучают документы и принимают решение «исходя из имеющейся у них ответственности». Как известно, Грузия обязалась не пропускать через свою территорию и границу товары, на которые были наложены западные санкции из-за вторжения России в Украину.

Отвечая на вопрос о том, почему танкер с российской нефтью зашел именно в порт Батуми, Давиташвили предложил журналистам «поинтересоваться мотивацией у владельца груза».

«Государственные органы Грузии действуют с максимальной ответственностью, и на сегодняшний день таможенные органы не дали согласия на получение такого груза. Поэтому что бы ни хотел порт, независимо от желания частных лиц, этот груз, без согласия таможни, конечно же, не может попасть в Грузию и на таможенное пространство Грузии», – сказал министр.