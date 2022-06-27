Джансух Адлейба: «Не вижу в этих документах перспектив»

Парламент Абхазии на внеочередном заседании сессии принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты». По мнению депутатов, оно должно обеспечить снижение цен на топливо. Активист Джансух Адлейба, объявивший 16 дней назад голодовку с требованием снизить цены на топливо, не видит в постановлении парламента перспектив для решения проблемы и настаивает на своих прежних требованиях: вернуть цены на топливо на уровень годичной давности.

Чрезвычайный сбор депутатов и ультиматум правительству

Открывая заседание, спикер парламента Лаша Ашуба пояснил, чем вызван экстренный сбор депутатов:

«У нас внеочередное заседание сессии парламента. Насколько вам известно, на прошлой неделе на площадке парламента проходили встречи, связанные с ситуацией с ГСМ (горюче-смазочными материалами), в частности, в комитете по экономической политике. И по итогам этих встреч комитетом было рекомендовано парламенту принять постановление. Более того, письмо на имя спикера подписали 14 депутатов в соответствии с законом об инициировании вопросов внеочередной сессии парламента. Действительно, вопрос сложный с ГСМ, вопрос, который не терпит отлагательств, мы знаем, что акции определенные проводят люди. Надо учитывать все эти факты».

Повестку заседания сессии утвердили голосованием, ее одобрили 29 депутатов из 30, которые были зарегистрированы.

Председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария зачитал постановление. Из его текста следует, что парламент рекомендует кабинету министров: принять срочные меры по регулированию цен на нефтепродукты и обеспечить их поставку по экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года; отменить постановление кабмина о применении оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок и разработать новое постановление с учетом замечаний комитета по экономической политике в течение двух недель со дня вступления в силу настоящего постановления.

Депутаты сообщают кабинету министров, что, в случае неисполнения изложенных рекомендаций, парламент оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством Республики Абхазия. О какой реакции идет речь, депутаты пока не уточняют.

За постановление проголосовали 28 депутатов, и оно было принято.

Ответы вице-премьера Кристины Озган депутатов не убедили

В комментарии для «Эха Кавказа» депутат Эрик Рштуни пояснил, что цель принятого документа – добиться снижения цен на топливо:

«Внеочередное заседание сессии связано в первую очередь с тем, что у нас в обществе обсуждается топливный кризис, который произошел. Людям надо все это в правильной форме доносить, все прекрасно понимают, что цены в Российской Федерации, в Южной Осетии, в Донецкой и Луганской республиках, везде на порядок ниже. С чего у нас сформировалась такая цена? Мы задавали эти вопросы вице-премьеру Кристине Озган, получили ответы на поставленные вопросы, но они нас не убедили. Соответственно, мы на комитете приняли решение направить в адрес кабинета министров постановление, которое было сегодня на сессии принято. Будем надеяться, что ситуация изменится, срок там до 7 июля.

– Эрик, чего вы ждете от этого постановления?

– В первую очередь ждем понижения цен, это самая основная задача. Этого, помимо нас, парламентариев, ждет весь народ, и тот человек, который сегодня уже 16-й день находится у нас на площади, – Джансух Адлейба. Это единственный человек, который взял на себя ответственность, вышел и противостоит тому, что происходит, в надежде на то, что эти цены все-таки поменяются. Надеемся, что это будет так».

Джансух Адлейба: премьер не справился, ждем президента

Что касается самого Джансуха Адлейба, то он в комментарии «Эху Кавказа» подтвердил свои требования и сказал, что они остаются неизменными, несмотря на принятое постановление:

«У меня изначально было требование к премьер-министру: спустить цены на топливо на показатели годичной давности – на бензин, дизель и газ. Цены в Российской Федерации, в городе Сочи, какие были в 2021-м году, в этом году они остаются такими же, ничего, по сути, не меняется, разве что они падают. Я убежден в том, что наше правительство нас наглым образом обманывает. За целый год цены повысились от 30 до 40 процентов. Это происходило поэтапно, по два-три рубля, и мы пришли к тому, что на сегодняшний день цены на топливо дороже, чем в прошлом году на бензин и на дизель на 10-15 рублей. Понимая, что законы не работают, вдаваться в цифры и разбираться детально в этих вещах смысла не вижу, так как являюсь крестьянином и многодетным отцом, мне знать достаточно. Мои требования остаются прежними: вернуть цены на показатели годичной давности».

Принятое парламентом постановление, по мнению Джансуха Адлейба, не содержит конкретики, он призвал всех собраться завтра на площади, чтобы выслушать президента.

– Джансух, что вы думаете о постановлении, которое было принято сегодня парламентом?

– Там не указаны цифры, сама суть особо тоже не излагается. Ничего не могу говорить об этом, потому что не вижу в этих документах перспектив. Все это может затянуться на месяцы, на годы, меня это в корне не устраивает. Я здесь нахожусь уже шестнадцатые сутки, не принимаю пищу, меня дома ждут дети, меня ждет дома больная мать, семья, в конце концов, меня ждет.

– Вы завтра призываете людей прийти на площадь и ждать президента?..

– В поддержку призываю прийти тех, кто согласен с моей гражданской позицией, призвал всю общественность, всех неравнодушных граждан поддержать данную акцию протеста. Я крайне заинтересован в том, чтобы показать лицо нашему правительству, что мы культурные и цивилизованные люди, что мы свои интересы можем защищать и требовать мирным, культурным путем на площади Свободы.

– Вы также говорили, что приглашаете президента?

– Премьер-министр не справился с требованием, не обозначил сроки. Перспективы в решении данного вопроса от премьер-министра не вижу. Теперь считаю необходимым обратиться к президенту с просьбой прийти на площадь Свободы, чтобы мы смогли обратиться к нему с просьбой для решения данной проблемы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия