НАТО меняет стратегическую концепцию

Саммит НАТО в Мадриде, на котором принята новая стратегическая концепция альянса, завершился. Россия объявлена главной угрозой безопасности, что, по сути, означает окончательный отказ от политики диалога с Москвой, которую НАТО декларировала с начала 1990-х. Кроме того, ранее нейтральные Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в альянс после того, как свои возражения сняла Турция. Украина, в свою очередь, получила новый пакет финансовой и военной помощи, а США объявили о масштабном увеличении своего контингента в Европе. То есть произошло фактически все, чего Москва пыталась не допустить всеми способами.

Владимир Путин не хотел расширения НАТО, но в итоге получил увеличение границы с альянсом на более чем 1200 километров – президент США Джо Байден подвел итог мадридскому саммиту военно-политического блока, на котором было принято решение о приглашении Швеции и Финляндии в НАТО, увеличении военной и финансовой помощи Украине и усилении американского присутствия в Европе:

«Путин думал, что он может сломить Североатлантический альянс, пытаясь ослабить нас, но мы сделали именно то, чего он не хотел. Он хотел «финляндизации» НАТО. А получил «натовизацию» Финляндии. Подумайте об этом. Теперь у НАТО еще и Швеция. Эти обе страны имеют очень серьезные военные возможности. Мы увеличили границу НАТО на 800 миль вдоль российско-финской границы».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что официальное подписание протокола о приглашении состоится во вторник в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии. Но, как подчеркнул глава альянса, на самом деле решение уже принято политическим волеизъявлением всех лидеров блока. Позиция Москвы, отметил Столтенберг, была принята к сведению, но она никак не повлияет на политику и стратегию НАТО:

«Мы приняли к сведению сообщения из Москвы. На самом деле то, что Финляндия, Швеция присоединяются к альянсу, мало что меняет. Самое главное для нас то, что Финляндия и Швеция станут членами альянса. Мы здесь, чтобы защитить всех союзников и, конечно, также Финляндию и Швецию, и мы готовы ко всему».

Быть готовыми ко всему как раз призвал президент России. Владимир Путин, находившийся на другом саммите – в Ашхабаде, на решение альянса пообещал, что хорошие отношения со Стокгольмом и Хельсинки отныне находятся под угрозой:

«Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну хочется им – пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь, в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры, мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно, повторяю, если будут создаваться нам угрозы».

На эти обещания члены НАТО отреагировали неоднозначно. Канцлер Германии Олаф Шольц считает слова российского президента смешными, так как если кто и несет угрозу миру на европейском континенте, так это сам Владимир Путин:

«Это, честно говоря, довольно смешно. Потому что, по сути, НАТО – оборонительный альянс. Он не нападает на другие страны и не собирается этого делать. Путин сделал империализм целью своей политики. Это тот человек, который отмечает в своих выступлениях, что часть соседних стран на самом деле является частью его страны, и который предпринял попытку захватить кусок украинской земли. Это то, что является империализмом и не может называться иначе».

Предстоящее вступление Швеции и Финляндии в альянс считает стратегической ошибкой Путина и президент Франции. Эммануэль Макрон назвал решение о расширении НАТО прямым следствием российской агрессии в Украине. Если бы не деструктивные действия главы Кремля, то Стокгольм и Хельсинки вряд ли бы отказались от нейтрального статуса, считает лидер Пятой республики:

«Тот факт, что эти две страны решили, несмотря на свою историю и традиции, присоединиться к нашему альянсу и что мы приняли это решение, является очень четким стратегическим посылом России и подтверждением того, что война, которую развязал президент Путин в Украине, – в корне неверный стратегический выбор, в том числе и для него самого. Он добился лишь того, что страны, которые до сих пор относились к альянсу довольно осторожно, решили вступить в него».

Что касается Украины, то НАТО, уверен Макрон, продолжит оказывать максимальную помощь этой стране, несмотря на то, что Киев не получил приглашения в альянс и вряд ли его получит в обозримой перспективе. Так как в обратном случае альянс распишется в своей несостоятельности как главного гаранта невозвращения к эпохе, когда границы государств менялись при помощи силы:

«Мы не можем уступить, но мы не находимся в состоянии войны. С первого дня мы действуем в соответствии с этим озвученным нами заявлением. Уступить или принять – означает отказаться от нашего принципа, то есть в таком случае мы признаем, что война вернулась на европейскую землю и что границы могут быть расширены силой. Это неприемлемо для нас. Поэтому борьба за Украину, хотя Украина не является членом НАТО, – это наша борьба. Это борьба за наши ценности, за наши принципы, принципы европейской демократии и демократии альянса, которые лежат в основе международного права».

Следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в литовском Вильнюсе. Решение, озвученное генсеком Йенсом Столтенбергом, по сути, еще один демарш в отношении России. Страны Балтии, как бывшие республики СССР, всерьез опасаются, что Владимир Путин в своем амплуа «собирателя земель» вполне может предъявить территориальные претензии к бывшим сателлитам.