Зовите прокурора

Сегодня в Абхазии только и говорят, что о поднятии цены на топливо и сращении бизнеса и власти. Внимание к проблеме привлек общественный активист, который вот уже третью неделю голодает на главной столичной площади. Уверена, что если бы Джансух Адлейба не завис жертвенным упреком, то ни одна «независимая» структура нашего государства не издала бы ни единого звука. Голодовка же спровоцировала некоторую активность общественности, оппозиции и парламента.

23 июня парламент пригласил на свое комитетское заседание министра экономики Кристину Озган, которая пришла в сопровождении руководителей двух негосударственных топливных компаний (одна из которых, по мнению общественности, имеет самое непосредственное отношение к ней и к премьер-министру). 24 июня, на 13-й день голодовки, по требованию протестующих на площади появился премьер-министр Александр Анкваб в сопровождении вице-президента Бадры Губа. Вечер вопросов и ответов не удался: Анкваб ни в чем не признался, не повинился. Завтра на площадь приглашен президент Аслан Бжания. Думаю, что итог опять будет нулевой.

Но сегодня я не буду говорить о связи бизнеса и власти, так как меня больше беспокоят «ритуальные танцы», которые происходят вокруг чиновников, подозреваемых общественностью в коррупции и в попытках монополизировать топливный рынок. Или кто-то полагал, что премьер Анкваб и министр экономики Озган, оказавшись на площади, чистосердечно признаются, добровольно раскаются и сложат с себя полномочия? А может быть, кто-то считает, что президент сдаст «своих» принародно?

Устаревшая и бесполезная привычка публично распинать первых лиц государства нелогична и неэффективна. И у нас в стране есть орган, который обязан реагировать на действия властей, выходящие за пределы законов, нарушающие Конституцию, – незаконные сделки с землей, скрытую распродажу и присвоение объектов госсобственности, лоббирование интересов бизнеса, выдавливание с рынка конкурентов с использованием государственного ресурса, коррупцию и многое другое. Этот орган – прокуратура. У нее гораздо больше полномочий, чем у Джансуха Адлейба, парламента или СМИ. Она имеет доступ к документам и материалам, может допрашивать должностных лиц, привлекать специалистов к изучению дела, проводить проверки, ревизии и, наконец, возбуждать уголовные дела, не дожидаясь пока Джансух Адлейба начнет голодовку, жители поселка Агудзеры выйдут на акцию протеста или абхазские СМИ снимут с коптера гигантскую нефтебазу, которая построена без разрешения экологов, с нарушением законов все той же компанией, которая пытается установить монополию на абхазском рынке нефтепродуктов. Именно прокуратура (а затем, возможно, и суд), а не Анкваб, Озган или даже президент Бжания, должна дать общественности ответ на вопрос, какой интерес у премьер-министра и министра экономики к процветанию частной нефтяной компании «Апсны-Ойл», и выяснить, насколько правомочны обвинения общественности и СМИ в адрес первых лиц государства.

Но прокуратура молчит, а премьер-министр Анкваб предлагает заняться расследованием голодающему на площади крестьянину Джансуху Адлейба. Дело в том, что с тех пор, как сменилась власть, главная забота прокуратуры – оппоненты власти, да «мелкая рыбешка». Борьба с ними позволяет имитировать деятельность, годами занимаясь расследованием дел, которые по масштабам несравнимы с нарушениями законов действующей властью. Из органа, созданного для защиты интересов общества и государства, прокуратура превратилась в орган, обслуживающий власть. Поэтому прокуратура не видит и не слышит ни акций протеста, ни публикаций в СМИ. Хотя из окна в кабинете главного прокурора видна та самая площадь Свободы, на которой голодает общественный активист.

Отвлекусь и напомню, что не так давно прокуратура отвечала оппозиционному Абхазскому народному движению (АНД), ставившему вопрос о нарушении Конституции президентом. Из ответа следовало, что в главном надзирающем за исполнением законов органе не поняли, что речь идет о нарушении Конституции, и для прокуроров, дававших клятву «непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их не совершал», нежелание дать оценку факту нарушения Конституции означает несоответствие должности. А как еще можно трактовать нарушение клятвы?

Поэтому я уверена, что первым делом на площадь Свободы, в парламент или на акцию протеста надо было «приглашать» не премьер-министра или министра экономики, главу администрации района или президента. Первым, кто должен был без всякого приглашения предстать перед протестующими, – генеральный, районный или экологический прокурор.

Мы часто говорим об ответственности чиновников и должностных лиц. Но должна заметить, что люди с высокими моральными качествами не так уж часто попадают на высокие должности. И единственное, что может заставить их действовать в соответствии с законом, – практика привлечения к ответственности. И если прокурор не осознал степень независимости своей структуры от органов государственной власти, местного самоуправления и не понял, что для него есть только закон, то его надо менять, и делать это надо до тех пор, пока на этой должности не появится человек, который будет понимать, что источником власти в нашей стране является народ. А президенты, министры и прокуроры, депутаты (простите за тривиальность) – всего лишь слуги народа.

И еще одна новость, которая, по всей вероятности, призвана оттянуть и заболтать очередной кризис, созданный исполнительной властью. Сегодня, 27 июня, на внеочередном заседании сессии парламента было принято постановление, в котором депутаты в весьма деликатной форме рекомендуют правительству принять хоть какие-то меры «по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты» до 7 июля. И если правительство за эти 10 дней не «стабилизирует поставки нефтепродуктов» в республику, то депутаты оставляют за собой право «реагировать в соответствии с законодательством». И это запредельный цинизм, закрепленный в постановлении высшего законодательного органа власти, который заявляет, что соответствовать закону он будет, но не сейчас, а через 10 дней. Не постановление, а карт-бланш для правительства.

А ведь все гораздо проще, и не надо приглашать на свои комитетские заседания премьеров и министров и устраивать разборки. Есть такое право у народных избранников – потребовать проведения прокурорского расследования, раз уж утвержденный парламентом прокурор не понимает своих обязанностей. Вот на основании этого расследования реагировать в соответствии с законом. И сделать это надо было не сегодня и не спустя 10 дней, а сразу, как только возник топливный кризис. Думаю, что и депутатам парламента было бы интересно еще раз оценить работу прокуратуры и убедиться, все ли граждане нашей страны равны перед законом или есть те, кто равнее?

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