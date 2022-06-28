На площадь Свободы в Сухуми пришел министр здравоохранения Эдуард Бутба

Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба пришел на площадь Свободы, где 17-й день в знак протеста против высоких цен на топливо проводит акцию голодовки общественный деятель Джансух Адлейба. В эти часы на площади находятся до сотни человек, которые поддерживают Адлейба и его требование к властям снизить цены на нефтепродукты, а также его просьбу к президенту прийти на площадь и ответить на вопросы, волнующие людей.

Министр здравоохранения поинтересовался самочувствием Адлейба и отметил, что если нужна помощь медиков, они всегда готовы ее оказать, сообщает информагентство «Апсныпресс».

«Если нужна помощь, мы ее окажем. Мне каждый день докладывают о состоянии здоровья Джансуха. Утром к нему приезжают медики скорой помощи. Они измеряют давление, содержание сахара в крови, проверяют сатурацию. Мы все знаем, обо всем информированы», – отметил Бутба.

Один из лидеров оппозиции, руководитель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, который также находится на площади, отметил, что уже есть результат и нужно продолжать акцию.

«Народ должен выходить, поддерживать, но голодовку нужно прекратить. Акция будет продолжена, люди будут выходить, так как они должны понимать, что сидя на диване, ничего не получится, что за них никто ничего не решит. То, что ты сделал, этим ты привлёк внимание к проблеме и произвел серьезные изменения, но убивать себя - это плохой результат для всей Абхазии, для каждого гражданина», - сказал он, обращаясь к Джансуху Адлейба.