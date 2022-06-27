Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

Джансух Адлейба: «Не вижу в этих документах перспектив»

Джансух Адлейба

Парламент Абхазии на внеочередном заседании сессии принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты». По мнению депутатов, оно должно обеспечить снижение цен на топливо. Активист Джансух Адлейба, объявивший 16 дней назад голодовку с требованием снизить цены на топливо, не видит в постановлении парламента перспектив для решения проблемы и настаивает на своих прежних требованиях: вернуть цены на топливо на уровень годичной давности.

Чрезвычайный сбор депутатов и ультиматум правительству

Открывая заседание, спикер парламента Лаша Ашуба пояснил, чем вызван экстренный сбор депутатов:

«У нас внеочередное заседание сессии парламента. Насколько вам известно, на прошлой неделе на площадке парламента проходили встречи, связанные с ситуацией с ГСМ (горюче-смазочными материалами), в частности, в комитете по экономической политике. И по итогам этих встреч комитетом было рекомендовано парламенту принять постановление. Более того, письмо на имя спикера подписали 14 депутатов в соответствии с законом об инициировании вопросов внеочередной сессии парламента. Действительно, вопрос сложный с ГСМ, вопрос, который не терпит отлагательств, мы знаем, что акции определенные проводят люди. Надо учитывать все эти факты».

Embed
Джансух Адлейба: «Не вижу в этих документах перспектив»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:07:12 0:00
Скачать

Повестку заседания сессии утвердили голосованием, ее одобрили 29 депутатов из 30, которые были зарегистрированы.

Председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария зачитал постановление. Из его текста следует, что парламент рекомендует кабинету министров: принять срочные меры по регулированию цен на нефтепродукты и обеспечить их поставку по экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года; отменить постановление кабмина о применении оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок и разработать новое постановление с учетом замечаний комитета по экономической политике в течение двух недель со дня вступления в силу настоящего постановления.

Депутаты сообщают кабинету министров, что, в случае неисполнения изложенных рекомендаций, парламент оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством Республики Абхазия. О какой реакции идет речь, депутаты пока не уточняют.

За постановление проголосовали 28 депутатов, и оно было принято.

Ответы вице-премьера Кристины Озган депутатов не убедили

В комментарии для «Эха Кавказа» депутат Эрик Рштуни пояснил, что цель принятого документа – добиться снижения цен на топливо:

«Внеочередное заседание сессии связано в первую очередь с тем, что у нас в обществе обсуждается топливный кризис, который произошел. Людям надо все это в правильной форме доносить, все прекрасно понимают, что цены в Российской Федерации, в Южной Осетии, в Донецкой и Луганской республиках, везде на порядок ниже. С чего у нас сформировалась такая цена? Мы задавали эти вопросы вице-премьеру Кристине Озган, получили ответы на поставленные вопросы, но они нас не убедили. Соответственно, мы на комитете приняли решение направить в адрес кабинета министров постановление, которое было сегодня на сессии принято. Будем надеяться, что ситуация изменится, срок там до 7 июля.

– Эрик, чего вы ждете от этого постановления?

– В первую очередь ждем понижения цен, это самая основная задача. Этого, помимо нас, парламентариев, ждет весь народ, и тот человек, который сегодня уже 16-й день находится у нас на площади, – Джансух Адлейба. Это единственный человек, который взял на себя ответственность, вышел и противостоит тому, что происходит, в надежде на то, что эти цены все-таки поменяются. Надеемся, что это будет так».

Джансух Адлейба: премьер не справился, ждем президента

Что касается самого Джансуха Адлейба, то он в комментарии «Эху Кавказа» подтвердил свои требования и сказал, что они остаются неизменными, несмотря на принятое постановление:

«У меня изначально было требование к премьер-министру: спустить цены на топливо на показатели годичной давности – на бензин, дизель и газ. Цены в Российской Федерации, в городе Сочи, какие были в 2021-м году, в этом году они остаются такими же, ничего, по сути, не меняется, разве что они падают. Я убежден в том, что наше правительство нас наглым образом обманывает. За целый год цены повысились от 30 до 40 процентов. Это происходило поэтапно, по два-три рубля, и мы пришли к тому, что на сегодняшний день цены на топливо дороже, чем в прошлом году на бензин и на дизель на 10-15 рублей. Понимая, что законы не работают, вдаваться в цифры и разбираться детально в этих вещах смысла не вижу, так как являюсь крестьянином и многодетным отцом, мне знать достаточно. Мои требования остаются прежними: вернуть цены на показатели годичной давности».

Принятое парламентом постановление, по мнению Джансуха Адлейба, не содержит конкретики, он призвал всех собраться завтра на площади, чтобы выслушать президента.

– Джансух, что вы думаете о постановлении, которое было принято сегодня парламентом?

– Там не указаны цифры, сама суть особо тоже не излагается. Ничего не могу говорить об этом, потому что не вижу в этих документах перспектив. Все это может затянуться на месяцы, на годы, меня это в корне не устраивает. Я здесь нахожусь уже шестнадцатые сутки, не принимаю пищу, меня дома ждут дети, меня ждет дома больная мать, семья, в конце концов, меня ждет.

– Вы завтра призываете людей прийти на площадь и ждать президента?..

– В поддержку призываю прийти тех, кто согласен с моей гражданской позицией, призвал всю общественность, всех неравнодушных граждан поддержать данную акцию протеста. Я крайне заинтересован в том, чтобы показать лицо нашему правительству, что мы культурные и цивилизованные люди, что мы свои интересы можем защищать и требовать мирным, культурным путем на площади Свободы.

– Вы также говорили, что приглашаете президента?

– Премьер-министр не справился с требованием, не обозначил сроки. Перспективы в решении данного вопроса от премьер-министра не вижу. Теперь считаю необходимым обратиться к президенту с просьбой прийти на площадь Свободы, чтобы мы смогли обратиться к нему с просьбой для решения данной проблемы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG